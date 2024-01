Užasan smrad širio se nakon eksplozije kita dugog 17 metara

Prije 20 godina, 26. siječnja 2004. godine, grbavi kit težak 50 tona eksplodirao je tijekom transporta do znanstvenog instituta u tajvanskom gradu Tainanu. Krvavi komadi mesa i iznutrica padali su po prolaznicima, automobilima i trgovinama. Kit je uginuo na plaži, a uzeli su ga kako bi njegove ostatke mogli koristiti u obrazovne svrhe. Morski biolog rekao je da je kit eksplodirao zbog pritiska plinova koji su se nakupljali u sisavcu. Unatoč eksploziji kit se nije potpuno raspao, pa su morski biolozi mogli nastaviti planirano istraživanje.

Eksplozija na ulicama Tainana privukla je mnogo promatrača. Nekoliko parkiranih automobila i pješaka koji su se našli u blizini bili su obliveni krvlju kad je kit eksplodirao. Stanovnici i vlasnici trgovina nosili su maske dok su čistili prolivenu krv i utrobu. Promet je bio zaustavljen satima. Profesor Wang Chien-ping s Nacionalnog sveučilišta Cheng Kung u Tainanu rekao je da je kit težio nevjerojatnih 50 tona i bio dugačak 17 metara. To je bio najveći kit ikad zabilježen u Tajvanu. Neka izvješća kažu da je zbog veličine kita bilo potrebno 13 sati, tri velike dizalice i 50 radnika da ga utovare na kamion s prikolicom za njegovo posljednje putovanje.

Pronađen najveći dijamant

U rudniku Premier Mine u gradu Cullinanu u Južnoj Africi 26. siječnja 1905. godine nađen je najveći kvalitetni dijamant u povijesti. Imao je 3106,75 karata (621,35 grama). Cijena mu se danas procjenjuje na 400 milijuna dolara. Našao ga je rudar Thomas Evan Powell. Dijamant je nazvan Cullinan, prema vlasniku rudnika sir Thomasu Cullinanu. Kamen je kupila vlada južnoafričke države Transvaal i darovala ga britanskom kralju Edvardu VII. za rođendan. Prijevoz iz Južne Afrike do Engleske predstavljao je sigurnosni problem. Detektivi su postavljeni na parobrod koji je trebao prevoziti dijamant, no to je bila samo taktika zavaravanja. Kamen na brodu bio je lažan, a pravi su poslali u običnoj kutiji poštom u Englesku. Dijamant su brusili majstori iz Amsterdama, najbolji na svijetu. Cullinan je razlomljen na devet velikih brušenih dijamanata i mnogo malih. Najveći brušeni dijamant nazvan je Velika zvijezda Afrike (Cullinan I) i ima 530,4 karata (106,1 gram).

Premijera jednog od najuspješnijih mjuzikala

Broadway i njegov šarm sinonim su za ludu zabavu i raskošne produkcije. Jedan od najuspješnijih mjuzikala, "Fantom iz opere", premijerno je prikazan 26. siječnja 1988. godine. Mjuzikl Andrewa Lloyda Webbera postao je brodvejski show s najduljim prikazivanjem.

