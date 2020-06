Uzrokuju li banane zatvor ili ne? Nutricionisti otkrili o čemu ovisi

Pektin i rezistentni škrob u vlaknima banane imaju prebiotsko djelovanje, što znači da one hrane dobre bakterije u našim crijevima, kaže dr. Alejandra Carrasco.

<p>Za otprilike 500 milijuna ljudi u Africi i Aziji banane su glavna prehrambena namirnica, a po tome koliko ih jedemo su četvrta najvažnija namirnica na svijetu - u prosjeku ih u godini pojedemo stotinjak.</p><p>No premda svi znaju da je ova voćka popularna i hranjiva, često možemo pročitati potpuno oprečne stavove o tome kako ona utječe na probavu - ako u Google tražilici spojite pojmove 'banana' i 'zatvor', pronaći ćete otprilike podjednak broj tvrdnji da su dobre za opstipaciju ili zatvor koliko i posve suprotnih, da ga uzrokuju. </p><h2>Mogu li banane pomoći kod opstipacije ili zatvora?</h2><p>Odgovor na to, tvrde liječnici, leži u njihovoj boji odnosno zrelosti:</p><p>Prema riječima <strong>dr. Alejandra Carrascoa</strong> manje zrele zelene banane su i manje slatke, tvrđe teksture i u sebi imaju više škroba i pektina.</p><p>- Pektin i rezistentni škrob u vlaknima banane imaju prebiotsko djelovanje, što znači da hrane dobre bakterije u crijevima - kaže Carrasco.</p><p>Jedno od istraživanja kaže da, iako su zelene banane dobre za cjelokupno zdravlje crijeva, škrob u njima teško se probavlja zbog čega banane mogu uzrokovati ili pogoršati zatvor. S tim se slaže i obiteljska liječnica<strong> dr. Bindiya Gandhi </strong>koja kaže da banane sigurno pogoršavaju zatvor, odnosno pomažu kod proljeva.</p><p>- Žute banane gube škrob kako sazrijevaju - kaže Carrasco, no on ne nestaje već se pretvara se u jednostavne šećere, povećavajući tako glikemijski indeks i slatkoću banane.</p><p>- Kako se razgrađuje, banana postaje lakše probavljiva - dodaje Carrasco.</p><p>Ukratko, žute banane imaju više šećera od zelenih ali kako imaju i manje škroba, mogu pomoći probavi i njenu učestalost.</p><p>Smeđe banane poput žutih s vremenom gube škrob a kako imaju više šećera i ugljikohidrata, a Gandhi kaže da zbog puno šećera mogu potaknuti upale u tijelu.</p><p>Zbog malo škroba mogu biti kao i žute korisne za probavu - rekla je Carrasco za<a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/do-bananas-make-you-poop" target="_blank"> Mbg</a>, a imaju i najviše antioksidansa.</p><p>Smeđe banane će, dodaje, pomoći zasladiti smoothieje ili kruh od banana jer im se većina škroba pretvorila u šećere. Lako su probavljive što može olakšati zatvor no višak šećera i ugljikohidrata u njima kod nekih ljudi mogu potaknuti upalne reakcije.</p>