Za najzdraviji sladoled trebaju vam voda i neko povrće u prahu

Kako biste kod kuće sami napravili nutritivno bogat sladoled, ne treba vam previše znanja, vještine ni sastojaka. Sasvim je dovoljno malo vode i povrće u prahu te kalup za sladoled

<p>Organsko povrće u prahu odlično se miješa s vodom, no ako želite bogatiju aromu i nutritivne sastavnice, možete dodati kokosovu vodu ili omiljeno biljno mlijeko, pojasnila je dijetetičarka <strong>Jess Cording</strong> za <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/two-ingredient-healthy-popsicle">MindBodyGreen.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Mačka prvi put probala sladoled</p><p>Ako vam se više sviđa staklasta struktura sladoleda, koristite običnu ili kokosovu vodu. Ako ste pak ljubitelj kremaste strukture, koristite kokos, makadamiju ili proteinsko mlijeko graška.</p><p>Kako biste dobro izmiješali sve sastojke koristite blender ili šejker za koktele, no poslužit će i bilo koja druga posuda s poklopcem.</p><h2>Sastojci:</h2><p>2 šalice vode ili mlijeka po izboru<br/> 2 čajne žličice organskog povrća u prahu</p><p>U hladnu vodu dodajte povrće i dobro izmiješajte, a zatim razdijelite tekućinu u kalupe za sladoled. Ostavite u zamrzivaču najmanje šest sati, a najbolje preko noći.</p><h2>Koji su benefiti takvog sladoleda?</h2><p>- Zdravi sladoledi mogu biti zabavan i lagan dio pripreme obroka s kojima dobivate osvježavajući međuobrok, osobito u vrućim danima, a bogat je nutrijentima - kaže Cording.</p><p>Usto, povrće u prahu je odličan način da ga ubacite u hranu koja inače ne bi bila tako nutritivno bogata, a kupovne mješavine povrća u prahu sadrže i morske alge te drugo morsko povrće koje je inače teško pronaći u prodaji. Dodatno, bogato je vitaminima i mineralima poput željeza, bakra, mangana, cinka, kalcija i magnezija. Morsko povrće sadrži i biljne izvore omega 3 masnih kiselina koje pomažu u očuvanju zdravlja srca te kognitivnih funkcija.</p><p>Organsko povrće sadrži i vlakna poput lana i inulina, kao i probiotike koji pomažu zdravlju probavnog sustava. Ne sadrži soju, laktozu ni gluten, pa je pogodno za konzumaciju i kod ljudi koji su alergični na te sastojke.</p><p>Za razliku od kupovnih sladoleda, ovaj recept ne sadrži šećer, a udio antioksidansa je iznimno visok što pomaže boljem suzbijanju upalnih procesa. Iako je povrće dovoljno ukusno samo za sebe, u slučaju da vam se jede nešto doista slatko, dodajte med. Ukoliko pak želite nešto drugačije, možete ubaciti sok limete. Sladoled je pogodan i za djecu jer ćete njime suzbiti žudnju za hranom i svi će biti siti do sljedećeg obroka.</p>