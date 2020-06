Vaga je neodlučna, Bik lijen, a Blizanci baš svakog ogovaraju

Materijalistički Jarci sve gledaju kroz novac, lukavi su, a premalo osjećaja imaju za tuđe slabosti. Nježni Rakovi skloni su čestim promjenama raspoloženja i na svijet gledaju s dozom pesimizma...

<h2>OVAN </h2><h2>Grub i impulzivan </h2><p>Ovnovi su puni energije i jako dinamični, no istodobno tu svoju energiju ne znaju ispravno kanalizirati. Znaju biti nagli pa lako ‘planu’, a u svađama se često služe pogrdnim riječima i raznim uvredama na račun druge strane. Ako mu nešto nije po volji, Ovan odmah reagira, bez da prije toga malo promisli. Svakom će sasuti istinu u lice, ne razmišljajući o posljedicama. Riječi poput suptilnost ili diplomatski takt često su im velika nepoznanica. Brzopletost ih često stoji mnogih dobrih životnih prilika, ne znaju stati na loptu, a kako su usput i naivni, često se razočaraju. </p><h2>POGLEDAJTE VIDEO: Koji je horoskopski znak najosjetljiviji</h2><h2>BIK </h2><h2>Tvrdoglav, spor i lijen </h2><p>Ako je netko kralj tvrdoglavosti, onda je to sigurno Bik. Čak i kad znaju da u nečemu nisu u pravu, neće to priznati, nego će govorljivo braniti svoj stav, tjerati inat ili se duriti. Teško praštaju ako ih netko uvrijedi pa će danima smišljati kako da protivniku uzvrate. Bik je poznat i po sporosti pa mu dugo treba da se pokrene, što neopisivo živcira sve koji žive s njim. No kad se pokrene, onda radi do iznemoglosti i pada s nogu od umora. Kad se sasvim ulijeni, teško ga je uopće nagovoriti na neki posao, koji će danima odlagati uz razne, prozirne isprike. </p><h2>BLIZANCI </h2><h2>Brzopleti i brbljavi </h2><p>Blizanci znaju biti jako brzopleti i često ne promisle prije nego što nešto kažu ili donesu neku odluku. Oni nemaju strpljenja i nerijetko su poput male djece - sve žele odmah, inače se naljute. Jako su brbljavi i znaju ići na živce onima koji ih moraju slušati. Vole puno ogovarati, a ako to dozna druga strana, može doći do neugodnih situacija u kojima se Blizanac, nasreću, vješto snalazi, prebacujući krivnju na nekog trećeg. Teško se mogu koncentrirati samo na jednu stvar, sve im brzo dosadi te se neopisivo dosađuju, kukaju i zanovijetaju. Da bi došli do nekog cilja, neće se libiti poslužiti i lažima. </p><h2>RAK </h2><h2>Uvredljivi, škrti i malodušni</h2><p>Rakovima vlada promjenjivi Mjesec pa tako većina u danu deset puta promijeni raspoloženje. U jednom trenutku je ozbiljan, u drugom se smije, a u trećem kuka nad sudbinom. Stalno se nešto žali, nikad mu ništa nije pravo i ni s čim nije zadovoljan. Nerijetko su previše vezani uz roditelje, osobito majku. Znaju biti razmaženi i na sve previše burno reagiraju. No njihova mana je i prevelika škrtost - stalno broje novac i štede. Često su previše opsjednuti brigama i lako zapadaju u stanja malodušnosti, kojima se mogu danima prepuštati. Skloni su samosažaljenjima, a najveća im je mana njihova pretjerana uvredljivost pa teško opraštaju. </p><h2>LAV </h2><h2>Bahat i tašt </h2><p>Lavovi vole biti u centru pozornosti, i sve to ne bi bilo toliko čudno da u tome ne pretjeruju. U društvu su uvijek najglasniji, često drugima bez pardona upadaju u riječ, vole se hvalisati i pritom im nije nimalo neugodno. Kako je jako ambiciozan, često ne bira način ili sredstva da se domogne nadređenog položaja. No njihova najveća mana je što znaju biti bahati i sujetni. Imaju premalo razumijevanja za one koji su slabiji od njih, svakom će prigovarati, a sebe veličati. Vole da se sve vrti oko njih te ako ne dobiju željenu pozornost, nađu se uvrijeđenima. Zbog naglašenog ponosa ne priznaju kad su u nečemu pogriješili. Uvrede na svoj račun ipak najteže podnosi i ne ostaje dužan. </p><h2>DJEVICA </h2><h2>Kritične i nezadovoljne</h2><p>Djevicama je teško udovoljiti jer u svemu vide manu. Stalno su u brizi, rijetko su istinski opuštene i od svega strahuju. Vrlo su racionalne i sve je u njihovu životu podređeno logici i razumu, a osjećaje potiskuju. Upravo iz tog razloga često se osjećaju nezadovoljno i pod stresom. Malo kad su s nečim istinski zadovoljne. Vole drugima prigovarati i čitati ‘bukvice’, a često same ne vide svoje pogreške. Sitničave su, proračunate i teško im je udovoljiti.</p><h2>VAGA </h2><h2>Neodlučna i rastrošna</h2><p>Znaju biti jako rastrošne pa zapadaju u dugove. Često su neodlučne i treba im mnogo vremena da donesu odluku, zbog čega okolina o njima stječe dojam da su neodgovorne. Nedostaje im više inicijative i odlučnosti. Manjka im samopouzdanja i više vjere u sebe. Vage znaju biti jako pasivne i više se zadovoljavaju planskim razmišljanjem, nego konkretnim djelovanjem. Zbog toga djeluju kao da su na oblacima, nespremni se suočiti sa životnim odgovornostima. Znaju biti i lijene, izbjegavati dužnosti te obveze. </p><h2>ŠKORPION</h2><h2>Osvetoljubiv i ljubomoran </h2><p>Često su teškog karaktera i gotovo im je nemoguće udovoljiti. U svemu su previše oprezni i ne opuštaju se lako. Rijetkima vjeruju i u svemu vide prijetnju. Oholim nastupom zapravo prikrivaju nesigurnost i duboke osjećaje. Vrlo su osjetljivi i uvredljivi, pa čim se osjete ugroženima, znaju verbalno provocirati i izazivati. Vole se svađati i u tome su nenadmašni. Ako nekoga zamrze, mrzit će ga do kraja života. Jako su isključivi i nepopustljivi, neopisivo su tvrdoglavi i zajedljivi. Zna biti osvetoljubiv, a ako je uvrijeđen, pretvara se u pravo zlopamtilo. U ljubavi su previše zahtjevni partneri. Često su ljubomorni i posesivni. </p><h2>STRIJELAC </h2><h2>Površni i nametljivi </h2><p>Strijelce pokreće golema energija, koju počesto krivo usmjeravaju. Često se za nešto prebrzo oduševe, pa odustanu, brzo se prebacujući na nešto drugo što im tog trenutka mami pozornost. Zbog toga nerijetko djeluju površni i brzopleti. Hedonistički uživaju u životu, pa iako su pobornici ‘u zdravom tijelu zdrav duh’, teško mogu odoljeti dobroj hrani i finoj kapljici. Na riječima su brzi pa previše lako daju obećanje koje potom ne izvrše. Znaju biti nametljivi i vole da je sve po njihovu. Vole novac, ali ga ne vrednuju previše pa ga lako i brzo potroše.</p><h2>JARAC </h2><h2>Posao im je centar svijeta </h2><p>Jarci čvrsto stoje na zemlji i jako su realni. Stoga neće razumjeti one koji su senzibilni i jako osjetljivi, smatrajući ih slabićima. Nedostaje im razumijevanja za druge. Znaju biti previše orijentirani na stvaranje materijalnog blagostanja, pri čemu zaboravljaju na sitne životne radosti, a počesto zanemare i obitelj. Posao mu je centar svijeta i sav je podređen stvaranju karijere, zbog čega, kad dođe na vrh, shvaća da je ostao sam. Isključivog su karaktera, teško ili nikako praštaju, a uvrede pamte cijeli život, a znaju se i osvetiti. Sve gledaju kroz novac. </p><h2>VODENJAK </h2><h2>Mora uvijek biti u pravu</h2><p>Znaju biti nemoguće tvrdoglavi i nepopustljivi. Njihova riječ uvijek mora biti posljednja, stalno se raspravljaju i uvjeravaju druge u svoju ispravnost. Vole isticati svoju ekscentričnost i uživaju biti drukčiji od drugih, ne shvaćajući da u tome često pretjeruju. Nemoguće ih je dokučiti i pročitati, često misle da su pametniji od svih. Pretjerano ističu svoju ljubav prema slobodi, pa kao takvi mogu nanijeti bol partneru, kojega često zanemaruju zbog pretjerane potrebe za društvom i izlascima. Lako pogaze dano obećanje i izbjegavaju obveze.</p><h2>RIBE</h2><h2>Komplicirane i nepraktične</h2><p>Znaju biti tvrdoglave i tjerati inat, pri čemu se vole i posvađati, pa i rasplakati ako shvate da nisu u pravu. Ponekad im nedostaje smisla za praktično ili osjećaj dužnosti i odgovornosti pa tako tijekom života propuste mnoge dobre prilike. Nerijetko znaju posegnuti za lažima kad se pokušavaju izvući iz potencijalno neugodne situacije. Sposobne su zakomplicirati banalne, obične situacije, ističući tako potrebu za dramatiziranjem. Komplicirane su i kao ljubavni partneri pa znaju biti pretjerano ljubomorne i posesivne.</p>