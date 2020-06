Modni stilovi Zodijaka: Ovan sportski, Škorpion seksepilan, a Vaga sve s što je potpisom

<h2>Ovan</h2><p>Boja: crvena; Materijal: pamuk</p><p>Budući da ste uvijek aktivni i u žurbi, ne preferirate odjeću koja sputava kretanje. Pamučne majice, hlače ili traperice i tenisice bit će neizostavni dijelovi vašeg dnevnog izgleda. Sviđa vam se taj sportski stil jer ste to zapravo vi. No kad je posebna prilika u pitanju, kao što je večernji izlazak s osobom koja vam se sviđa, tad impresionirate svojom pojavom. Visoke potpetice, haljina pripijena uz tijelo ili hlače uskih nogavica te neizostavni crveni ruž bacit će drugu stranu na koljena. </p><h2>Bik</h2><p>Boja: zelena; Materijal: vuna</p><p>Poklonici ste udobnosti i nećete se opterećivati odjećom koja vas na bilo koji način žulja ili steže, stoga niste rob mode. Najvažnije vam je da vam je koža u dodiru s ugodnim materijalom koji mazi, ljeti je prozračan, a zimi grije. Umjesto hlača, radije birate suknje i haljine koje će istaknuti vašu senzualnu prirodu. Dekolte je vaš najveći adut, pa kad poželite zavesti, istaknut ćete taj dio tijela koji često oduzima dah osobama suprotnog spola.</p><h2>Blizanci</h2><p>Boje: narančasta, žuta; Materijal: samt</p><p>Majstori ste u miješanju stilova. Imate nevjerojatnu sposobnost kombiniranja klasike i sportskog stila. Volite tenisice koje ćete rado odjenuti uz poderane traperice i crni sako te bijelu majicu, a sve upotpuniti nakitom, uz obaveznu kvalitetnu ručnu torbu. Za večernji izlazak u ormaru obavezno imate kožu, bilo da je riječ o haljini ili hlačama. No kožna jakna vam je ipak favorit i često imate više od jedne. Tetovaža s porukom na ramenu ili na ruci je vaš neizostavni modni detalj.</p><h2>Rak</h2><p>Boje: srebrna, biserno bijela; Materijal: svila</p><p>Ako je netko poklonik romantike, onda ste to vi. No zanimljivo je kako čipkastu majicu ili bluzu možete ublažiti s kožnom jaknom ili trapericama, tako da sve ne prijeđe u kič. Obožavate prozračne i ženstvene haljine koje će naglasiti vašu ženstvenost, no privlače vas i modeli neravnih krojeva koji u sebi imaju neki pomak, nisu obični i uobičajeni. Večernji izlazak vam nekad bude opterećenje jer znate koliko ste neodoljivi u visokim potpeticama, a najradije biste se uvukli u nešto udobno i ugodno. Sve ovisi o tome želite li impresionirati...</p><h2>Lav</h2><p>Boja: zlatna; Materijal: krzno</p><p>Odjećom privlačite pozornost i jedan ste od znakova zodijaka koji su vrlo talentirani i kreativni po pitanju mode i odijevanja. Haljina puna šljokica, boje zlata, daleko iznad koljena bit će vaš ultimativni adut u zavođenju, uz neizostavne potpetice. No, s druge strane, znate biti i nevjerojatno opušteni te vješto zavoditi u rock stilu - pamučna majica, kožne hlače, razbarušena kosa i crveni ruž te jaka osobnost bit će više nego dovoljni da ostavite dojam. Slabi ste na krzno pa zimi rado nosite bundice i jakne od umjetnog krzna. I svaki komad odjeće upotpunit ćete adekvatnim komadom nakita.</p><h2>Djevica</h2><p>Boje: bijela, smeđa; Materijal: vuna</p><p>Pobornici ste čistoće i jednostavnosti. Znači, bez kićenja, šljokica, što jednostavnije i udobnije. No koliko god se najbolje osjećali u pročišćenome modnom izdanju, bijela košulja ili dolčevita, ravne cipele ili tenisice, sako, tu i tamo poneka fina haljina, iznenadit ćete nekad sami sebe detaljem kao što su tetovaža ili piercing. To je dio vas koji se buni protiv pravila kojima toliko često podliježete i protiv svoje volje. Nokte ćete rado nalakirati, ali tešku šminku izbjegavate. Najviše pažnje posvećujete odijevanju kad odlazite na posao, a u slobodno vrijeme ste posve s tim neopterećeni.</p><h2>Vaga</h2><p>Boje: plava, ružičasta; Materijal: saten</p><p>Moda je vaša strast. Uživate u prelistavanju modnih časopisa, u šopingu, a vaš ormar često je prepun odjeće, čak i onih komada koje još niste odjenuli. Majstori ste u kombiniranju boja, materijala, nakita s odjećom, često i stilova. Imate oko za ljepotu i znate prezentirati sebe kroz ono što nosite i kako to nosite. I kod vas nema zabrana, sve je dopušteno, od haljina, tenisica, hlača, no najvažnije vam je od svega imati kvalitetnu obuću, dobar parfem i ručnu torbu s potpisom. Zimi ne ide bez kaputa od kvalitetnog materijala, a puno pažnje pridajete i donjem rublju.</p><h2>Škorpion</h2><p>Boje: crna, crvena; Materijal: koža</p><p>Vaš modni izričaj obojen je seksepilom. Obožavate crnu boju, mrežu, čipkasto donje rublje, kožne korzete, jakne i hlače. Samo da je upečatljivo i nije obično. Dnevni izgled vam je nešto blaži i manje upadljiv, uglavnom usmjeren na majice s natpisom, traperice i tenisice. No navečer 'ubijate' izgledom. Cipele s visokim potpeticama, kožne hlače ili uska haljina, rado ćete naglasiti i dekolte, a volite eksperimentirati i sa šminkom, s kojom ćete istaknuti svoj iskričavi sjaj u očima. Zavodite i pritom ne birate sredstva niti načine.</p><h2>Strijelac</h2><p>Boje: ljubičasta, indigo; Materijal: lycra</p><p>Vaš pustolovan duh ne podnosi stereotipe. Niste sljedbenici mode, nego od trendova birate samo ono što vama odgovara. Ako bi se vas pitalo, odijevali biste se kao što su to nekad činila djeca cvijeća u doba hipi pokreta. Volite tu slobodu koja vam omogućuje da budete ono što jeste i rado ćete to izraziti i kroz odjeću. Umjesto da kupujete po dućanima, radije ćete dati šivati haljinu ili jaknu koju ste zamislili u svojoj glavi. Najbitniji odjevni predmet u vašem ormaru su traperice, a ljeti haljine. No mini suknja od trapera, tenisice i pamučna majica, to vas podmlađuje. </p><h2>Jarac</h2><p>Boja: tamnozelena; Materijal: flanel</p><p>Niste opterećeni odijevanjem, iako volite fine komade odjeće, osobito ako to zahtijeva radno mjesto. Stoga odijelo, fina košulja ili sako mora naći mjesto u ormaru, ako ni zbog čega drugog, onda zbog posla. Klasika je nerijetko vaš prvi izbor, no rado ćete si i priuštiti nekoliko kvalitetnih pamučnih majica s potpisom i traperice poznatog modnog dizajnera. Volite i haljine, ali više one poslovnog kroja - ravne linije i od kvalitetne tkanine. Ne volite ni u čemu pretjerivati, nakit izbjegavate, no ručni sat za vas nekad može biti i statusni simbol. Šminkanje izbjegavate, samo malo sjajila na usta i možete krenuti u večernji izlazak. </p><h2>Vodenjak</h2><p>Boja: ljubičasta; Materijal: jeans</p><p>Nitko nije slobodniji i originalniji u odijevanju od vas. Prezirete stereotipe i sve što radite, pa i ono što odijevate, mora imati neki vaš pečat. Zato ćete češće birati odjeću koja se ne kupuje u trgovinama poznatih modnih lanaca, nego u manjim dućanima i kod domaćih modnih dizajnera, nekad i na sajmu antikviteta i stare odjeće. Rado ćete kombinirati i traperice s čizmama iznad koljena, kosu skupiti u rep, staviti na rame torbu neobičnog oblika i izgleda, dobru jaknu i krenuti u kasnu jesensku večer. Ništa vas ne opterećuje, a najmanje što će drugi reći o tome kako izgledate i što nosite na sebi.</p><h2>Ribe</h2><p>Boja: morsko plava; Materijal: lan</p><p>Kao i Rak, i vi ste romantična duša, a taj dio sebe pretočit ćete i u odijevanje pa se u vašem ormaru mogu naći pomalo romantične haljine ili bluzice od čipke. Ljeti uživate u kratkim hlačama i japankama, a preostali dio godine volite suptilno zavoditi trapericama poderanima na strateškim mjestima ili bluzicom koja daje naslutiti vaš dekolte. Niste od visokih potpetica, iako ih nećete zaobići u specijalnim prilikama. Posebno pomno birate odjeću za spavanje. Nekad je ona od svile, a nekad od najfinijeg pamuka, koji će vam tijekom spavanja maziti kožu. </p><p> </p>