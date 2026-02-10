Obavijesti

Valentinovo u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju: Spoj ljubavi, znanosti i prirode

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Prirodoslovni muzej

Dok se grad puni srcima, cvijećem i romantičnim večerama, Hrvatski prirodoslovni muzej za Valentinovo nudi sasvim drukčiji pogled na ljubav. Umjesto svijeća i šampanjca, posjetitelje u subotu, 14. veljače, očekuju fosili, leptiri i priče o udvaranjima koja završavaju realno

Admiral

Posebnim tematskim vodstvima pod nazivom „Ljubav s pogledom na prirodu“, muzej će istražiti kako se ljubav, privlačnost i vezivanje pojavljuju u prirodi – od najjednostavnijih organizama do čovjeka. Program je osmišljen kao spoj muzejske građe i suvremenih znanstvenih spoznaja, s ciljem da se ljubav prikaže kao jedna od ključnih pokretačkih sila evolucije.

Kroz eksponate i priče iz životinjskog svijeta, posjetitelji će se upoznati s raznim strategijama parenja: od opasnih natjecanja među mužjacima, do rituala u kojima jedan od partnera ne preživi susret. U prirodi, ljubav često nema romantičnu notu – ona je borba, rizik i ulaganje ogromne energije u jedan presudan trenutak.

- Iako nam takvi primjeri mogu djelovati okrutno, s evolucijskog gledišta riječ je o iznimno uspješnim strategijama preživljavanja vrste - ističe Antonio Svorenji, voditelj muzejskih vodiča.

Od fosila do hormona

Vodstvo završava povratkom čovjeku i pitanjima koja su jednako intrigantna kao i prizori iz životinjskog svijeta: što se u tijelu događa kada se zaljubimo, kakvu ulogu imaju hormoni, mozak i osjetila, te jesu li ljudska romantika i emocije proizvod kulture – ili nastavak prirodnih obrazaca ponašanja.

Time se Valentinovo u muzeju pretvara u iskustvo koje istovremeno zabavlja, educira i provocira, nudeći drukčiji pogled na osjećaj koji se često uzima zdravo za gotovo.

Informacije za posjetitelje

Program Valentinovo u muzeju održava se u subotu, 14. veljače, u terminima 11:30, 13:30, 15:30 i 17:30 sati. Vodstvo traje oko 90 minuta, cijena sudjelovanja iznosi 10 eura po osobi, uz kupljenu ulaznicu za muzej. Broj sudionika je ograničen, a ulaznice su dostupne na blagajni muzeja.

Za sve koji žele Valentinovo provesti drugačije – bez klišeja, ali s puno znanja i iznenađenja – Hrvatski prirodoslovni muzej nudi spoj ljubavi, znanosti i prirode kakav se rijetko viđa.

