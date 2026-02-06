Obavijesti

U BOLNICI JE

Autom udario pješaka na zebri u Samoboru, ima teške ozljede

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Medicinska pomoć ozlijeđenom muškarcu pružena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gdje su liječnici utvrdili da je zadobio teške tjelesne ozljede, priopćili su iz zagrebačke policije

Pješak (67) teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 19.40 sati u Samoboru. Na njega je naletio osobni automobil dok je prelazio kolnik preko obilježenog pješačkog prijelaza u Svetonedeljskoj ulici.

Nesreću je skrivio 20-godišnji vozač automobila zagrebačkih registarskih oznaka koji se kretao u smjeru zapada. Dolaskom do prijelaza označenog prometnim znakovima i svjetlosnom signalizacijom na kolniku, mladić nije prilagodio brzinu niti se kretao dovoljno oprezno da može sigurno zaustaviti vozilo. Zbog toga je udario u 67-godišnjaka koji je u tom trenutku već stupio na pješački prijelaz.

- Medicinska pomoć ozlijeđenom muškarcu pružena je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gdje su liječnici utvrdili da je zadobio teške tjelesne ozljede - priopćili su iz zagrebačke policije.

