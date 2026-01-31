Valentinovo u znaku romantike, vina i povijesti: Posjetite Ptuj, najstariji slovenski grad...

Od Zagreba udaljen manje od 100 kilometara, najstariji slovenski grad, ovogodišnji nositelj titule najboljeg grada kulturne baštine Europe- Ptuj savršena je vikend destinacija za uživanje u dvoje. Na ovom mjestu možete slušati o baštini, pješice istražiti ljepote grada, diviti se prirodi, gastronomiji, prepustiti vinskim degustacijama u potpunom mraku, ali i opustiti na termalnim izvorima s wellnessom kreiranim isključivo za parove.

Rimski wellness za dvoje

Ptuj je po mnogočemu poseban cijele godine, a kad ga odaberete kao destinaciju na kojoj ćete provesti vikend tijekom zime ili proljeća, zapravo ćete se prepustiti posebno kreiranim programima koji povezuju wellness i destinaciju. Mjesto gdje počinje vaša priča u dvoje su Terme Ptuj s Grand Hotelom Primus koje nose ime po Marcusu Antoniusu Primusu, zapovjedniku legije Rimskog Carstva. On je djelovao na području Petoviona (nekadašnjeg naziva za mjesto gdje se danas nalazi Ptuj) grada osnovanom u trećem stoljeću, metropoli uz Dravu, koja je po mnogočemu bila posebna. Na ovom mjestu je već tada postojala kultura termalnih kupališta, u to doba diljem Rimskog Carstva bilo je više od 900 javnih kupališta, izgrađenih uglavnom za potrebe vojske. Stari Rimljani cijenili su zdravlje, mir, odmor i opuštanje, a taj se koncept, u suvremenom Ptuju, njeguje i danas.

Foto: PROMO

Luksuz dostupan svima

Luksuz s daškom antičkog doba, proteže se na 118 soba, bazenskog kompleksa Vespasianus s ptujskom termalnom vodom koja revitalizira tijelo i um. Uz klasično kupanje na termalnom izvoru (voda dolazi s dubine od 1065 m), velebni kompleks njeguje filozofiju odmora dostojnog starih Rimljana. Sauniranje Flavia pruža jedinstveni doživljaj u čak 5 sauna - 3 parne (turske) i 2 finske s različitim programima, kombiniranih s Kneipp kupkama, ledenom špiljom, toplim bazenom i mirnom oazom za odmor. Tu su i VIP saune koje dizajnom podsjećaju na Rim, ali i Orijent i Japan.

Foto: PROMO

Saune rade od 13 do 21 vikendom, otvorene su i za vanjske goste, a odaberete li VIP prostore u cijeni sauniranja, poslužiti će vam voćnu platu i pjenušac. U wellnessu Valens Augusta 'suvremeni Rimljani' mogu uživati u različitim vrstama masaža, ali i tretmana za pomlađivanje. Masaže grožđem, vinske kupke i biljni tretmani revitaliziraju tijelo, a specijalni programi za parove uključuju ljepotu za nju i njega. Tijekom zime i ranog proljeća doživljaj vinend wellnessa za parove kreiran je po posebnim cijenama, pa se s pravom može reći da je na ovom mjestu luksuz dostupan svima.

Kulinarski afrodizijaci koji bude osjete!

U hotelskom restoranu Primus oduševite se lokalnom Štajerskom kuhinjom, rimskim slasticama i vrhunskim vinima. Na vama je da odaberete buffet ili à la carte opcije te se prepustite užitcima pažljivo kreiranih obroka. Boravite li u hotelu dulje, iskoristie blizinu grada na gastro doživljaje u lokalnim restoranima. Gastro scena Ptuja je jako bogata, ugostitelji se trude ponuditi najbolje od najboljeg (što potvrđuju brojni ugostiteljski objekti s oznakom Gault&Millau), a kako je Ptuj destinacija na kojoj su i Rimljani pili vino, ne propustite vinske degustacije - od hotelskog restorana (vinske priče Primusa), najstarijeg vinskog podruma Slovenije (Ptujski vinski podrum ima tradiciju dulju od 800 godina) pa sve do tunela ispod Starog grada u kojima se lokalna vina degustiraju u potpunom mraku. Na svaku degustaciju možete ići u paru, prepuštajući se posebnim užitcima kroz čašu i tanjur.

Foto: PROMO

XOCOC - najfinije ručno rađene praline u Sloveniji

U starom srcu Ptuja nalazi se XOCOC čokoladnica koju vodi Matevž Božić - bivši kuhar Hiša Denk, restorana s Michelin zvjezdicom. Praline koje možete kušati, ali i kupiti na ovom mjestu ručni su rad (u prosjeku se rade 12 sati) a kako nastaju možete i doživjeti u paru. Naime, uz posebnu rezervaciju, na ovom mjestu možete u paru napraviti unikatnu čokoladu, slijedeći pažljivo Matevževe korake. Prepustite se kreativi i vođenoj radionici koja će vas potaknuti na sljubljivanje neobičnih okusa ( baš kao što je i ljubav neobična) s ciljem dobivanja savršenog okusa. Hit zime 2026. s potpisom XOCOC-a su praline/čokolada s lješnjacima i čvarcima- napravite je u dvoje i ponesite kući.

Foto: PROMO

Romantična šetnja kroz povijest Ptuja!

Ptuj je najstariji grad Slovenije smješten uz rijeku Dravu koju slijedite sve do pješačkog mosta (lokalci ga nazivaju Peš most) preko kojeg ćete ući u grad. Kamenim ulicama i stepenicama popnite se do Starog grada, ptujskog dvorca koji se nalazi na brežuljku iznad grada. S bedema se pruža divan panoramski pogled (sve do Hrvatske) na crvene krovove koji krase sve kuće u Ptuju, ali i zalaske sunca. Spuštajući se prema gradu vidjeti ćete Orfejev spomenik: najveći monolitski spomenik Panonije (7 tona, 5 metara visine, jedan komad mramora) posvećen Marka Valerija Verea iz 2. st. pr.Kr., ukrašen mitom o Orfeju. Zanimljiva lokacija je i Minoritski samostan (13. st.): obnovljena knjižnica s 5000 knjiga iz 16. stoljeća, dominikanski samostan, ali i gradski toranj (Mestni Stolp), simbol najstarijeg grada Slovenije.

Foto: PROMO

Njega ćete lako naći - nalazi se na Slovenskom trgu uz crkvu sv. Jurja s kulom iz 12. stoljeća na koju se možete popeti i uživati u divnom pogledu. Na vrhu tornja krije se najstariji i najduži mehanički drveni sat s njihalom dugim 21 metar -povijesni raritet koji bi mogao ući u Guinnessovu knjigu rekorda! Ovaj unikatan mehanizam iz prošlosti još uvijek radi, pokazujući vrijeme Ptuju već stoljećima. Na ovom mjestu pogledajte i na vlastiti sat - ukoliko vam je 'iscurilo' vrijeme vratite se na početnu točku s koje je počela vaša avantura Ptujem - u Grand Hotel Primus te, poput careva uronite u toplu kupku, uživajući u miru i spokoju, nazdravljajući danu i svojoj ljubavi rashlađenim pjenušcem.