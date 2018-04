Varionica na Bundeku: Sjajne vijesti za proslavljene craftere

Poslušajmo gdje su danas i što rade ljudi iz sjajne Varionice!

Upitali smo Davora Simičića kako se priprema za predstojeću nam sezonu koju ćemo provesti s jako puno piva u ruci te što nam donosi na drugo izdanje Zagreb Chill&Grill festivala.



Godinu dana je prošlo od prvog Zagreb Chill&Grilla, možete li nam reći kako vam je bilo na tom festivalu?

Zagreb Chill&Grill je lani bio super organiziran i jako smo bili zadovoljni sa sadržajima. Jako smo sretni da smo pozvani te se nadamo da vas ni ove godine nećemo iznevjeriti, ovo nam je odlična prilika da se prezentiramo publici koja se svakodnevno možda i ne susreće s proizvodima malih nezavisnih pivovara. Veseli smo da je Zagreb Chill&Grill to prepoznao i omogućio nam takvu prezentaciju.

Što ste najviše točili?

Lani se najviše popilo našeg Pale Ale što je bilo i za očekivati. Vjerojatno će tako biti i ove godine jer ipak smo po njemu i najprepoznatljiviji. Iznenadila nas je lani potražnja za Neon Stoutom koji ljudi većinom doživljavaju kao zimsko pivo. Vjerojatno je pasao u večernjim satima na nekoj dekici.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Što sve kuhate ove godine, koliko je danas ukupno vrsta piva u vašoj proizvodnji, i koliko ćemo njih moći piti na ovogodišnjem festivalu?

Ove godine osim Pale ale u točenom obliku donosimo i Siesta Session IPA – lagana i vrlo pitka IPA sa svega 4,4% alkohola ali pune arome kakva IPA treba biti! Nažalost zbog ograničenih kapaciteta možemo proizvoditi samo dva stila odjednom. Ali nadamo se da će nas ljudi prepoznati jer se trudimo raditi sezonske specijale koliko god to kapaciteti dopuštaju. Osim navedenog u bocama će biti dostupan i Neon Stout.

Što očekujete od drugog Zagreb Chill&Grilla?

Prije svega dobru zabavu, nova poznanstva i pokoju novu suradnju. Većina tek otkriva čari nekih novih piva tako da nam nikad nije dosadno na festivalima. Koliko sam čuo bit će i nekih noviteta koji će posjetiteljima omogućiti ugodniji boravak na otvorenom.

Načuli smo da se selite iz Preloga na novu lokaciju, slušamo detalje! Uh, ovo je ipak Hrvatska i vrlo brzo smo se naučili strpljenju. Istina je da gradimo novu pivovaru od temelja u Pisarovini i svim silama se trudimo da to bude čim prije. Sve detalje ćete saznati čim zakopamo prvu lopatu.

Kakvi su trendovi u svijetu što se tiče craft pivarstva i piva, a kakva je situacija kod nas?

Uvijek se trudimo pratiti nove trendove, ali sada su se mali toliko zahuktali da postaje gotovo nemoguće popratiti sve novitete, definitivno je sve više vrsta piva s različitim namirnicama u sebi. Razvijaju se nove tehnologije ali i sirovine naročito na području hmelja i kvasaca tako da se živost samo nastavlja.

Situacija kod nas je došla do toga da smo se ove godine organizirali u Grupaciju Malih Nezavisnih Pivovara unutar već postojećeg udruženja pri HGK. Rekao bismo s tim činom pokazali svoju ozbiljnost u svim segmentima koji se tiču piva kao kategorije. Nadam se da će broj novih pivovara rasti iz dana u dan i da ćemo imati sve više članica.

Drago nam je da je Zagreb Chill&Grill prepoznao tu inicijativu i pozvao male zavisne pivovare da se prezentiraju široj publici. Siguran sam da će svake godine biti sve više i više pivskih stilova na našem tržištu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Što se mijenja na bolje, što bi još trebalo poboljšati?

Dosta smo se uspjeli probiti i svjetsko tržište hmelja preko Slovenske firme HOPSI i Mihalea Vitka koji nabavlja sve što poželimo – to je vrlo veliki korak za razvoj novih proizvoda. Primjerice za Siesta Session IPA se koristi Cryo Lupulin (zahtjeva posebnu obradu hmeljnih češera) količine su dosta ograničene pa lani nismo mogli nego svariti svega par puta to pivo, a sada nam ulazi u stalni program proizvodnje.

Rekao bi da su naše pivovare konačno prepoznate od strane proizvođača namirnica i to je veliki pomak na bolje. Kroz zadnje tri godine naslušali sam se dosta nekakvih situacija koje su nam otežavala slaganje poslovanja pa i dalje nalazimo na neke nelogičnosti. Dosta teško je u početku bilo objašnjavati svima u lancu prodaje da je pivo živi proizvod poput kefira/jogurta i da pivo zahtjeva određene uvjete čuvanja. Dosta svi radimo na tom planu, a samim time i na poboljšanju kvalitete serviranog piva.

Jesu li Hrvati prihvatili craft, kakva je vaša funkcija u novoosnovanoj Udruzi malih pivara?

Mislim da se ljudi polako upoznaju s proizvodima malih nezavisnih pivovara i da prestajemo biti nepoznanica. Naročito veseli kada se otvore neke regionalne jako lokalne pivovare. Sami time se promiče uživanje u svježem pivu praktički na samom izvoru. Ljudi bi trebali više cijeniti takve stvari i proizvode i pri tome ne mislim sam na pivo.

Ima sjajnih malih nezavisnih proizvođača hrane i pića na lokalnim razinama. Novoosnovana Grupacija MNP je strukturirana tako da ima jednog voditelja i dva zamjenika. Voditelj je g. Krešo Marić iz Pivovare Daruvar, zamjenica je Nensi Vojsković iz Istarske pivovare i ja. Ovim putem bi se zahvalio svima na ukazanom povjerenju i nadam se da budemo dosta uspjeli napraviti za pivo koji je sve samo ne običan proizvod.

Koliko je danas teško biti craft pivar, biste li opet izabrali taj put?

Uopće ne gledam to na takav način, zaljubio sam se u pivo negdje u 19 godini i od tada sam stalno pokušavao doći do nekih novih piva. Biti pivar nije mi bilo ni na kraj pameti i onda se dogodio život i nanio me na put. Stvarno nisam tome nikad težio, ni kolega Matija Mrazek ni ja nismo temeljno obrazovani za proizvodnju piva – postalo je jednostavno opsesija i kroz godine smo pročitali veliku količinu knjiga i dalje smo aktivni među zajednicom kućnih pivara.

Matija stalno nešto novo smišlja, vari, testira, šaljemo piva na natjecanja... Istina je da sada živimo samo od pivovare i da nemamo sigurna primanja nego se za njih trebamo izboriti ali zapravo sada više vremena imamo za pivo nego prije. Živimo život u kojem nas ništa ne odvlači od piva. Svakakvih ideja još imamo - nikad dosadno.

Kako vidite Varionicu, a kako hrvatsko tržište piva za 5 godina?

Mi u Varionici prije svega mislimo na proizvod i trudimo se da svaka tura bude identična ili bolja od one ranije. To je neki put koji smo zacrtali, temelj na kojem planiramo rasti je da nikada ne iznevjerimo povjerenje koje nam je neko dao odabirom baš našeg piva. Koliko?! Do one razine do koje ćemo se osjećati neopterećeno da i dalje eksperimentiramo i radimo ono što mi hoćemo i kako hoćemo.

Novi pogon će imati nešto više od 3 puta veći kapacitet nego trenutni. S tim ćemo se jako dobro snaći, mnogo noviteta vas očekuje. Za dalje - budemo vidjeli. Hrvatsko tržište piva?! Jako mi je teško komentirati cjelokupno tržište, u konačnici ono nas ni ne zanima. Tržište malih nezavisnih pivara očekujem da će rasti i da će ljudi sve više cijeniti općenito proizvode malih proizvođača. U zadnje tri godine tržište ima stabilan rast, sve više ljudi zapošljavamo, nadam se da će se taj trend nastaviti.

Neki zajednički cilj je staviti Hrvatsku na svjetsku mapu zemalja s dobrim pivima. Nadam se da ćemo uspjeti postići da se ljudi Hrvatskoj vesele poput Belgije, Njemačke ili Češke... Postigli smo visoku kvalitetu u vinima, uljima, pjenušcima, pa evo i restorani su dobili Michelinova priznanja. Nema razloga da se pivo ne priključi tom trendu.

Što nam novoga spremate, na koje festivale idete i koje biste pubove preporučili za uživanje u vašim pivima?

Od noviteta sam spomenu Siesta Session IPA koja još uvijek nije svugdje dostupna tako da će ljudi na Zagreb Chill&Grill festivalu moći uživati u njoj. Lista pubova/restorana/pizzerija je poduža i najbolje da pogledate na našem Facebooku gdje nas sve možete pronaći. Sa svim našim partnerima njegujemo prijateljske odnose i ne bi bilo fer nekoga izdvojiti a drug izostaviti.

Svi craft barovi rade sjajan posao u promociji i edukaciji naših piva i sretni smo što radimo sa svima njima. Mislim da svi znaju da je naše prvo prodajno mjesto cafe bar Sedmica u Kačićevoj 7a u Zagrebu. Tamo ideja oblikovala u nešto smisleno i tamo smo lansirali naše prvo pivo. Svake godine slavimo tamo rođendan za koji pripremimo poseban specijal.

Popis festivala na koje idemo je poduži, praktički smo prisutni na svim festivalima u Hrvatskoj. Od onih najbližih bi izdvojio Osijek Craft festival 4.5.-5.5. tjedan nakon toga smo u Rijeci na Picnic – Festival craft piva i roštilja. Nakon toga 3.6. Natjecanje kućnih pivara u Zagrebu, tjedan iza 7.6. – 10.6., Makarska Conexion – Gastro & Craft festival... Za našu dušu idemo na Beawertown (London) u rujnu, obrazovati se o svjetskim trendovima.

Kako biste pozvali ljude na 2. Zagreb Chill&Grill!

Ovim putem pozivamo sve da nas posjete na Zagreb Chill&Grill i preporučujemo da odvojite malo više vremena u tom danu za čilanje i grilanje, da u miru i polako možete uživati u pivima i finoj klopi! Nema veze ako vam se pivo mrvicu i zagrije – samo će bolje pustiti sve arome iz čaše!

Festival Zagreb Chill&Grill traje od 27.4. do 1.5. na Bundeku Organizator festivala je Gastro.hr, Glavni medijski partner: 24sata. Generalni pokrovitelj je Podravka, ostali partneri su: Pevec, Jamnica - službena voda festivala, Tele2, Labud, Kisko i Permetal, Dukat President, Zvijezda, Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, Mesna industrija Ravlić, NESCAFÉ i TOI TOI.

