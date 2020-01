Vaš cilj je osuđen na propast ako govorite ‘Krećem od sutra'

Većina ljudi od novogodišnjih odluka odustaje već 12. siječnja, pokazala je anketa koju je provela Strava, društvena mreža za rekreativce.

Analizirali su podatke 31,5 milijuna korisnika. Pokazalo se da ljudi ne ustraju u promjenama zato što si zadaju ciljeve koji nisu realni ili su preambiciozni.

- Želimo li donijeti odluke koje će biti učinkovite, o njima treba dobro promisliti - kaže profesionalna organizatorica Kristina Zvonar Brkić. S njom se slaže i psihologinja Mirjana Krizmanić, koja ističe da iza svake odluke treba stajati dugoročno promišljanje.

- Čovjek uvijek treba uzeti u obzir sve pozitivne i negativne aspekte tih odluka, posljedice i mogućnosti koje iz njih proizlaze. Zato takve odluke ne treba vezivati uz određeni datum - ističe Krizmanić.

No tradicionalno, u ovo doba godine mnogi ipak osmišljavaju planove za sljedeću godinu, kako na poslovnom, tako i na obiteljskom planu. Stoga donosimo savjete kako ih ostvariti i na što obratiti pozornost da u tome budemo uspješni.

Kristina Zvonar Brkić tako ističe da je na prvome mjestu, nakon kvalitetnog promišljanja o odluci, važna i motivacija.

Važno je osvijestiti zašto nešto želimo postići. Ne treba težiti promjeni životnog stila jer nam je to netko drugi rekao, nego zato što istinski to sami želimo. Cilj je tu radi nas i mora biti nama prihvatljiv te moramo biti svjesni što ćemo njime dobiti, pojašnjava ona. Dodaje kako spoznaja da takva promjena nosi mir i manju frustraciju može potpomoći u njezinom ostvarenju. Pojašnjava i kako treba osmisliti akcije kojima ćemo tu odluku postići.

- Ako, recimo, želimo da nam u novoj godini stan bude uredniji, ponekad se nećemo sami sjetiti vratiti stvari koje smo koristili na svoje mjesto. Možda nam u tome treba pomoć i netko tko će nas podsjetiti da to učinimo - kaže.

Nije nužno ograničiti se na samo jedan cilj i naravno da ih možemo imati i više, no pritom treba imati na umu da postoje pravila kojima ćemo ih ostvarivati. Tako Zvonar Brkić kaže da odnedavno postoji akronim koji obuhvaća sve važne aspekte postavljenih ciljeva.

- Akronim je SMART, iz engleske riječi ‘pametno’, a znači sljedeće: Ciljevi moraju biti specifični, ne općeniti poput ‘živjet ću zdravije’, nego konkretni poput ‘smršavjet ću’. Zatim moraju biti mjerljivi, pa onda treba odrediti koliko želimo smršavjeti. Potom treba odrediti vremenski rok u kojem ćemo to postići, ali u konačnici ti ciljevi moraju isto tako biti i ostvarivi ( od engl. achievable) te relevantni, odnosno nama važni - kaže ona.

Za kvalitetne odluke moramo se dobro poznavati, jer one podrazumijevaju da smo cilj stavili na dobro mjesto. Ako nam je cilj prelagan, brzo ćemo izgubiti motivaciju zbog jednostavnosti zadataka. Isto vrijedi i ako nam je cilj previsoko pa tad gubimo motivaciju jer smo svjesni da ga ne možemo dostići.

- U posljednje vrijeme tom su akronimu dodali i slova ER, pa sad on glasi SMARTER. U tom slučaju E označava entuzijazam, pa to mora biti odluka oko koje ste entuzijastični, a R se odnosi na nagradu (engl. reward) koja mora uslijediti kao kruna vaših napora - nastavila je organizatorica.

- Pritom treba imati na umu i da su neki ciljevi doživotni. Predstavljaju obvezu s kojom se neki, ako o svemu nisu dobro promislili, ne znaju nositi. Takvi se ciljevi tiču drugih bića, a riječ je o odlukama poput postat ću roditelj ili nabavit ću psa. Ako nismo izvagali sve pozitivne i negativne strane takve odluke, osjećat ćemo se razdražljivo, zarobljeno i nesretno kad krenu dječji plač, promjena pelena i boravak na Hitnoj zbog viroze - upozorila je Krizmanić. Kaže ipak kako svatko treba težiti promjenama nabolje i promišljanju koje će do tih promjena dovesti, bez obzira na to je li riječ o novogodišnjim ili cjelogodišnjim odlukama.

- Problem s novogodišnjim odlukama je i u tome što smo svjesni da ih nećemo ostvariti, banaliziramo ih i često postavljamo nerealne ciljeve. U konačnici, duboko u sebi znamo da ih se nikad nećemo pridržavati. Zato mislim da su bolje one odluke koje donosimo nevezano uz datum i društveni pritisak - rekla je psihologinja Krizmanić.

Pojašnjava kako postoji nekoliko metoda kojima možete osigurati ispunjavanje odluka.

- Prije svega, ne budite prestrogi prema sebi. Postavite labaviji vremenski okvir, pa umjesto da kažete da od 1. 1. ili od sutra više nikad nećete zapaliti cigaretu, ostavite si prostora pa recite da ne pušite ovoga tjedna. Ili do prve krize. Ili do nekog datuma. To će vam olakšati jer odluka nije konačna. Također, kod nekih ljudi pomaže ako svoje odluke objave svima javno, pa im je neugodno prekršiti ih. Recimo, ako svima kažete da prestajete pušiti, možda će vam biti neugodno da vas opet vide s cigaretom - savjetovala je. Kaže kako su novogodišnje odluke često teško ostvarive jer podrazumijevaju odricanje i mijenjanje navika, a na to nismo spremni preko noći. Stoga obje naše sugovornice ističu kako je važno dobro promisliti o odlukama i donositi ih postupno tijekom vremena, bez obzira na datum.

Organizacija je ključ uspjeha i kod odluka

Za dosljedno provođenje odluka potrebno je organizirati način i metode kojima ćete postići uspjeh, pa on neće izostati. Organizatorica Kristina Zvonar Brkić ističe da treba preispitati motivaciju.

1. RAZGOVOR SA SOBOM

Svaka dobra odluka počinje kvalitetnim promišljanjem, i upravo je to ono čime treba započeti. Kako Kristina Zvonar Brkić kaže, iskreno porazgovarajte sami sa sobom.

2. MOTIVACIJA

Motivacija za odluke dolazi od nas samih i ne smije nam biti nametnuta, a ideja o ostvarenju cilja mora nam biti ugodna i draga.

3. ORGANIZACIJA

Promislite dobro o tome na koje načine ćete ostvariti svoje ciljeve i kojim ćete ih sve pristupom učiniti mogućima.

4. CILJEVI

Birajte ciljeve tako da budu za vas realni, odnosno da nisu previsoki pa ih ne možete ostvariti, ali da nisu ni prejednostavni jer ćete brzo izgubiti interes.

5. NAGRADA

Osmislite sustav koji će vam omogućiti nagradu kojom ćete se nagraditi kad postignete zadane ciljeve.

Psihologinja kaže da trebate biti opušteniji

U odlukama se treba voditi nekim načelima, no ne treba biti previše strog prema sebi. Uz nekoliko njezinih savjeta lakše ćete se pridržavati onoga što ste zamislili te ćete ostvariti ciljeve.

1. NE VEŽITE SE UZ DATUM

Ciljeve ne vežite uz datume ili riječi ‘od sutra’- tako ćete samo odgađati realizaciju i podsvjesno sami sebe sabotirati.

2. OBJAVITE SVOJU ODLUKU JAVNO

Kako biste ustrajali svoje odluke podijelite s drugima. Snažna motivacija može biti i to kako vas drugi vide te koliko ste spremni držati se obećanja.

3. NEOPOZIVE ODLUKE

Odluke koje uključuju druge ljude, poput braka, djece i nabavke kućnog ljubimca, neopozive su i ne možete od njih odustati kad vam postane preteško. Tu treba uzeti u obzir i pozitivne i negativne strane.

4. BUDITE STRPLJIVI

Budite strpljivi prema sebi i drugima te si dopustite male pogreške. Ako pojedete kolač, a rekli ste da ste na dijeti, nije smak svijeta.

5. DOHVATLJIVI ROKOVI

Postavite rok koji ste spremni poštovati i koji je realan. Primjerice, prestajem jesti slatko na tri dana. Ostavite si prostora za uzmak u kriznim situacijama - odlukama ne dodajte notu konačnosti, kao što je ‘nikad više neću jesti slatko’. Konačnost nije održiva.

Što poznati misle o odlukama za novu godinu

Dunja Mazzocco Drvar: Ne smišljam novogodišnje odluke, ali donosim one koje nisu vezane uz doba godine. Tako sam prije nekoliko mjeseci odlučila dati svoj doprinos u sprečavanju klimatskih promjena pa u trgovinu nosim svoju vrećicu. Ako je zaboravim uzeti, kaznim se tako da nosim stvari bez vrećice. Ne idem autom osim ako baš ne moram, više koristim javni prijevoz.

Pero Galić: Ne donosim novogodišnje odluke, one su za mene uvijek iste, a to je da poštujem svakoga da nam svima bude bolje i da si napravim još bolju novu godinu jer uvijek treba misliti o boljem.

Gabi Novak: Nemam odluke, imam samo želju da ja i moja obitelj budemo zdravi, a da sljedeća godina donese ozračenje nekog boljeg i ljepšeg života u Hrvatskoj koju svi volimo i u njoj živimo. To su moje želje.

Enis Bešlagić: Nikad ne donosim odluke za Novu, no ove godine ću učiniti iznimku. U sljedećoj godini ću se posvetiti više sebi nego drugima. Često nosim poruke koje su društveno odgovorne, a vidiš da društvo ne želi odgovornost.

Neno Belan: Ne znam jesam li ikad donosio novogodišnje odluke, donosim ih na dnevnoj bazi. Svaki dan je dobar za odluke. Zašto bih baš na Novu donio odluku, a ne bih 4. svibnja.

