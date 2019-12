Veliki ljubavni horoskop 2020.: Provjerite što vas sve očekuje!

Ovan

Ako ste u lošem braku ili vezi koja vas ne zadovoljava, lako je moguće da se u idućih 12 mjeseci kriza produbi i potakne vas da u drugoj polovini godine (osobito u listopadu) donesete odluke koje će biti ključne za vašu budućnost. Nestabilni i nezdravi odnosi teško će preživjeti ovu godinu.

Foto: Merlas

U zdravim vezama bit će važno pronaći ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Bit će i prilika za flert, osobito tijekom ljeta, a i jesen će biti vrlo burna i strastvena jer ćete biti osvajački raspoloženi. Ako ste sami, pazite da tijekom iduće godine u svoj život ne prihvatite odnos koji je ispod onoga što zaslužujete.

VRIJEME ZA LJUBAV: veljača, travanj, prosinac

Bik

Pred vama je godina renovacije ljubavnog života i odnosa. Uran je u vašem znaku i s njim pomičete granice, doživljavate nova iskustva. Sve je neobično, pomalo i neočekivano, pa može doći do naglih razdvajanja, ali i spajanja. Jupiter u Jarcu obećava više sretnih prilika.

Foto: Dreamstime

Samci bi sreću mogli pronaći u drugom gradu ili s osobom koja puno putuje ili je pak stranac. Bit će više optimizma i za one koji su u braku i vezi. Nekima bi 2020. mogla donijeti drugi brak, odnosno poznanstvo s osobom koje bi moglo završiti ozbiljnom vezom ili brakom.

VRIJEME ZA LJUBAV: ožujak, srpanj, listopad

Blizanci

Vaš ljubavni život mogao bi proći kroz fazu transformacije. Kao da dolazite do točke u kojoj nema povratka unatrag i shvaćate kako je nužno donijeti odluku. Novac i odnos s partnerom bit će isprepleteni, morat ćete postići neki dogovor. Ovo je i godina u kojoj biste mogli prekinuti odnos ili se upustiti u tajnu vezu.

Foto: Dreamstime

Samce će češće nego inače ‘oblijetati’ zauzeti udvarači, a na šarm jedne takve osobe mogli biste pasti od ljeta. Ako u tome ne uspijete, lako je moguće da se pojavi treća osoba koja će dodatno uzdrmati temelje vašeg odnosa. Zato je jako važno da shvatite što i koga želite.

VRIJEME ZA LJUBAV: travanj, srpanj, kolovoz

Rak

Pred vama je godina odluke. Loši odnosi neće preživjeti. Napuštate sve ono što vas guši. Važno je da se zaštitite od osoba koje vas iscrpljuju. Pronađite mir s prošlošću, a svaki povratak pokazat će vam da tamo više nema ništa za vas.

Foto: red-feniks

No godina pred vama posadit će i sjeme novih mogućnosti. Možda vam upravo novo poznanstvo omogući da odete iz odnosa koji vam je teret. Vrijeme je za otpuštanje starih navika, strahova i nesigurnosti.



VRIJEME ZA LJUBAV: ožujak, kolovoz, listopad

Lav

Pred vama je ljubavno turbulentna godina, vrijeme novih mogućnosti i velikih iskoraka. Vaš će privatni i poslovni život biti isprepleteni. Lako je moguće da s partnerom pokrenete neki posao ili investicije. Bit će i razdoblja nestabilnosti u kojima ćete se pitati jeste li dobro izabrali?

Foto: Dreamstime

Ako ste sami, moguće je da vam se svidi osoba s kojom radite ili da uđete u vezu s osobom koja je jako posvećena poslu i karijeri. No vrijeme koje ćete provoditi zajedno bit će vrlo uzbudljivo, čak i romantično. Veze u kojima nema povjerenja i stabilnosti neće izdržati test stvarnosti.

VRIJEME ZA LJUBAV: travanj, srpanj, kolovoz

Djevica

Ulazite u doba preporoda, u godinu u kojoj se povećavaju prilike za ostvarenje boljeg i sretnijeg ljubavnog života. Štiti vas Jupiter, koji će obogatiti vaš društveni život. Mogli biste više izlaziti, uživati, upoznavati nove ljude, a večernji provodi bit će nabijeni fatalnom privlačnošću.

Foto: Dreamstime

U 2020. možete započeti novu vezu, zaljubiti se, ali isto tako se i ostvariti kroz roditeljsku ulogu. Lako je moguće da vas privuče osoba mlađa od vas, koja će vas probuditi. Imat ćete dojam da ste ponovno živi, da uživate kao što to dugo niste. Nije isključeno i da vam se u život vrati netko iz prošlosti, odnosno da obnovite vezu iz mladosti ili s osobom s kojom ste prekinuli sve kontakte prije nekoliko godina.

VRIJEME ZA LJUBAV: siječanj, ožujak, listopad

Vaga

Ovo bi mogla biti jedna od onih godina u životu u kojoj svodite račune, godina u kojoj odlučujete što i kuda dalje. Vjerojatno ste već primijetili da su neke osobe otišle iz vašeg života i da se vaš privatni život jako promijenio. Ako ste u dugoj vezi ili braku, moglo je doći i do većih problema ili kriza koje su narušile povjerenje, pa i stabilnost odnosa.

Foto: Dreamstime

Sad je pred vama 12 mjeseci vrlo intenzivnih i burnih ljubavnih iskustava koja će ne samo uroditi novih spoznajama, nego i možda novom ljubavnom pričom koja će vas odmaknuti od prošlosti i stalnog vraćanja. Ako ste sami, dopustite si vrijeme istraživanja, sve dok ne pronađete onu osobu za koju ćete moći reći - to je ona prava!

VRIJEME ZA LJUBAV: travanj, kolovoz, studeni

Škorpion

Iduća godina bi po astrološkim parametrima trebala biti za vas uspješna i produktivna. Kroz ljubavni život vam dolazi više zadovoljstva, ali i novih prilika. Moguće je i da se nađete u ozbiljnom iskušenju, odnosno da vas privuče osoba koja je potpuno drukčija od vašeg idealnog tipa partnera, i to će vam biti jako uzbudljivo.

Foto: Dreamstime

Pitanje je koliko ćete biti u stanju održati vjernost, no ako zaista volite partnera, sigurno je da ćete donijeti dobru odluku.

Sad možete stabilizirati i učvrstiti odnose s osobama do kojih vam je stalo te unijeti neke nove sadržaje u vezu ili brak. No nećete podnositi nikakve stege i okove.

VRIJEME ZA LJUBAV: ožujak, studeni, prosinac

Strijelac

Novi početak je pred vama. Nakon što je Jupiter godinu dana blagoslovio vaš znak povoljnim promjenama i novim prilikama, u 2020. je vrijeme da oplodite naučeno i primijenite shvaćeno. Možda ste stavili točku iza jednog odnosa i krenuli u novi, a možda ste i shvatili što sve dobivate u postojećoj vezi i koliko je ona bitna za vas.

Foto: Dreamstime

O čemu god da je riječ, u idućih godinu dana ulazite u doba preporoda. Kao da ne dopuštate da vas više bilo što izbaci iz tračnica. Probudit će se i vaš avanturistički duh kojim ćete od početka srpnja pa sve do kraja godine nezaustavljivo osvajati i uživati u bogatom ljubavnom i društvenom životu.

VRIJEME ZA LJUBAV: travanj, kolovoz, prosinac

Jarac

Jupiter, Saturn i Pluton u vašem znaku podižu vas na noge i dubinski mijenjaju ljubavne okolnosti. Nema više loših kompromisa, a budete li u odnosu odustajali od sebe i zanemarivali ono što je vama bitno, pojavit će se frustracija i tjeskoba.

Foto: Dreamstime

Neki ljudi su već otišli iz vašeg života, neki će možda tek otići, no njihov odlazak će stvoriti prostor za stvaranje nečeg novog. A u tome će vam pomoći Jupiter. Zato ako ste usamljeni ili sanjate o odnosu i osobi koja će vas probuditi, onda se za početak aktivirajte i već od siječnja krenite u ‘lov’.

VRIJEME ZA LJUBAV: siječanj, ožujak, prosinac

Vodenjak

Grupiranje tri planeta, Jupitera, Saturna i Plutona ‘iza vaših leđa’, u znaku Jarca, na neki način će biti priprema terena za ono što će tek u 2021. ući u vaš život. Stoga iskoristite predstojeću godinu kako biste napravili retrospektivu ljubavnog života te osvijestili strahove i nesigurnosti koji vas koče.

Foto: Dreamstime

Ovo je vrijeme kad biste mogli i nešto privesti kraju, odnosno jasno shvatiti što želite, a što ne u svojem privatnom prostoru. Neke tajne, kao i sve što je potisnuto, izaći će na površinu, pa ako se upustite u tajnu ili zabranjenu vezu, možda je nećete moći dugo skrivati.

VRIJEME ZA LJUBAV: siječanj, travanj, kolovoz

Ribe

Pred vama je dobra ljubavna godina, u mnogočemu stabilnija od 2019. Bit će mnogo manje neizvjesnosti i nejasnoća. Kao da će se stvari tako jasno poredati i posložiti, a na vama će samo biti da ‘plovite’ tom rijekom događaja. Planeti će jako obogatiti vaš društveni život, ali vas i promijeniti.

Foto: Igor Mojzes

Osobe koje nisu dobre za vas, kao i veze koje su bile loše, naprosto će nestajati iz vašeg života. Ono što ste dugo čekali, sad biste mogli i ostvariti. Kao da lakše spuštate svoje snove na zemlju i materijalizirate ih. Imat ćete jako puno udvarača, a nova ljubav mogla bi početi kao prijateljstvo.

VRIJEME ZA LJUBAV: siječanj, veljača, ožujak

