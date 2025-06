Vaš klinac treba nove tenisice? Možda je vrijeme da ih zaradi!

"Mama, trebam nove tenisice. I novo računalo. I igrice. I mobitel mi šteka, trebam novi..."

Ako vas vaš klinac upravo zasipa sa sličnim željama i idejama, nemojte samo zbrajati i zdvajati nad troškovima, pritisnuti time da najesen svemu tome treba pribrojiti i trošak novih školskih knjiga te odjeće i obuće. Umjesto toga, vrijeme je da u razgovoru s djetetom testirate mogućnosti da dio novca za ono što mu treba zaradi samo, i to tako što će preko ljeta pronaći neki posao.

Ako je riječ o mlađem tinejdžeru, neće to biti nimalo lak zadatak, pa je dobro pronaći način da djetetu pomognete oko potrage, iako bi konačna odluka o poslu koji će prihvatiti trebala biti prvenstveno njegova, savjetuje mag. univ. socijalnog rada Andreja Radić iz Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

Foto: Canva/Buubble Hotel

Umjesto da gubi vrijeme na mobitel i igrice cijelo ljeto, potaknite dijete da razmisli o tome da pronađe neki ljetni posao

- Naime, Zakon o radu kaže da je dozvoljen rad maloljetnika starijih od 15 godina, no u slučaju mlađih srednjoškolaca postoje i određena ograničenja, zbog kojih ih neke kompanije ne žele zapošljavati, odnosno radije otvaraju vrata studentima. Tako je djeci do 15 godina zabranjen noćni rad, kao i teži fizički rad, pa ih veći trgovački lanci, na primjer, izbjegavaju jer većina njih radi do 22 sata, a dodatnu radnu snagu često trebaju zbog slaganja robe po policama, što zna biti i fizički teško. Također, mlađu djecu ne mogu staviti kao ispomoć na blagajnu jer nemaju iskustva u radu s novcem i dovoljno sigurnosti, pa su to sve razlozi zbog kojih mlađi tinejdžeri na nekim sličnim poslovima ne prolaze - pojašnjava sugovornica.

Ipak, vrijedi se potruditi oko potrage za poslom koji je primjeren djetetu te dobi jer ono od toga može imati jako puno koristi, kaže.

Od nekoga neka uči

Je li zakonski rok od 15 godina nešto čega se trebamo čvrsto držati ili sve ovisi o tome o kakvom je djetetu riječ?

- Osobno bih rekla da je dobar trenutak za prvi posao kad dijete završi prvi razred srednje škole jer su to ipak već malo ozbiljnija djeca, iako svaki roditelj najbolje poznaje svoje dijete i može možda procijeniti da dijete može raditi već i po završetku osnovne škole. U svakom slučaju, to što će imati radne obaveze može pridonijeti tome da manje vremena provodi neorganizirano ili igrajući se za računalom i može pomoći u izgradnji radnih navika te razvijanju strukturalnih i društvenih odnosa. Dijete će naučiti kako funkcionirati u organiziranoj radnoj strukturi, s ljudima koji su mu nadređeni i od kojih može učiti. Osim toga, na svakom poslu steći će i neke nove vještine, koje mu kasnije mogu biti korisne, a uz to se uči suočavanju s problemima i rješavanju problema, što može biti vrlo korisno za njega - kaže sugovornica.

Foto: Profimedia/

Tinejdžerica bi se vjerojatno mogla snaći i u poslovima dostave

Dodaje kako roditelj ne treba baš nametnuti radnu obavezu ako dijete tome uopće nije sklono, no treba porazgovarati s njim o tome što mu posao sve može donijeti. Uz nova iskustva i nove ljude, važan argument je i zarada, koju kasnije može koristiti onako kako želi.

- Naravno, obavezno u dogovoru s roditeljima, ne tako da ne znate na što će je potrošiti, no to može biti dobar motiv da se dijete potrudi na poslu - kaže sugovornica.

Važno je, dodaje, unaprijed prihvatiti i mogućnost da se dijete neće snaći na poslu ili neće moći nositi s obavezama i objasniti mu da u tom slučaju može i odustati.

- Nije to baš najodgovorniji pristup, pa je važno naglasiti da odustajanje ima i negativne posljedice. Na primjer, dijete mora razumjeti da ako negdje počne raditi i odustane nakon deset dana, ta ga tvrtka iduće godine vjerojatno neće uzeti u obzir kad bude tražio posao, jer se nije pokazao odgovornim, no morate mu ostaviti i mogućnost da odustane - pojašnjava sugovornica.

Ne mora biti puno radno vrijeme

Ako je moguće, dodaje, najbolje bi bilo da dijete na prvom poslu starta s nešto manjim obavezama, koje ga neće okupirati svaki dan po osam sati, odnosno poslom koji neće biti preveliki zalogaj za njega.

- Mogu istaknuti svoj primjer. Kad je moja kći nakon prvog srednje tražila prvi posao, što je sama htjela, pronašla je posao u McDonald'su, no nije odmah radila puno radno vrijeme, pet dana po osam sati, već jedan do dva dana tjedno. Mislim da je to bilo odlično za početak. Puno je naučila na tom poslu i od tada radi svako ljeto u drugim tvrtkama i planira raditi i ovo ljeto - kaže sugovornica.

Dodaje kako je kći već prvo ljeto zaradila za računalo i sama ga je kupila, što je također bila njena odluka.

Foto: Profimedia/

Traži li trgovina osobu za rad na odjelu s voćem i povrćem, to bi mogla biti prilika za mladu osobu

- To mladoj osobi pomaže da nauči da nije lako zaraditi za stvari koje su nam potrebne i da stekne odgovorniji odnos prema novcu, što je jako važno. Dijete koje je uvidjelo da nije lako zaraditi novac za nešto usput će naučiti i da se novac brzo 'topi' ako ne vodite računa o tome kako trošite, naučit će drugačije cijeniti novac i ono što ste mu kao roditelj priuštili - ističe Andreja Radić.

Izbor posla možda je najbolje prepustiti djetetu samom, kao i javljanje na oglase i pregovore s poslodavcima. No svakako vas mora informirati o tome gdje i što će raditi te je dobro raspitati se o plaći i detaljima posla kako bismo bili sigurni da su primjereni njegovoj dobi. Bez obzira na to koliko vam se činilo da je vaše dijete odgovorno i zrelo, treba voditi računa o tome da na prvom poslu ne preuzima odgovornosti za koje nije dorastao. Na primjer, dežurstvo na štandu na kojemu se prodaje nakit vjerojatno ne bi trebao biti preveliki izazov za dijete, slično kao i prodaja karata za izletničke brodove, ali bi bilo dobro da se 15-godišnjak ne nađe u situaciji da sam čuva novac iz blagajne i samostalno naplaćuje.

Rad s novcem je važan

- Ne samo zbog toga što bi mogao pogriješiti kod uzvraćanja novca i tako biti u situaciji da on ili roditelji moraju nadoknađivati manjak, nego i zbog toga što bi mu taj novac netko mogao ukrasti - upozorava sugovornica.

Slično je i sa situacijama u kojima postoji odgovornost za sigurnost osoba s kojima radite, na primjer kod iznajmljivanja dasaka za surfanje na plaži, kod čega je potrebno osobi koja je uzima u najam dati savjete vezane uz sigurnost i s obale paziti da je sve u redu, odnosno reagirati ako je to potrebno. Zbog toga bi trebalo voditi računa da je u takvim situacijama uz dijete uvijek i odrasla osoba koja će nadzirati novac i preuzeti odgovornost za sigurnost korisnika, kaže.

Foto: Profimedia/

Pranje posuđa u restoranu ili konobarenje može biti dobar način da se vaše dijete nauči odgovornosti

Rano ustajanje i svakodnevne obaveze za većinu djece zapravo ne bi trebale biti problem jer se s time nose i tijekom trajanja nastave.

- To je stvar prihvaćanja obaveza na koje su se već morali navići kroz školovanje i ne bi trebalo djetetu dopustiti da nakon nekoliko dana kaže da ne želi ići na posao jer mu se to ne da. To bi bilo poticanje neodgovornosti i vrlo štetno za njega kasnije u životu. Naime, kroz koju godinu će odrasti i morati preuzeti ozbiljnije obaveze, pa mora naučiti da nema odustajanja bezveze - savjetuje sugovornica.

Vrlo korisno iskustvo za život

Dođe li, pak, dijete kući i požali se da ima prezahtjevnog šefa, da mu kolege nisu htjeli pomoći ili je imalo neki problem s ljudima s kojima radi, svakako ga saslušajte i - stanite na loptu. Možda se javi potreba za time da ga zaštitite od šefa koji nema razumijevanja ili kupca koji je bezobrazan, no time što biste možda otišli na djetetovo radno mjesto "da razjasnite stvari" činite mu medvjeđu uslugu.

- Naravno da nije uvijek tako, ali ponekad mi se čini da su roditelji danas postali malo previše zaštitnički nastrojeni, umjesto da puštaju djecu da samostalno traže rješenja i odgovore za probleme s kojima se suočavaju. Počeli smo pretjerivati u nekim stvarima. Ponekad ispada da je dovoljno da dijete netko krivo pogleda, pa da se pojave mama ili tata i rješavaju probleme, a to nipošto nije dobro - kaže sugovornica.

Foto: Profimedia/

Dodaje kako bi osobno u situaciji da joj se dijete požali na nešto od toga jasno dala do znanja da se i to u životu događa te da se jednostavno treba prilagoditi i krenuti dalje.

- Čak i nezgodan šef ili šefica su prilika da dijete nešto nauči. Prije svega, to da ih mora tolerirati i prilagoditi se ta dva mjeseca koliko će raditi s njima. Treba se učiti komunikaciji i kad ona nije jednostavna. To mu može biti i pouka oko toga da takve poslove u životu ne želi raditi, pa treba ozbiljnije uložiti u svoje obrazovanje. Na kraju, život nije ružičast, na svakom poslu naći ćemo ljude s kojima se ne slažemo i bit će situacija koje nam se ne sviđaju te se svi mi u konačnici prilagođavamo tome, pa i dijete mora usvojiti takvu poruku - kaže sugovornica.

Foto: Profimedia/

To je dobra prilika za vježbanje otpornosti koja će mladoj osobi biti korisna u mnogim drugim sličnim situacijama u životu, zaključuje.

Na razgovoru za posao postavite što više pitanja

Kada dijete ide na razgovor za posao, potaknite ga da u razgovoru postavi što više pitanja o tome što se od njega očekuje. Ako nije siguran može li neku obavez prihvatiti, možda može zamoliti da mu daju malo vremena da razmisli, ili zamoliti da mu za taj dio posla dodijele mentora - osobu koja će ga uputiti u rad i pomoći mu da ga dobro obavi. Važno je da pokaže kako mu je stalo ispuniti obaveze koje preuzima.