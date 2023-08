Svi od nečeg moraju početi: Pamtite li svoj prvi posao?

Poštovani, javljam se povodom oglasa koji ste objavili na stranici Facebooka/Studentskog centra... Zainteresirana sam za poziciju prodavačice/dostavljačice/konobarice... Marljiva sam i spremna učiti, nadam se da ćete me razmotriti prilikom selekcije... U iščekivanju Vašeg odgovora!

Upravo ovako nekako izgleda prvi susret s prvim poslom - službeni mail, guglanje pitanja "Kako napisati životopis bez ikakvog radnog iskustva?", stres zbog iščekivanja odgovora, strah prije razgovora za posao... Bilo da se želi zaraditi dodatan džeparac, steći neko radno iskustvo ili dokazati roditeljima vlastitu samostalnost, svatko od nečeg mora početi. I bez obzira na vrstu posla i poziciju, prvi je posao životna prekretnica jer tad većina spozna svoje interese, vještine i ono što uistinu želi jednog dana raditi.

Što rade mladi Hrvati?

Malo smo se raspitali i saznali smo da posljednjih nekoliko godina mladi u Hrvatskoj najčešće za prvi posao biraju rad u trgovini i konobarenje - kako pokazuju podaci HZZ-a, to su neka od trenutno najtraženijih pozicija općenito. Izuzev toga, vrlo su popularni i rad s djecom (primjerice čuvanje djece, animiranje u igraonicama i vođenje dječjih rođendana, držanje instrukcija) te promotivni poslovi, koji uključuju dijeljenje letaka, predstavljanje novih proizvoda, posao maskote i tako dalje.

Ovdje vrijedi spomenuti i rad u call centru, koji najčešće podrazumijeva teleprodaju i korisničku podršku u telekomunikacijama. Pozicija je to na kojoj agent početnik mora znati kako odgovoriti na razne upite korisnika. Bilo da je riječ o doplati bona, plaćanju računa, prodaji uređaja ili pomoći pri konfiguriranju routera, agent u call centru se mora pripremiti na rad u dinamičnom poslovnom okruženju i na stalno učenje jer ondje ni jedan dan nije jednak i svaki razgovor s korisnikom je drugačiji. Ali upravo je to ono što ovaj posao čini jednim od najzanimljivijih prvih radnih iskustava. Uz to, ta pozicija pruža i mnogo prilika za napredovanje.

Prvi posao u 8. i u 23. godini

A da uvijek ima iznimki od pravila, potvrđuje Zagrepčanin Marko Blažević, project manager za Moj Telekom aplikaciju, koji je prvo radno iskustvo imao u "drvnoj industriji".

- Kao svoj prvi posao računam spremanje drva za zimu kod susjeda. Imao sam možda osam godina. Kako je djed redovito pomagao susjedima, tako sam i ja taj put išao s njim te sam se toliko naradio da sam dobio i pravu plaću od susjede. Ali prvi ozbiljan posao, koji je trajao dulje od jednog dana, bio je pomoćnik montažera slike za jedan reality show. Radio sam 12 sati na dan, jedan tjedan cijeli dan, a drugi tjedan cijelu noć. Tad sam imao 19 godina - prisjeća se naš sugovornik.

Za razliku od njega, Markova kolegica Angelina Jedvaj, koja je danas voditeljica odsjeka za prodaju u dućanima HT-a, svoj je prvi posao pronašla s 23 godine, na predzadnjoj godini fakulteta. Bila je to pozicija agenta u call centru u odjelu na teleprodaji odlaznih poziva.

- Iskreno, na prvu nisam uopće bila sigurna hoću li se snaći u takvom poslu, ali privukla me ideja o ulasku u svijet velike korporacije kao što je Hrvatski Telekom - ističe Angelina prisjećajući se da je za to radno mjesto prvo morala proći psihološki test, zatim opći test znanja o tvrtki i na kraju razgovor uživo, koji je ponajviše bio orijentiran na ispitivanje njezinih komunikacijskih vještina, play role prodajne situacije i snalaženje u stresnim situacijama.

- Iako mi se u početku činilo teško, već nakon nekoliko dana rodila se prava ljubav između mene i prodaje - kaže.

Nesigurnost je prerasla u želju za učenjem

Marko je postao dio HT-ovog tima prije 16 godina, dobivši posao agenta u call centru, u odjelu za korisničku podršku. Iako je, za razliku od kolegice Angeline, došao u tvrtku s nekim radnim iskustvom, i dalje mu nije bilo sasvim svejedno kad je prvi put došao u ured i stavio slušalice na uši.

- Vjerojatno svaki novi agent u call centru misli kako nakon treninga nije ništa naučio. Naravno, nakon nekoliko tjedana to već sjedne na svoje mjesto jer svaki novi zaposlenik dobiva super mentora i vrijednu podršku, ali prvih dana osjećaš se doslovno kao da si izašao na ispit, a nisi pogledao ni knjigu ni skriptu i profesor ti postavlja najteža moguća pitanja - objašnjava nam naš sugovornik, koji je na kraju uz pomoć mentora i susretljivih kolega uspio savladati početni strah.

Osim malo zdravog straha i stresa, ovo radno mjesto donosi mnoge prilike za stjecanje korisnih vještina, od kojih su sigurno najvažnije one komunikacijske. Angelina ističe da je kao agentica u call centru dodatno razvila i kreativne i digitalne vještine te je naučila kako učinkovito upravljati vremenom. Uz to, kako nam otkrivaju naši sugovornici, neke od glavnih prednosti pozicija koje se tiču rada s korisnicima ogledaju se u stimulirajućim bonusima, a na mjesečnoj su razini moguće i dodatne nagrade i poticaji, poput mogućnosti osvajanja putovanja!

- Mogao sam učiti nove stvari, vježbati komunikacijske i prodajne vještine, upravljati eskalacijama, plaća je bila sigurna, a i moglo se zaraditi dovoljno za studentske potrebe. Super mi je bilo i što sam kao student mogao raditi koliko god i kad god sam to htio. Tako da je bilo mjeseci s nekoliko radnih dana, ali je bilo i ljetnih mjeseci s maksimalnim brojem odrađenih sati - objašnjava Marko.

Ta je zarada, o kojoj Marko govori, danas još i veća jer je trenutno početna studentska satnica u call centru Hrvatskog Telekoma oko 5 eura, a ovisno o efikasnosti ona može narasti i preko 10 eura!

Posao koji ih je doveo do vodećih pozicija

I Angelina i Marko ističu za kraj kako je ključna kvaliteta velike kompanije kao što je HT ta da rad i trud ne ostaju nezapaženi. Upravo se zbog toga može relativno brzo napredovati od agenta u call centru do menadžerske pozicije. Tako je primjerice Angelina u samo dvije godine, promijenivši čak pet pozicija, uspjela postati voditeljica u odsjeku za prodaju u dućanima za regiju Zagreb i sjever. Sličan je put prošao i Marko, koji je danas na poziciji project managera u odsjeku za digitalnu prodaju, ali se često i s radošću prisjeća te svoje prve pozicije.

- Mislim da bi svi u našoj tvrtki, bez obzira na poziciju i odjel, trebali početi 'na slušalici' kako bi razumjeli našega korisnika. A pod uvjetom da radite tako da dajete 100% od sebe, posao u call centru zapravo vas može pripremiti za gotovo bilo koji posao poslije u životu. Čak i ako vam se taj posao, koji u određenom trenutku života smatrate privremenim, čini dosadnim ili napornim, svejedno pokušajte dati najbolje od sebe jer možda je baš to stepenica do radnog mjesta iz vaših snova - poručuje za kraj Marko.

Bez obzira na to hoće li početi "na slušalici" ili u nekom drugom odjelu, svi zaposlenici u HT-u mogu kroz razne digitalne edukacije, online learning platforme i interne razvojne programe neprestano razvijati svoje vještine te tako napredovati. Da je riječ o kompaniji koja snažno potiče profesionalni rast pojedinca, potvrđuje i podatak kako je u prvih šest mjeseci ove godine oko 700 zaposlenika HT-a napredovalo.

Uz davanje prilika za napredovanje, s kojima gotovo svatko može dosegnuti svoj puni potencijal, HT nudi mnoge druge financijske i nefinancijske benefite, poput iskusnih mentora koji vode studente i sve nove zaposlenike kroz posao, trenera koji su uvijek na raspolaganju i koji za njih osmišljavaju edukacije i treninge kako bi osigurali znanje o uslugama, ali i razvijali njihove prodajne i komunikacijske vještine, vještine upravljanja stresom i vremenom. Svi koji dođu u HT moći će si stvoriti svijetlu karijeru, a svaki će istaknuti trud rezultirati promjenom plaće ili pozicije.

Jeste li spremni napraviti korak prema karijeri iz snova?