Vaša djeca odbijaju sve zdravo: Evo kako da zavole te namirnice

Istraživački tim iz Velike Britanije otkrio je kako 46% djece odbija jesti povrće. Štoviše, 75% ispitanih roditelja izrazilo je zabrinutost zbog prehrane svoje djece

<p>Sasvim je razumljivo da svojoj djeci želimo dati sve vitamine koji su im potrebni da rastu snažno i zdravo. Međutim, djeca često ne pristaju na kompromise i odlučno odbijaju hranu. </p><p>Evo kako da što lakše zavole zdravu hranu:</p><h2>1. Povedite dijete sa sobom u trgovinu</h2><p>Uključite svoju djecu u odabir hrane za obroke, pokažite im odakle dolazi. Još bolja ideja je da svoje dijete odvedete na tržnicu, jer je tamo manja vjerojatnost da će ugledati neki nezdravi proizvod koji bi im se mogao svidjeti. Ako djeca nešto sama izaberu onda je vjerojatnije da će to i pojesti.</p><h2>2. Uključite umake</h2><p>Začini nisu najzdravija hrana mogli biste pomisliti, ali zapravo postoji toliko varijacija umaka na tržištu, a neki ne sadrže nepotreban šećer. Umak na bazi humusa, salse i jogurta samo su neki od hranjivih i ukusnih umaka koje dijete može probati s raznim povrćem. </p><h2>3. Dodajte malo šećera u jelo </h2><p>Ovo je vrlo pametan savjet o korištenju šećera u svoju korist, ali umjereno. Na primjer, mrkvu možete ispeći na javorovoj glazuri ili čak samo posuti smeđim šećerom. Ako želite da dijete pije svježe cijeđeni sok, poput suhe šljive ili jabuke, pokušajte u njega dodati malo šećera.</p><h2>4. Poigrajte se s hranom</h2><p>Ovo je prilika da vaša kreativnost zablista. Pokušajte rasporediti namirnice u tanjurima poput smiješnih lica. Osim toga, možete pokušati smisliti zabavna imena za svoja jela.</p><h2>5. Pustite ih da sami odluče što će jesti iz tanjura</h2><p>Moglo bi malo potrajati prije nego što dođu do povrća na tanjuru, ali na kraju će htjeti probati sve. Uz to, opet, ako su sami birali što će prvo jesti, najvjerojatnije će sve pojesti</p><h2>6. Izvadite svježe voće i povrće čak i ako ga ne žele jesti</h2><p>Jedna mama predlaže da povrće uvijek držite na svom stolu kako biste svojoj djeci pokazali da tako treba biti. Možda odbijaju jesti, ali to će im stvoriti naviku u glavi. Dakle, kako odrastu, neće se osjećati ugodno bez nekakvog povrća na stol, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-family-and-kids/8-tips-for-how-to-make-your-child-eat-healthy-food-799286/">Bright Side</a>.</p>