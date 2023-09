Vaša najčešća pitanja o dizajnu interijera – odgovori stručnjaka

Dizajnirati dom koji djeluje ugodno i praktično nije mali posao. Treba otkriti kombinaciju ravnoteže oblika i funkcije, a da je opet sve lijepo, prilagođeno vašem stilu života.

Foto: DREAMSTIME

Kako da otkrijem svoj stil dizajna interijera?

Vaš osobni stil kombinacija je elemenata dizajna koji odražavaju vaš ukus, sklonosti, osobnost i cjelokupnu estetiku. Mnogima od nas treba malo pomoći kada treba shvatiti kako bi to trebalo izgledati.

- Od Instagrama do TikToka, nema manjka inspiracije za dizajn na dohvat ruke, a kao rezultat toga, sve više smo pod utjecajem vrlo različitih estetika - komentira luksuzna dizajnerica interijera sa sjedištem u Londonu, Naomi Astley Clarke.

- To može dovesti do zabune oko toga kako doista želimo da naš životni prostor izgleda. Da biste otkrili svoj vlastiti stil, prvo razmislite da stan mora pratiti vaš životni stil. Umjesto da se fiksirate na postizanje lijepe estetike, zapitajte se: kako da se osjećam dobro u ovom prostoru? U svojoj spavaćoj sobi željet ćete biti opušteni i dobro odmoreni. Proučite boje, materijale i stvari koje će vam pomoći da postignete taj osjećaj - savjetuje dizajnerica.

Ako ste skupili puno fotografija inspiracije, izdvojite ono što vam se ističe, što vam privlači pažnju. Otuda će vaš dizajner interijera osmisliti prostor te pomoći da uredite sve po vašem stilu.

Koje su česte pogreške u uređenju kuhinje?

Ne stavljajte otok u prostor koji jednostavno nije dovoljno velik.

- Kuhinje moraju biti jednako funkcionalne koliko i lijepe, a žrtvovanje prostora da bi se uklopio u otok samo će dati neugodan, neudoban izgled. Važnost prostora za prolaz treba biti ključ ideje. Kada dizajnirate kuhinju, uvijek ostavite metar slobodnog prostora s jedne ili dvije strane vaše radne ploče, otoka ili poluotoka - savjetuje Tom Howley, direktor dizajna tvrtke za izradu kuhinja po mjeri.

Foto: DREAMSTIME

Osim toga, ne štedite kada je riječ o ormarićima, oni niske cijene mogu biti uistinu loši.

- Ulažite u visokokvalitetne ormariće jer će trajati cijeli život i lako se mogu popraviti i ponovno bojati, produžujući tako vijek trajanja cijele kuhinje i u konačnici dugoročno štedeći novac. Puno drvo uvijek izgleda i drži se najbolje - naglasio je Howley.

Koji je najbolji materijal za kuhinjsku radnu ploču?

Kuhinje su užurbana mjesta, a radne površine, više nego bilo koji drugi dio, preuzimaju najveći teret.

- Kuhinjske radne ploče se stalno koriste – od istovara namirnica i sjeckanja povrća do toga da služe kao uredi i čvorišta za domaće zadaće. Oni su temelj svih aktivnosti koje se odvijaju u srcu užurbanog doma. Mramor je jedna od najelegantnijih i najluksuznijih opcija za radnu plohu, ali nedostaci, zajedno s visokom cijenom, su to što je to mekan, porozni kamen, što ga čini sklonim mrljama i krhotinama, osobito u kuhinjama s velikim prometom. Ako želite izgled mramora, ali s više praktičnosti, preporučujem kvarc jer nudi estetiku prirodnog kamena, dok je iznimno izdržljiv, praktički neporozan i otporan na mrlje i ogrebotine - naglasila je Astley Clarke objašnjava.

Foto: DREAMSTIME

Jonathan Stanley iz Caesarstonea, pionir u proizvodnji radnih ploča od izrađenog kamena, ima odlične savjete.

- Važno je dati prioritet lakom održavanju i dugotrajnosti kada birate radnu ploču za svoju kuhinju. Prirodni kamen, poput mramora, vrlo je osjetljiv na mrlje, osobito u prometnom središtu kao što je kuhinja. Kako biste izbjegli znatnu štetu, morali biste zatvoriti svoje mramorne ploče barem jednom godišnje - izjavio je Stanley.

Kako da svoj mali stan napravim da se čini većim?

Učiniti mali prostor većim znači prevariti oko. Athina Bluff, osnivačica i vodeća dizajnerica za studio za dizajn interijera, Topology, ističe da zato treba iskoristiti zidove.

- Pokušajte ostaviti na podu što više prostora. Razmislite o tome kako možete zamijeniti nešto zdepasto za nešto što se montira na zid i lagano, kao što je stol na četiri noge za onaj koji se montira bočno. Osim toga, odlučite se za stakleni, prozirni namještaj. Što više možete vidjeti oko i kroz predmet, to će više svjetla putovati kroz prostoriju, omogućujući da dodatni prostor bude vidljiv - savjetuje Bluff.

Foto: Dreamstime_

Sophie Clemson, direktorica i suosnivačica internetske usluge dizajna interijera, The Living House, daje prednost velikim tepisima.

- Razmišljajte na veliko i odlučite se za veliki tepih koji će vam pomoći da 'učvrstite' svoju dnevnu sobu. Provjerite je li tepih dovoljno velik da stane ispod cijelog vašeg kauča – ako je premalen, izgledat će kao da lebdi u sredini, čineći sobu nepovezanom i skučenom - veli Clemson.

- Obojite strop u istu boju kao i zidove – to pomaže zamutiti rubove i učiniti prostoriju prostranijom. Ako imate stan otvorenog plana, upotrijebite isti pod u cijelom dijelu kako biste stvorili kohezivni tok koji čini prostor prostranijim - tumači stručnjakinja.

Što je slojevita rasvjeta i zašto je važna?

Slojevita rasvjeta je kombinacija višestrukih, različitih izvora svjetlosti koji, kada se spoje zajedno, bacaju ugodan sjaj po prostoriji. Na primjer, to bi moglo uključivati ​​ukrašeni pozlaćeni luster u rokoko stilu koji visi sa stropa, u kombinaciji s nekoliko svijećnjaka s dražesno sitnim, ručno tkanim abažurima s obje strane ogledala i podnu svjetiljku sa zakrivljenom mjedenom šipkom, koji nježno osvjetljava zatamnjeni kut.

- Slojeviti pristup omogućuje prilagodbu rasvjete u vašem domu kako bi odgovarala vašim raspoloženjima i potrebama koji se mijenjaju - tumači Niki Wright, suosnivačica lights&lamps.

Foto: Dreamstime_

- Razmišljajte o svojoj rasvjeti kao o suncu. Velik i svijetao danju, a zatim postupno postaje niži i mekši noću. Kada stropna svjetla više ne budu potrebna za vidljivost, možete se prebaciti na suptilnije stolne i podne svjetiljke. Oponašanje zalazećeg sunca organski mijenja vaš životni prostor tijekom dana, donoseći mir i smirenost prije spavanja - ističe Wright.

Kako odabrati i stilizirati umjetnička djela koja odgovaraju mom životnom prostoru?

- Kada nabavljate umjetnost za vlastiti dom, važno je imati na umu da ste jedina osoba koju treba impresionirati, dodirnuti ili inspirirati vi. Nikada ne kupujte umjetnost da biste impresionirali ili podilazili bilo kome drugome, bilo kakvim trendovima ili zato što mislite da bi nešto 'izgledalo kao što treba' u sobi. Iznad svega, vaša kolekcija mora rezonirati ​​s vama, bilo da vas podsjeća na nešto temeljno u vezi s načinom na koji želite živjeti svoj život, ili vam jednostavno izmami osmijeh - savjetuje britanski dizajner interijera, Matthew Williamson.

Foto: United Archives/Impress, REUTERS/PIXSELL

Martin Waller, osnivač globalne dizajnerske marke Andrew Martin naglašava važnost smještaja umjetničkih djela.

- Objesite svoja umjetnička djela u razini očiju ili malo iznad, stvarajući oblike i uzorke s više dijelova kako biste formirali kohezivni zid galerije. Na primjer, ako imate dva portreta, okrenite ih jedan prema drugome kao da razgovaraju i napravite teme poput spajanja svih slika s motivom životinja, čak i ako su različitih stilova i razdoblja. Važno je ispričati priču kao da ste kustos vlastitog doma. Također se možete poigrati organiziranjem grupe jednobojnih komada sa šarenima u sredini i slično - istaknuo je Waller.

Nemojte se bojati staviti vrlo suvremenu umjetnost u tradicionalni prostor, ili obrnuto – često je spajanje naizgled neskladnih stilova ono što stvara ljepotu kroz iznenađenje.

- A kada razmatrate svoju shemu boja, odredite jednu ili dvije najsmjelije boje u sobi i odrazite ih na odabranom umjetničkom djelu. Ili, radeći obrnuto, odaberite nijansu koju volite na svom umjetničkom djelu i istaknite je koristeći isti ton na jastucima i drugom mekanom namještaju. To slično funkcionira s oblicima – možete zrcaliti kružni oblik na slici pomoću kuglaste vaze ili skulpturalne svjetiljke - savjetuje Waller.

Koji su neki jeftini načini na koje svoj prostor mogu učiniti luksuznijim?

- Kako bi vaš dom izgledao vrhunski, uvijek preporučujem da svoje umjetničko djelo uokvirite. Jeftini otisci sjajan su način da unesete osobnost u svoj dom bez trošenja novca na skupu umjetnost. No uvijek iznova vidim kako ljudi zanemaruju uokvirivanje svojih fotografija, što nažalost stvara izgled postera u spavaćoj sobi tinejdžera. Trgovine rabljenom robom često imaju lijepe, ali jeftine vintage okvire koji će vam pomoći da podignete svoju postojeću umjetnost - tumači Anne Haimes, direktorica dizajna i osnivačica tvrtke Anne Haimes Interiors.

Još jedan trik je zamijeniti boce sapuna ili tekućine za pranje posuđa koje možda imate u kuhinji ili kupaonici za staklene ili keramičke posude.

- Zamjena plastične ambalaže robne marke dozatorom po vašem izboru učinit će vaš dom mnogo stilski povezanijim. Također možete dugoročno uštedjeti nešto novca kupnjom isplativijih i održivijih pakiranja za ponovno punjenje - ističe Haimes.

Za mali, ali upečatljiv detalj koji će vaš prostor učiniti vrhunskim, promijenite svoje prekidače i utičnice iz bijelih u mesingane ili elegantno crne.

Foto: Dreamstime_

- Odlučite se za umetke jastuka od perja, uklanjajući sve jastučiće od pjene. Jastuci od pjene često se spuštaju i ne stare dobro, dok oni punjeni perjem vrlo podsjećaju na butik hotel - dodala je Bluff.

Vrhunska mirisna svijeća također trenutno podiže prostor.

- Aromatičan titraj svijeće može biti i meditativan i eskapistički, čineći vaš prostor posebno primamljivim i jačajući vaš duh - zaključila je Astley Clarke za msn.