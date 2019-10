Vaše dijete stalno nešto želi? Možda ste sami za to krivi...

Ne želim tu torbu, nego onu s Hello Kitty; Maja ima starkice, i ja želim iste; Želim lakši mobitel, kakav ima Tin..., samo su neke od rečenice kakve je prije ili kasnije čula, ili će tek čuti, većina roditelja. Dok će se najmlađi veseliti svakoj novoj igrački, prije ili poslije počet će pokazivati da nisu baš uvijek zadovoljni našim izborom i pokušati nam nametnuti svoje želje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Lutkica će u nekom trenutku prestati biti lutka ako nije barbika, a novi autić više neće biti izvor radosti ako nije umanjeni model Porschea ili Lamborghinija. U početku će većina roditelja biti sretna ako može ispuniti djetetu želju, pogotovu ako su i sami imali želje u njihovoj dobi koje su možda ostale neutažene. No treba imati na umu da su u tom trenutku na skliskom terenu i da lagano popuštanje na početku može dovesti do većih pritisaka poslije, kad postane riječ o skupljim predmetima i markama. No i tada su roditeljska mjerila najvažniji orijentir djetetu.

- Najčešće je najveće pitanje financija i toga kakve su mogućnosti pojedine obitelji te koliko ona može slijediti takve želje. Ali tu je i pitanje koliko je popuštanje djetetu u skladu s vrijednostima koje žele prenijeti mališanu. Ako roditelji kupuju najnovije sprave, mobitele i skupu odjeću, ako dakle ugađaju sebi, i dijete će očekivati da se jednako odnose i prema njegovim željama - pojašnjava nam psihologinja Tatjana Gjurković, psihoterapeut, i certificirani terapeut igrom.

Napominje da prije prigovaranja djetetu zbog toga što ima 'skupe' želje roditelji moraju najprije promotriti sebe, i to kako žive te kakvu poruku šalju djeci. No odluka hoće li popustiti pred djetetovim navaljivanjem ili ne, priznaje psihologinja, može biti kompleksna i može odrediti djetetovo ponašanje u budućnosti.

- Ako već postoje financijske mogućnosti da se udovolji djetetovoj želji, ali roditelji nisu sigurni da bi to bilo ispravno, tu situaciju mogu iskoristiti za razgovor s djetetom i objasniti mu zašto si tata, na primjer, može kupiti nešto jer mu to treba za posao, a zašto ono ne može dobiti baš sve što poželi, jer ni roditelji ne mogu imati baš sve što požele. Može dobiti nešto što se dogovori, ali ne sve. Treba mu objasniti i to da prijatelje mora birati prema drukčijim mjerilima, a ne prema tome kakvu odjeću nose i kakve sprave ili mobitele imaju - napominje Gjurković i dodaje je će takav stav donijeti plodove ako roditelji koji su postavili granice dosljedno ustraju na njima.

Naša sugovornica napominje da u mlađoj dobi može biti neugodnih situacija ako dijete nema nešto što drugi imaju, ali da se to mijenja s odrastanjem. Kasnije naime prijatelje biramo više prema svojim vrijednosnim stavovima.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: