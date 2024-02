Važno je iskreno razgovarati o seksu prije braka - evo zašto

Neki se zalažu za seks prije braka kako bi se vidjelo postoji li osnovna razina seksualne kompatibilnosti među partnerima, drugi imaju moralnih dvojbi oko toga. Stručnjaci imaju svoju teoriju. Oni ne ulaze u moralne dvojbe, niti smatraju da je dobar seks prije braka garancija za sreću, ali iskreni razgovor o svemu, pa tako i o najintimnijim temama, itekako pomaže odnosu da ide pravim putem. Dobro je, kažu, prije braka otvoreno razgovarati o svojim željama i strahovima, očekivanjima.

- Samo zato što imate dobar seks prije braka ne znači da će tako biti cijeli život. Naše tijelo i želje se prirodno mijenjaju tijekom vremena kao odgovor na dob i velike životne događaje, kao što je dobivanje djece. Te promjene ne utječu na sve ljude na isti način - objasnio je socijalni psiholog Justin Lehmiller.

- To znači da se seksualne potrebe i želje jednog partnera često mijenjaju puno brže od onih kod drugog, a to rezultira neslaganjima koja znaju voditi sukobima, preljubu i razvodu - dodao je.

Ne možete procjenjivati ostatak svojeg seksualnog života s partnerom po trenutnom iskustvu, pogotovo ako ste zaljubljeni 'do ušiju' i patite od tzv. romantične vrtoglavice. U početku ljubavne veze parovi su pod snažnim utjecajem biokemijskog koktela hormona zaljubljenosti.

Foto: Rustam Shigapov

- To je početak odnosa kada je ljubav novost, a to nosi svoje uzbuđenje. Problemi se javljaju kasnije, kada seks postane rutina. Zato je moja preporuka parovima da otvoreno razgovaraju o seksu, bez obzira jesu li ga već imali ili još čekaju - savjetuje Marvin Zuckerman, profesor na Sveučilištu Delaware koji se bavi istraživanjem ljudske potrebe za osjećajem senzacije.

- Kao seksualni pedagog za mladence iznenadila sam se koliko brak može promijeniti život partnera, i to na načine koje čovjek ne bi očekivao. Na temelju mojeg iskustva, mislim da je najbolja stvar koju parovi mogu napraviti to da razgovaraju o širokom spektru hipotetskih scenarija - smatra Emily Nagoski, autorica knjige 'Znanstveni vodič za uspješne odnose' (A Scientific Guide to Successful Relationships), a prenosi CNN.

- Na primjer, što ako se interes jedne strane za seks jako promijeni, poveća ili smanji? Što ako se netko od vas jako razboli ili ostane paraliziran od struka na niže zbog nesreće? To 'što ako' ne znači imati plan za svaku situaciju, već više prakticirati vještine za rješavanje raznih problema - dodala je.

Razgovor o seksu nije uvijek jednostavan, čak i kod vrlo bliskih parova koji dijele gotovo sve.

- Kada s partnerom ne možete otvoreno razgovarati o seksualnim problemima, tada će se problemi u spavaćoj sobi pojaviti u nekim drugim aspektima odnosa i mogu dovesti do pogrešno usmjerene frustracije - objasnila je Patty Brisben, zagovornica kvalitetnog seksualnog obrazovanja.

Stručnjaci parovima savjetuju, ukoliko se osjećaju previše sputano započeti razgovor o seksu prije braka (ili kasnije), da potraže pomoć terapeuta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Omiljena poza otkriva kakav ste par | Video: 24sata/pixsell

- Predbračno savjetovanje osigurava parovima siguran prostor da razgovaraju o svojim seksualnim nadama, strahovima i očekivanjima. Savjetnici mogu pomoći parovima da započnu i sudjeluju u razgovorima o seksu na način koji je prilagođen njihovom posebnom stilu komunikacije, kulturnoj ili vjerskoj pozadini i općoj razini udobnosti te emocionalne sigurnosti - kaže Ami Bhalodkar, bračna i obiteljska terapeutkinja iz New Yorka.

Dodaje da parovi, nakon što prekinu tišinu oko seksualne tematike i napokon jedno drugome sve iskreno kažu, osjećaju ogromno olakšanje. Osjećaju se sigurnije i optimističnije u vezi i u pogledu na budućnost.