Važno je prvo pomoći sebi kako bi onda mogli pomoći i drugima

- Za vrijeme krize, briga o sebi često je prva stvar koja se uključuje u naše živote - rekla je terapeutkinja iz San Diega, Jennifer Chappell Marsh. Možda ste zanemarivali brigu o sebi, jer mislite da je sebično usredotočiti se na sebe kada se mnogi drugi bore. U stvarnosti, briga o sebi pomoći će vam da se pokažete onima koji vas trebaju.

- Fokusiranje na osobne potrebe nije sebično - ono zapravo povećava našu sposobnost brige za druge - kaže.

Stručnjaci aviokompanije to dobro kažu: Ako se avion ruši, prvo stavite kisikovu masku na sebe prije nego što se okrenete da pomognete drugima. Ovo je apsolutno kritično. Ako to ne učinimo, možda nikome ne možemo pomoći.

Stručnjaci za wellness podijelili su savjete za brigu o sebi koji su jednostavni i dostupni, čak i za vrijeme globalne ove krize.

1. Napravite popis aktivnosti su vam okrepljujuće

To može biti šetnja, igranje s kućnim ljubimcem, meditacija, kuhanje, crtanje, organiziranje ormara, slušanje podcasta ili bilo što a da ublažava stres.

Foto: Dreamstime

2. Prepoznajte na čemu ste zahvalni

U svijetu se događa mnogo toga zbog čega ste uznemireni, bijesni i prestrašeni, a pogotovo sada. Ali u ovim mračnim trenucima važno je pronaći stvari na kojima smo zahvalni.

- Da bismo prestali imati negativne misli, možemo skrenuti pozornost na ono što je dobro u našem životu - tvrdi Tamara Levitt, voditeljica svjesnosti u meditacijskoj aplikaciji Calm. Svakog dana zapišite na mobitel tri stvari na kojima ste zahvalni, spremite ih u aplikaciju Notes na telefonu ili ih naglas podijelite s voljenom osobom.

3. Postavite si granice kod posla

Mnogima ljudima koji rade od kuće životni prostori su sada postali i poslovni, što otežava razlikovanje granice između posla i 'igre'. Može biti primamljivo odgovarati na e-poštu čim se probudite ujutro ili odgovarati na poruke svog šefa dok večerate. No, da biste stvorili više reda, pokušajte se držati istog radnog vremena i pauza kao i na svoj normalni radni dan.

Ako inače niste dolazili u ured do 9:00, nemojte se ni sada prijavljivati ​​na posao do 9:00. Isto tako, prestanite s poslom kako biste to učinili i kada ste radnom mjestu. Kad niste u svom radnom vremenu, stavite svoje prijenosno računalo i bilo koji drugi radni materijal u ormar ili ladicu sve dok ih ponovo ne zatrebate. Daleko od očiju, daleko od uma.

Foto: Unsplash

4. Napravite popis stvari s kojima ste gotovi

Mnogi od nas nisu tako produktivni za vrijeme pandemije koliko smo u normalnim okolnostima - i to je potpuno razumljivo. Ali buljiti u dugačak popis neizvršenih zadataka na vašem popisu obaveza samo će vam otežati to stanje. Umjesto toga, sastavite popis svih stavki koje ste već završili.

U taj popis uključite sve velike i male zadatke koje ste uspješno završili, od kupovine namirnica do slaganja odjeće. To će vam dati dojam da ste produktivni i tako ćete biti još više motivirani.

5. Ograničite praćenje vijesti

- Da, biti u toku s vijestima i najnovijim zbivanjima je važno - ali ne po cijenu vašeg razuma - naglasila je spisateljica i umjetnica Meera Lee Patel. Kad vijesti postanu izvor straha, tjeskobe i beskorisnosti, vrijeme je da napravite korak unatrag. Da biste se obuzdali, blokirajte određene vremenske okvire u kojima ste si dozvoljavali čitanje ili gledanje vijesti.

- Poštujte granice koje ste si postavili. Ako primijetite da vam se čak i mala doza vijesti čini previše, imajte na umu kako se osjećate i povucite se - savjetuje Levitt.

Foto: Dreamstime

6. Pročitajte knjigu

Pročitajte knjigu koju ste oduvijek željeli pročitati i pokušajte čitati 30 minuta dnevno. Ne mora to biti u komadu 30 minuta, možete to i podijeliti, primjerice, čitajte 10 minuta tri puta dnevno.

7. Dopustite si tugovanje

Trenutno ljudi oplakuju sve vrste gubitaka: gubitak svojih najmilijih, gubitak posla, zdravlja, planova, uobičajene rutine i svega ostalog.

- I tugujte, što biste mogli osjećati kao propadanje zdravlja zbog neospornog stresa vašeg zdravstvenog posla ili troje djece kod kuće - objasnila je psihoterapeutkinja iz Denvera, Brittany Bouffard. Udahnite i prepustite se osjećaju bez obzira na to kakav je. A zatim, kada ste spremni, uzmite olovku i papir i zapišite sve moćne stvari koje posjedujete u vašem životu, predložio je Bouffard.

One mogu biti osobne, profesionalne, financijske ili obiteljske. Dobri prijatelji koji pružaju podršku, stvari koje posjedujete, vaše mogu biti vaša snaga da preživite teška vremena.

Foto: Dreamstime

8. Odmorite se, uzmite pauzu

Uzmite svaki dan vremena za sebe kako bi održali fokus i svijest u ovo 'vrtoglavo' vrijeme. Postavite ova tri pitanja: 'Što zaokuplja vaše misli trenutno?', 'Koje emocije ili fizičke senzacije doživljavate ili osjećate?' i 'Što želite danas postići?'.

Spajanje ove prakse s već ukorijenjenim rutinama, poput pranja zubi ili ispijanja kave , olakšat će vam dane u u ovoj kriznoj situaciji.

9. Pokušajte s vježbom disanja

Jedna od najdražih umirujućih praksi Chapell Marsha naziva se 'box disanje'. Ova tehnika popularna je među specijalnim postrojbama američke ratne mornarice i traje samo pet minuta:

1. korak : Udišite četiri sekunde.

2. korak: Zadržite zrak u plućima četiri sekunde.

3. korak: Izdišite četiri sekunde, ispraznite sav zrak u plućima.

4. Korak: Držite pluća praznima četiri sekunde.

5. Korak: Ponavljajte pet minuta.

Foto: jacoblund

10. Vježbajte

Vježbanje može učiniti čuda za vaše raspoloženje i mentalno zdravlje.

- Manjak kretanja, izolacija i stresne situacije potencijal su za niže raspoloženje i pogoršanje simptoma depresije ili anksioznosti - tvrdi terapeutkinja Anna Poss. Na Internetu postoji mnogo besplatnih videozapisa koji se tiču vježbanja i koji pozitivno utječu na tijelo. Čak iako niste ljubitelj vježbanja sigurno ćete pronaći odgovarajuće vježbe za trening kod kuće, piše HuffPost.

