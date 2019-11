Već s 35 godina ima demenciju: Kćeri samo žele svoju mamu...

Barbari Bamford (35) prije šest mjeseci dijagnosticirana je frontotemporalna demencija. Ova majka dviju kćeri ima rijedak oblik rane demencije, a zbog toga ju je obitelj bila prisiljena premjestiti u dom. Sama se više ne može brinuti o sebi.

Izrazito teško komunicira sa svojim voljenim kćerima Chloe (14) i Sophie (12) i suprugom Jonathanom (36). On je primijetio neke suptilne promjene na njezinom ponašanju još 2017. godine, ali nakon strašne dijagnoze, život im se zauvijek promijenio.

Barbara, inače školska kuharica, posljednjih se nekoliko godina čudno ponašala, a suprug se prisjeća da je često znala zaboraviti što je kupila u trgovini, a nepoznatim ljudima govorila je bizarne stvari. Čuo bi je, primjerice, kako govori "volim te" dok je pozdravljala poštara. No, Barbarino stanje posljednjih šest mjeseci naglo se pogoršalo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Teško je cijeloj obitelji, a ja još uvijek ne mogu shvatiti što se to događa. Odlazimo kod 'Barb' dva ili tri puta tjedno, ali stvarno je teško, a djeca se najviše bore s tim. I samo žele svoju staru mamu natrag. Još uvijek se sjeća mog nadimka 'Bam Bam' i zove me tako kad god stignemo, ali osim toga, zapravo ne može s nama razgovarati. Mislim da ona zna tko smo, u smisli da zna da smo obitelj i da je volimo, ali osim toga, teško je reći što se zapravo sjeća o nama - kaže slomljeni suprug.

Jonathan Binman upoznao je Barbaru 2003. godine nakon što su ih spojili zajednički prijatelji. On je sam priznaje, brzo "pao" na njenu vatrenu i gorljivu prirodu, a kaže kako je Brabara bila posebna, iako to ona jednostavno nije znala. Par je 2005. dobio kćer Chloe, a kći Sophie rođena je dvije godine kasnije, 2007. Živjeli su bez većih poteškoća, kad je prije dvije godine Barbara počela zaboravljati stvari zbog čega se Jonathan počeo jako brinuti o za nju.

- Rekao sam joj, Barb, udaljila si se od nas. Sve više se povlačila doma, i nije htjela ići van. Patila je od depresije koliko dugo je poznajem, ali odjednom se to sve brzo pogoršalo i iako su liječnici isprobavali drugu terapiju, nisu uspjeli poboljšati njeno stanje. Barb ne pije alkohol, ali susjeda me jednom pitala je li počela piti jer je primijetila da nerazgovijetno priča - prisjeća se suprug te dodaje da se tada često mučila s kuhanjem večere, a više ih nije ispitivala kako im je prošao dan.

Jonathan je vidio da nešto nije u redu, ali ne i konačnu dijagnozu.

- Sjećam se jednog dana kad je Barb otišla u dućan. Dao sam joj 20 funti da kupi novine i slaninu, ali kad se vratila, vratila mi je šest funti. Kad sam je pitao ne bi li trebala imati više novca, bila je nepokolebljiva, i rekla da je to sve što su joj dali, pa sam se vratio u dućan i pitao zašto joj nisu vratili točno. Blagajnica mi je rekla da je Barb kupila bocu mog omiljenog vina, a kad sam se vratio kući u frižideru je bila ta boca, ali Barbara se nije sjećala da ju je kupila - prisjeća se suprug. Ljudima je govorila "volim te", a da nije znala objasniti zašto to radi.

Foto: SWNS Tony Kershaw / SWNS / Profimedia

Odveli su je u bolnicu Priory u Southamptonu, a kada su je liječnici pitali osnovna pitanja, poput tko je premijer, nije znala odgovoriti. Liječnik je sugerirao da možda ima sindrom frontalnog režnja - što označava oštećenje funkcija mozga, što se očituje u smanjenom rasponu pažnje ili motivaciji za druženje. Uslijedili su pregledi kod neurologa, MRI, a kako bi platio privatne liječnike, suprug je prodao automobil, a izbivao je i tri mjeseca s posla zbog cjelokupnog stresa. Potom je inzistirao na temeljitijem testiranju i Barbara je poslana na SPECT skeniranje mozga u listopadu 2018. godine.

- Kad sam čuo doktora da govori kako nije mislio da je toliko nešto pogrešno u Barbinom stanju mozga, to me zaista šokiralo - kaže.

Po njenom hodu i izgledu nije se dalo zaključiti da nešto ne štima. Nakon niza testova pamćenja i koncentracije u studenom 2018., liječnici su Jona obavijestili da sumnjaju da Barbara možda pati od nekog oblika demencije.

Frontotemporalna demencija je neuobičajena vrsta demencije koja uglavnom utječe na prednju i bočnu stranu mozga i uzrokuje probleme s ponašanjem i govorom. Barbara je zahtijevala cjelodnevni nadzor, a Jonathan i Barbarina majka su u rujnu 2019. godine donijele tešku odluku da se Barbara preseli u dom za oboljele od demencije. S obzirom da Barbara tek ima 35 godina, jedna je od najmlađih štićenika.

Suprug je pomalo ljut jer smatra da dijagnoza nije donešena dovoljno rano da se i on i kćeri i Barbara pripreme na to što ih čeka. Dogovorili su se, da ako se jedan od njih razboli, pisat će pisma koje će kćerima dati samo onda kada budu tražile odgovore na dodatna pitanja. Sada su u tome spriječeni jer njena bolest prebrzo napreduje.

- Moja veza s Barbom drastično se promijenila u posljednje dvije i pol godine - ja sam i dalje njezin suprug, i uvijek ću biti, ali to je sada u drugom kontekstu. Još uvijek je skrbim za nju i volim je, ali ne može to biti kako je nekad bilo. Iako je sada drugačije, Barb će uvijek imati mjesto u mom srcu i to nikad neće prestati. Kad bih imao samo jednu želju, bilo bi da kćeri mogu dobiti mamu natrag - kaže. Kćeri prepozna, ali tek nakon par minuta se povežu. Zna im imena, ali većinu vremena mrmlja.

- Svaki put joj kažem kako se zovu i to da su joj kćeri. Ponekad im pokušava izgovoriti imena, a drugi put može zuriti i ne kaže ništa, ali čini se sretnom kad smo svi zajedno s njom. Oduvijek je voljela glazbu, pa ako staviš UB40 ili Michaela Jacksona, ona će se početi široko osmjehivati. Osoblje kaže da je ona zabavan lik, što je lijepo čuti, ali oni ne poznaju Barb koju smo poznavali i kojoj smo nedostajali svaki dan - zaključuje suprug.

