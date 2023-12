'Već sam dugo sam. Hoću li uskoro pronaći ženu iz snova?'

Dragi Mevludine

Radim u privatnoj firmi. Zanima me hoće li taj posao potrajati barem još nekoliko godina? Živim već dugo sam. Hoće li se u skorije vrijeme pojaviti žena s kojom ću provesti ostatak života? Zanima me moje zdravlje u idućih nekoliko godina? Svi ovi nerealizirani snovi polako me dovode do frustracije pa vas molim za odgovore. Hvala puno na pažnji.

šifra: 105

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Savjeti baka | Video: 24sata/pixsell

Odgovor:

Ljudi vas cijene, kako u poslu, tako i u susjedstvu. No često se povlačite u sebe, mijenjate raspoloženja i uvijek ste pomalo nezadovoljni. Preko poznanika ćete upoznati zanimljivu rastavljenu gospođu s kojom ćete se intenzivno družiti, a kasnije biti i u vezi. U iduće dvije godine ne vidim da ćete biti sami, stoji vam stabilizacija na svim poljima.

Foto: Alen Vuković

Što se posla tiče, nećete dobiti otkaz niti će biti negativnih promjena, čak vam vidim napredak. Zdravlje vam je dobro. Moj savjet vam je da budete malo uporniji i pozitivniji jer tek tad će doći do ravnoteže na svim poljima. Sretno.