Gotovo sve žitarice za djecu sadrže visoku ili srednju razinu šećera, stoji u rezultatima britanskog istraživanja koje je analiziralo 126 žitarica za doručak.

Britanske dobrotvorne organizacije 'Action On Sugar' i 'Action On Salt' otkrili su da 92% žitarica s ambalažama koje sadrže slike prilagođene djeci sadrže visoke ili srednje količine šećera. To je za 1% više u odnosu na prošlu godinu, unatoč tome što su se glavni proizvođači obvezali dati prioritet zdravstvenom sadržaju svojih proizvoda.

Izvještaj Zaklade za hranu Food Foundation 'Broken Plate' otkrio je da gotovo polovica (43%) žitarica za djecu sadrži čokoladu.

Zbog toga je 'Action On Sugar' pozvao da se ovi proizvodi u trgovinama uklone s polica gdje su proizvodi za doručak i postave s drugim slasticama, kako bi se istaknulo da su više 'poslastica' nego zdrava opcija za doručak.

U Zakladi nisu zabrinuti samo zbog šećera, već i zbog količine soli u žitaricama. Otprilike 60% testiranih proizvoda imalo je srednji ili visoki udio soli. Ni prehrambene prednosti ne opravdavaju očekivanja - 45% žitarica imalo je malo vlakana.

Dobrotvorne organizacije pozivaju sve proizvođače da uklone slike prilagođene djeci na tim žitaricama. Supermarketi poput Lidla i Aside su već obećali ukloniti likove iz crtića s ambalaža žitarica vlastite marke.

- Korištenje ambalaže prilagođene djeci samo roditeljima otežava zdraviji izbor. Iako očekujemo da će nas putem interneta ili televizije upozoriti na hranu s puno masnoća, soli i šećera, to se još ne odnosi na ambalaže koje mogu privući djecu, što je velika briga - rekla je nutricionistica dr. Kawther Hashem, a piše Metro.