Godine 2014. ova se vlasnica\u00a0tvrtke, studentica i kreatorica sadr\u017eaja iz njema\u010dkog Bonna\u00a0borila\u00a0s depresijom, zbog koje je ograni\u010dila ono \u0161to jede na samo 500 do 600 kalorija dnevno.

S vremenom se Livia po\u010dela oporavljati od depresije, u\u017eivati \u200b\u200bu \u017eivotu i hrani koju je prethodno sebi uskra\u0107ivala.

Nekoliko godina kasnije, Livia je po\u010dela dijeliti videozapise i slike na kojima u\u017eiva u 'danu varanja' online u poku\u0161aju da 'pomogne drugima da vrate zdrav odnos s hranom i pomogne im u oporavku', prenosi Mirror.

U prosjeku Livia ima jedan dan varanja tjedno, gdje se usredoto\u010duje na u\u017eivanje u hrani koju jede, a ne na unos kalorija - iako procjenjuje da bi mogla jesti negdje izme\u0111u 5500 i 9000 kalorija dnevno.

U tom tipi\u010dnom danu za varanje pojede: \u0161est krafni za doru\u010dak, pljeskavice i krumpiri\u0107e\u00a0za ru\u010dak, pizze ili sendvi\u010d\u00a0s krumpiri\u0107ima ili kolutovima luka i mlije\u010dni shake\u00a0za ve\u010deru, te \u010dips, muffine, kola\u010de i ora\u0161aste plodove za me\u0111uobroke.

Trolovi su je optu\u017eili da je 'debela' - ali odlu\u010dna je da se ne hrani ovom negativnom energijom.

Umjesto toga, usredoto\u010duje se na pozitivne komentare koje dobiva od ljudi koji ka\u017eu da im je pomogla da vrate pozitivan odnos s hranom.

Livijin de\u010dko Nathan (33) tako\u0111er je snima za YouTube i on joj je bio oslonac\u00a0tijekom cijelog oporavka.

- Korijen mojih restriktivnih prehrambenih navika bila je depresija i oporavak - pogotovo od te depresije - bio je te\u017eak.\u00a0Osje\u0107aji apatije i ravnodu\u0161nosti odnosili su se i na hranu u to vrijeme pa nije bilo razloga za bilo \u0161to u\u010diniti ili jesti jer mi to nije bilo va\u017eno -\u00a0rekla je Livia.

Oporavak je vi\u0161e bio putovanje ponovnog pronala\u017eenja radosti u \u017eivotu, a ne samo popravljanje na\u010dina prehrane. S vremenom sam postala\u00a0fleksibilnija\u00a0sa situacijama op\u0107enito i s hranom, obja\u0161njava Livia.

- Ponovno sam mogla\u00a0u\u017eivati \u200b\u200b- osim u hrani - \u0161to mi je pomoglo da se manje usredoto\u010dim na nju jer sam hranom tjerala tijelo da ne\u0161to fizi\u010dki osje\u0107a jer mentalno nisam osje\u0107ala\u00a0ni\u0161ta - ka\u017ee\u00a0Livia koja\u00a0 je priznala da je uvo\u0111enje dana varanja u njezinu prehranu '\u0161ok za sustav', ali joj je bilo\u00a0nu\u017ena taktika za manje kontroliranje jela.

- Mislim da je dosljednost klju\u010dna za sve u \u017eivotu. Mislim da pretjerano kompenziranje ovih dana pretjeranim vje\u017ebanjem nije put kojim treba i\u0107i - dodala je.

Umjesto toga, ona slijedi stalni \u0161estomjese\u010dni fitnes plan, koji uklju\u010duje \u0161etnju od osam kilometara\u00a0i dvadesetominutni trening ja\u010deg intenziteta. Na taj se na\u010din mo\u017ee dobro oznojiti i osloboditi um bez pretjeranog naprezanja.

Tako\u0111er nikada ne vje\u017eba na dan kad vara s hranom - ovo vrijeme koristi kako bi se um i tijelo potpuno odmorili.

Livia ka\u017ee da ima Instagram i YouTube kojima se zahvaljuje \u0161to se oslobodila straha od hrane.

- Poku\u0161avam ne hraniti negativnu energiju. Moji bi videozapisi trebali nasmijati ljude. \u017delim\u00a0pokazati kako u\u017eivam u hrani slobodno bez negativnih misli ili kontroliranja razmi\u0161ljanja -\u00a0dodaje.

Tipi\u010dan\u00a0dan obroka za Liviju sastoji se od proteinske plo\u010dice za doru\u010dak,\u00a0keto tortilja\u00a0s jajima i ljutim\u00a0umakom\u00a0za ru\u010dak s proteinskom plo\u010dicom ili mini keto kola\u010da od sira za desert i ogromne salate s piletinom, guacamoleom i povr\u0107em za ve\u010deru.

Većinu dana pazi što jede, ali ima dan za varanje i tad pojede nezamislivih 9000 kalorija

Livia Adams (25) kaže kako je kroz godine imala kompleksan odnos s hranom, a sada je pronašla sustav koji za nju funkcionira. Dok se šest dana u tjednu trudi jesti zdravo i vježba, onaj sedmi je samo za užitke

<p>Žena koja vježba šest dana u tjednu kaže da u tzv. 'cheat dayu' unosi 9000 kalorija, uključujući šest krafni samo za doručak.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pretilost kod djece u Hrvatskoj</strong></p><p>Livia Adams (25) na svom Instagramu i YouTubeu, gdje ima 54.600, odnosno 196.000 sljedbenika, redovito dijeli zapanjujuće snimke nevjerojatnih obroka koje priprema u dane varanja.</p>