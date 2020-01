Vedran Lovrenčić stvorio prvu aplikaciju za vjenčanja kod nas

Vjenčanje Hrvatska je mobilna aplikacija koja je nastala iz moga vlastitog iskustva od prije četiri godine kada smo moja supruga i ja izgubili sate i sate da bi našli sve što nam je potrebno da bi se vjenčali. U početku je to bila WEB aplikacija, a od lipnja ove godine u opticaj sam pustio mobilnu aplikaciju koja je dostupna na Android i IOS platformama na Google Play, rekao je Vedran Lovrenčić (36) iz Slavonskog Broda bivši bigbraderovac, dodajući kako će njegova aplikacija dobro doći i onima koji su otišli izvan Hrvatske, a svoj najsretniji dan u životu bi htjeli imati u Hrvatskoj.

- Cilj mi je bio uraditi aplikaciju koja će mladencima skratiti muke u uštedjeti vrijeme. Umjesto da gube vrijeme u traženju, sala za svatove, vjenčanica, glazbe, prstenja, salona za uljepšavanje i tako dalje, oni to vrijeme od sada mogu imati za sebe. Dovoljno je odabrati županiju i odabrati ono što ih zanima s nekoliko klikova pronaći će sve što ih zanima. Prva je to i jedina takva aplikacija u Hrvatskoj - dodao je.

Vjenčanje Hrvatska će im pomoći da dođu do svih informacija gdje to organizirati.

- Stalno ću unapređivati aplikaciju, osluškujem što bi još nekome moglo pomoći tako da ću stalno osvježavati ponudu putem aplikacije koja u svom logu ma srce i s liniju beskonačne ljubavi. Za sada aplikaciju više koriste djevojke, ali i muški, no, njihovo se zanimanje svodi na nekoliko kategorija, a to je prijevoz, sale i glazba, dok je zanimanje budućih mladenki puno šire. Drago mi je što dolaze pozitivne reakcije na aplikaciju, radujem se svakom prijedlogu da je poboljšam, posebno sam sretan kada znam da je nekome pomogla - kaže Lovrenčić.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Prije 12 godina Vedran Lovrenčić, tada mladi konobar, osvojio je milijun kuna, trećinu je od toga dao u humanitarne svrhe.

- Bilo je to davno, imao sam 23 godine i nisam baš puno razmišljao o novcu, koji mi je ostao. Možete misliti kaliko je konobar koji je imao u džepu najviše dvadesetak kuna kada je cijenio toliki novac, danas bi to bilo sasvim drugačije. Ipak je to za mene bilo jedno predivno iskustvo, danas sam sretan čovjek, oženjen, supruga i ja imamo četveromjesečnog sina, imam stalni posao, a u slobodno vrijeme razmišljam o aplikaciji Vjenčanje Hrvatska kako je još bolje unaprijediti i pomoći budućim mladencima, bilo gdje da se odluče za svoj dan kada će izreći sudbonosno DA - rekao je Vedran.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Uskoro ću dodati i to da se odmah kod odabra bilo koje kategorije može vidjeti više podataka o ponuditeljima, primjera recimo kod iznajmljivača sala za svatove postojati će oznaka da li je za vrijeme predviđeno za svatove sala slobodna, ili fotograf, tamburaški i drugi sastav i puno toga. Uglavnom svi oni koji se budu služili aplikacijom Vjenčanje Hrvatska moći će putem aplikacije doći izravno u kontakt s ponuditeljima pojedinih usluga bilo gdje u Hrvatskoj - dodao je ovaj vlasnik mobilne aplikacije Vjenčanje Hrvatska, koja bi se uskoro mogla pojaviti osim na mobitelima i na drugim platformama.

Aplikaciju možete preuzeti OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: