Preminuo je Frane Delić Cipa, splitski ugostitelj i vlasnik restorana Pinku Fish & Wine na Obrovu kraj Peškarije, piše Dalmatinski portal
Velika tuga u Splitu: Iznenada preminuo poznati ugostitelj i vlasnik restorana
Njegov Pinku, restorančić na kantunu, bio je jedno od rijetkih mjesta u gradu gdje ćeš sigurno sresti nekoga poznatoga, zastati na dvi-tri riči, nazdraviti ili se barem javiti u prolazu. Tamo te čekao Cipa, poznato lice i istinski domaćin s prepoznatljivim osmijehom. ‘Evala, šta ima, kako je i pomalo‘, pa makar i samo to dobio u žurbi ili prolazu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Cipa je bio čovjek koji je prštao idejama, energijom i entuzijazmom. Još od rane mladosti imao je želju, ali i konkretnu inicijativu da Split učini urbanom sredinom za mlade, da ponudi nešto više od puke svakodnevice. U zadnje se vrijeme malo ‘primirio‘, kuhao je, svirao, poslužio koji pjat s osmijehom, pa opet smislio događaj ili druženje koje će okupiti ljude. Bio je i među onima koji su prvi pokrenuli adventske kućice na Rivi, dok je sve još bilo spontano i iskreno, daleko od planova Banovine i velikih organizacija.
Uz energiju jednako entuzijastičnih prijatelja i ideje koje bi samo bacali iz rukava, težio je tome da Split bude živ grad, pun ljudi i dobre vibre. Da se stvori prilika za koju besu, još koje ‘živili‘, uz tapšanje poznanika po ramenu.
Cijela jedna generacija zna Cipu, pa makar samo toliko da mu se javi u prolazu. Zbog toga je ova iznenadna smrt jutros šokirala brojne koji s nevjericom zovu jedni druge u nadi da su čuli laž.
Split je ovim preranim odlaskom izgubio čovjeka koji je za sobom ostavljao trag vedrine i kreativnosti i koji je znao živjeti ovaj grad punim plućima, piše Dalmatinski portal.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+