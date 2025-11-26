Obavijesti

Veliki događaj za Novi Zagreb: Tramvaj je 'preskočio' Savu!

Piše Marijana Matković,
U Zagrebu je svečano otvorena nova tramvajska pruga preko Save, uz velik odaziv građana i predstavnika vlasti. Prva vožnja protekla je po redu, a projekt je obuhvatio i izgradnju nove remize u Dubravi

Svečano je puštena u promet nova tramvajska pruga u Zagrebu: Tramvaj 'preskočio' Savu, piše Večernji list na današnji dan 1979. godine. Prvi skok tramvaja preko Save ne samo da je događaj od velikog značenja za život stanovnika tog dijela grada, već i jedan od dokaza solidarnosti svih Zagrepčana koji su se opredijelili da se objekti i pruga grade iz viška zajma za ceste SR Hrvatske. Svečanosti je prisustvovalo na tisuće Zagrepčana, uz najistaknutije predstavnike Republike i Zagreba. Na prvoj vožnji "sedmica" je u Sopot stigla točno po redu vožnje, a u sklopu istoga projekta, treba naglasiti, izgrađena je i nova remiza u Dubravi.

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

