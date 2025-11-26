Veliki događaj za Novi Zagreb: Tramvaj je 'preskočio' Savu!

Svečano je puštena u promet nova tramvajska pruga u Zagrebu: Tramvaj 'preskočio' Savu, piše Večernji list na današnji dan 1979. godine. Prvi skok tramvaja preko Save ne samo da je događaj od velikog značenja za život stanovnika tog dijela grada, već i jedan od dokaza solidarnosti svih Zagrepčana koji su se opredijelili da se objekti i pruga grade iz viška zajma za ceste SR Hrvatske. Svečanosti je prisustvovalo na tisuće Zagrepčana, uz najistaknutije predstavnike Republike i Zagreba. Na prvoj vožnji "sedmica" je u Sopot stigla točno po redu vožnje, a u sklopu istoga projekta, treba naglasiti, izgrađena je i nova remiza u Dubravi.

