Veliki tjedni horoskop: Djevica ima novu simpatiju, Biku stiže ponuda za rad u inozemstvu

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Netko bi mogao uživati na vašoj muci i napredovati na temelju vaših zalaganja. To nikako nemojte dopustiti. Oprezni budite u kontaktima s novim ljudima, provjerite njihove namjere, ali ne pretjerujte u sumnjičavosti.

Ljubav - Ljubomora i erotičnost obojit će vaš odnos novom paletom osjećaja. Vaša veza mogla bi se naći na skliskom terenu, a pogreškama ćete biti skloni oboje. Zajednički pronađite snage za dalje jer ćete u takvim naporima oboje ojačatii.

Zdravlje - Vaša energija raste pa ste aktivni na mnogim životnim područjima. Malo kad ste umorni, a optimizam vam pomaže u svladavanju zapreka. No Mars u Jarcu može potencirati nemir, nesanicu i osjećaj tjeskobe.

Najbolji dan: 5. siječnja

Najlošiji dan: 10. siječnja

Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Otvaraju vam se povoljne poslovne kombinacije vezane uz inozemstvo. Ostvaruju se vaši raniji planovi, a možete računati i na potporu okoline u svojim poslovima. Koncentracija će vam biti odlična, inspiracija golema.

Ljubav - Slobodne će privlačiti osobe različitih kultura, jezika i običaja pa će se mnogi posredstvom interneta, chat – soba ili na putovanjima izvan zemlje, zaljubiti u stranca. U brakovima će biti nesporazuma, ali srećom prolaznih i bez većih posljedica.

Zdravlje - Dobro položeni Mars puni vas energijom pa ste fizički vrlo izdržljivi. No ostali planeti upozoravaju na jačanje psihičkog umora, koji će vas ometati u ispunjavanju svakodnevnih zadataka. Treba vam što više sna.

Najbolji dan: 7. siječnja

Najlošiji dan: 6. siječnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - U ovom tjednu očekujte povoljan razvoj na području financija, čemu razlog može biti širenje obima poslova ili ranija ulaganja. Možete očekivati potporu nadređenih u izvođenju svojih planova.

Ljubav - Druženje, izlasci i prijatelji bit će najbolji lijek za vaše ljubavne nedoumice. Ako ste sami, srest ćete osobu u koju ćete se zaljubiti. Seksualnost će vam biti istaknuta pa ćete najbolje komunicirati govorom tijela, zagrljaja i poljubaca.

Zdravlje - Ako ste zanemarivali zdravlje i ignorirali određene simptome, sada biste se morali suočiti s istinom i nešto poduzeti. Nemojte toliko biti skloni samosažaljenju jer skoro sve fizičke bolesti dolaze kroz psihu.

Najbolji dan: 10. siječnja

Najlošiji dan: 8. siječnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - U razdoblju ste kada će iznimno važna biti naklonost javnosti, ugovori i zakonske mogućnosti. Ako ste javna osoba mogli biste doživjeti neugodnost, trač ili nešto što može narušiti vaš ugled i popularnost.

Ljubav - Moguća je komunikacijska blokada s partnerom te poremećena ravnoteža između obostranih potreba, interesa i pronalaženje zajedničkog jezika. Ponekad je dobro malo popustiti i ne zahtijevati previše. Nemojte svađom rješavati probleme.

Zdravlje - Bit ćete angažirani na mnogo strana, a najviše energije oduzimat će vam međuljudski odnosi. Bračne trzavice činit će vas neraspoloženima pa ćete morati strpljivo rješavati probleme. Čuvajte probavu i živce.

Najbolji dan: 4. siječnja

Najlošiji dan: 10. siječnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Nećete se moći pohvaliti zavidnom radnom energijom. Prolazna netrpeljivost prema šefu ili kolegi, negativno će utjecati na vaš radni učinak. Pojavit će se nove mogućnosti, ali ne trčite na prvu loptu.

Ljubav - Bit će dana kada će vam biti potrebno više topline i nježnosti, a upravo će tada partner biti zauzet, odsutan ili posvećen poslu. Kada on poželi malo više bliskosti, vi ćete biti zauzeti nečim drugim. Pronađite ravnotežu i preuzmite inicijativu.

Zdravlje - Nećete se predavati lošem raspoloženju, a vedrinom i optimizmom uspješno ćete se braniti od raznih oboljenja. Ako ste tijekom blagdana nakupili koji kilogram viška, zdušno ćete se baciti na tjelovježbu.

Najbolji dan: 5. siječnja

Najlošiji dan: 4. siječnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Sunce u vašem polju krativnosti i umjetnosti moglo bi vas skrenuti s dosadašnjeg poslovnog puta i usmjeriti vašu energiju na neka nova područja. U poslu ćete biti uspješni, a neki će krenuti u privatno poduzetništvo.

Ljubav - Imat ćete jak predosjećaj da vam predstoji sjajna ljubavna romansa ili uzbudljiva veza i nećete pogriješiti. Zvijezde će vas zbližiti s novom simpatijom, a vezani će uživati u partneru koji će se pokazati smirenim, romantičnim i spremnim za razgovore.

Zdravlje - Vladavina Jarca zaslužna je za vaše dobro raspoloženje i aktivan društveni život. Bit ćete okrenuti duhovnom i mnogo raditi na sebi. Naklonjeni Mars ojačat će vašu vitalnost i imunitet pa ćete odoljevati gripama i prehladama.

Najbolji dan: 9. siječnja

Najlošiji dan: 6. siječnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Zaposlenima će vrijeme brzo prolaziti, a obaveze se neočekivano pojavljivati pa nastojite ne odgađati za sutra ono što možete učiniti odmah. Koncentracija će vam biti u padu pa ćete teže obavljati svoje zadatke.

Ljubav - Loše veze ispunjene nerazumijevanjem možda neće izdržati teret nepovoljnih planetarnih utjecaja. Koliko god vam bude teško što izlazite iz veze, imajte na umu i pozitivnu stranu - napokon ćete se osloboditi sputavajućih emocionalnih okova.

Zdravlje - Češće ćete odlaziti liječniku, rješavati zdravstvene probleme, a neki će promijeniti dosadašnju terapiju. Nepovoljan Marsov utjecaj čini vas osjetljivima na stres pa vodite računa o svom tlaku i srcu.

Najbolji dan: 10. siječnja

Najlošiji dan: 4. siječnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Vješto i spretno iskoristit ćete sve talente kojima raspolažete. Razdoblje je pogodno za potragu za radnim mjestom, unaprjeđenje, pokretanje novih poslova i agresivnije osvajanje novog tržišta.

Ljubav - Mijenjajte sebe i budite otvoreni za promjene koje donose novi susreti. Verbalnom spretnošću i zanimljivim nastupom u društvu steći ćete naklonost suprotnog spola, pa ćete biti u položaju izbrati osobu koja će imati razmišljanje slično vašem.

Zdravlje - Dobar Marsov utjecaj dat će vam obilje tjelesne energije, pa će vaša izdržljivosti i dobra forma biti zaslužni za bolje podnošenje psihičke osjetljivosti. Iako ćete povremeno biti tjeskobni, ta će stanja biti prolazna.

Najbolji dan: 4. siječnja

Najlošiji dan: 6. siječnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Krasit će vas i dobro raspoloženje pa ćete svoj zarazni entuzijazam širiti na radne kolege. Nadređeni će zapaziti vašu radnu motiviranost pa bi vam mogli dodijeliti i zahtjevnije radne zadatke.

Ljubav - Večernji izlasci bit će izvor poznanstava i novog ljubavnog početka. Neki od vas mogli bi sresti utjecajnu osobu koja će vam biti moralna i materijalna potpora. Osamljeni Strijelci starije životne dobi mogli bi simpatiju pronaći u starom prijatelju/ici.

Zdravlje - U odličnoj ste kondiciji pa ćete se izvrsno snalaziti u svim sportskim aktivnostima, pa čak i onim najzahtjevnijima. Zadovoljstvo će povećati i dobar razvoj poslovnih prilika, a vaš imunitet odolijevati virozama.

Najbolji dan: 5. siječnja

Najlošiji dan: 7. siječnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Do izražaja će doći vaša komunikativnost i snalažljivost. Točno ćete znati što u svakom trenutku morate reći i od svojih sugovornika izvlačiti vrlo zanimljive informacije koje će vam koristiti u napretku.

Ljubav - Ljubavna energija struji svugdje oko vas, na vama je samo da joj se prepustite. Vezanim Jarcima bi Venera u njihovom znaku mogla pojačati seksualne apetite. Bit će svega - avantura i izvanbračnih flertova. Uživat ćete u dinamici i izgarati u strastima.

Zdravlje - Briga o zdravlju i vanjskom izgledu, bit će visoko na vašoj listi prioriteta. Počet ćete redovito posjećivati fitness centar ili se ispuniti kroz neki drugi oblik rada na svojem tijelu.

Najbolji dan: 8. siječnja

Najlošiji dan: 4. siječnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Vanjske teškoće nisu toliko velike da bi vas spriječile u postizanju ciljeva, no računajte na smanjenu koncentraciju. Bit ćete nestrpljivi, skloni kritiziranju tuđih postupaka i nespremni priznati svoje pogreške.

Ljubav - Razmislite o svojim postupcima, izgovorenim riječima i nestalnim osjećajima. Igrajte tišu igru i ponašajte se malo mirnije od svoje stvarne prirode, jedino tako možete izbjeći bračne svađe. Ne slušajte ogovaranja nego ono što vam partner govori.

Zdravlje - Nemojte se prepuštati ljenčarenju. Aktivan način života pomoći će vam da zadržite dobro raspoloženje. Opuštajte se tehnikama meditacije ili se dobro ispričajte prijatelju koji će znati saslušati ono što vas muči.

Najbolji dan: 10. siječnja

Najlošiji dan: 6. siječnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Odnosi suradnje i partnerstva iziskivat će promišljeni nastup. Bit će dana kad ćete raditi pod pritiskom, možda čak i morati preuzeti na sebe tuđe poslove ili odgovornosti koje biste najradije izbjegli.

Ljubav - Vaš doživljaj ljubavi i partnerskih odnosa bit će intenzivan - svaki upućeni vam pogled, riječ ili gesta nosit će za vas osobito, čak i skriveno značenje. Ljubavna zbivanja živjet ćete punim srcem i duboko proživljavati sve što vam bude događalo.

Zdravlje - Nećete imati većih zdravstvenih problema, a jedinu će vam neugodnost predstavljati povremene glavobolje i sklonost iscrpljenjima. Najviše će vas veseliti i puniti pozitivnom energijom večernja druženja i izlasci.

Najbolji dan: 4. siječnja

Najlošiji dan: 9. siječnja