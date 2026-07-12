Veliki tjedni horoskop: Djevica će pronaći srodnu dušu, Rak se dobro snalazi u ulozi vođe

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Bit ćete nestrpljivi, skloni kritiziranju i nespremni priznati svoje pogreške. Iako ćete sami provocirati sukobe, živcirat će vas pomanjkanje stabilnosti i povjerenja u međuljudskim odnosima.

Ljubav - Neće vas zadovoljavati površni odnosi. Sve će morati biti duboko, snažno, čak i s primjesom dramatike. Pomalo neobične, drukčije osobe ušetat će u vaš život, a svidjet će vam se netko tko se u društvu ističe samopouzdanim nastupom i neospornim šarmom.

Zdravlje - Moguće su prolazne glavobolje ili migrene. Boravite što više vremena na svježem zraku, ali izbjegavajte kretanja u vrijeme velikih vrućina. Skloni ste raznim nezgodama pa se pazite ozljeda i padova.

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Najbolji dan: 15. srpnja

Najlošiji dan: 13. srpnja

Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Uvjerit ćete se u vlastitu popularnost u nekim krugovima. Više se okrenite korisnim prijateljsko – poslovnim vezama nego požrtvovnom radu, koji će vas iscrpsti. Nezaposleni će se uspješno zaposliti.

Ljubav - Gomila događaja, susreta i putovanja preporodit će vaš život. Trezveno ćete odrediti svoje ljubavne želje i pravilno usmjeriti osjećajnu energiju. Partner će vas poticati da se dokazujete na poslu. Zajednička poslovna suradnja također će biti uspješna.

Zdravlje - Nervozu i napetost pokušajte odagnati opuštajućim tehnikama. Smanjite unos kofeina koji u većim količinama može poticati razdražljivost i nemir. Koristit će vam boravak na moru, mnogo plivanja i odmaranja.

Najbolji dan: 18. srpnja

Najlošiji dan: 16. srpnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Honorarni poslovi donijet će vam više novca nego što ste očekivali. Rad u turizmu, ugostiteljstvu, novinarstvu, medijima ili marketingu za vas će biti uspješan u svakom smislu.

Ljubav - Simpatija budi u vama osjećaje, ali vam razum nalaže odstojanje. Vaš pristup je ispravan. Ne gubite glavu prije nego što se uvjerite da druga strana iskrena. Stambeni i financijski problemi najviše će mučiti i biti kamen spoticanja za one u braku.

Zdravlje - Oslabljeni imunitet pogodovat će razvoju raznih viroza i prehlada. Vitamin C mogao bi vam pomoći u prevenciji bolesti pa u prehranu uvrstite što više voća i povrća. Pazite da namirnice koje jedete budu svježe.

Najbolji dan: 12. srpnja

Najlošiji dan: 18. srpnja

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Bit ćete u potrazi za novim izvorima informacija i u tijeku sa zbivanjima. Ljudi će vas tražiti za savjet ili mišljenje, cijenit će ono što govorite ili radite. Mnogi će se dobro snaći u ulozi vođe, u čemu će vam pomoći Merkur u vašem znaku.

Ljubav - Venera će istaknuti vašu privlačnost i poticati ljude u vašoj blizini da vas promatraju i upoznaju. Privlačit će vas obrazovane i duhovite osobe s kojima možete satima razgovarati, a da jedno drugom ne dosadite. Nekima je moguća morska avantura.

Zdravlje - Vedri i nasmijani, nećete dopustiti nikakvim zdravstvenim tegobama da vam pokvare raspoloženje. Sunce u vašem znaku opskrbljuje vas s mnogo energije pa odlično podnosite vrućine, čak i veća tjelesna naprezanja.

Najbolji dan: 13. srpnja

Najlošiji dan: 12. srpnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Promjene vas guraju u bližu suradnju s kolegama. Nisu isključene svađe i razlike u mišljenjima. Potrošit ćete mnogo psihičke i fizičke energije u svladavanju svakodnevnih zapreka.

Ljubav - Bit će sve bliže ostvarenju veze s pouzdanom i ozbiljnom osobom koja neće pribjegavati zakulisnim igricama, nego će vam otvoreno pokazati što želi. Ako ste u braku, ovo je odličan tjedan za ljetovanje i buđenje romantike.

Zdravlje - Postoji opasnost da se ulijenite, stoga se natjerajte na što više kretanja i boravka na svježem zraku. Koncentracija će vam biti odlična a kako ćete biti živahni i nadahnuti, bit ćete rado viđen gost na zabavama.

Najbolji dan: 17. srpnja

Najlošiji dan: 14. srpnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Od vas će se tražiti savjeti, a šefovi će se u većoj mjeri oslanjati na vas. Posebno spretno ćete se nositi sa suparnicima i rješavati probleme, pri čemu će intuicija biti vaše najjače oružje.

Ljubav - Venera u vašem znaku otvara vam vrata u svijet romantike. Oko vas je sve više udvarača pa se ne možete požaliti na dosadu. Mnogi će pronaći srodnu dušu, doživjeti stratvene intimne trenutke, izgladiti bračne probleme ili proslaviti zaruke.

Zdravlje - Okolina će primijetiti poboljšanje vašeg raspoloženja, ali i fizičkog izgleda pa ćete dobiti mnoge komplimente. Osjećat ćete se odlično, a optimizmom i dobrim raspoloženjem najbolje ćete se braniti od bolesti.

Najbolji dan: 18. srpnja

Najlošiji dan: 12. srpnja

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Merkur u Raku će istaknuti vašu tvrdoglavost i provocirati smetnje u ispunjenju planova, pa budite smireniji. Mogli biste se baviti rješavanjem mirovine, zdravstvenog osiguranja ili financijskih pitanja.

Ljubav - Neke će tajne i grijesi biti otkriveni pa ćete se partneru otkriti u novom svjetlu. To će vam pomoći da raščistite dvojbe i rasterećene savjesti krenete dalje. Samcima bi se mogla svidjeti komplicirana osoba s kojom će komunikacija biti otežana.

Zdravlje - Izbjegavajte pretjerane napore i pronađite adekvatan način za ublažavanje stresa. Treba vam što više odmora i što manje psihofizičkog naprezanja. Klonite se ljudi koji vole pričato u prazno jer će vas samo iscrpiti.

Najbolji dan: 15. srpnja

Najlošiji dan: 13. srpnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Kretat ćete se u krugu visoko obrazovnih ili uspješnih ljudi, koji bi vam mogli pomoći u karijeri. Putovanja i odnosi sa strancima su pod planetarnom zaštitom. Vaše kvalitete bit će na cijeni.

Ljubav - Novim ljubavnim počecima kumovat će prijatelji, ali i internetski portali i chatovi. Oni koji su sami, mogli bi se zbližiti s osobom koja živi u drugom gradu, a osobito velike šanse za novo poznanstvo imaju oni koji su na ljetovanju ili turističkom boravku u inozemstvu.

Zdravlje - Ne pretjerujte u hrani i piću. Hedonistički način života mogao bi vam osim suvišnih kilograma prouzročiti i zdravstvene tegobe. Podložni ste čestim promjenama raspoloženja. Posvetite se sebi i svojim potrebama.

Najbolji dan: 12. srpnja

Najlošiji dan: 16. srpnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Očekuju vas dani iskušenja i previranja u kojem će vam živci biti tanki, a tolerancija niska. U nekim bi vas situacijama mogao mučiti i povrijeđen ponos. Unatoč okolnostima, moguće je napredovanje.

Ljubav - Nećete biti sigurni u svoje osjećaje ili ćete posumnjati u partnerove. Ne povlačite se u sebe nego razgovarajte s voljenim. Ljubomorom ćete nepotrebno kvariti odnos. Ako ste sami, nova vas ljubav vreba među ljudima koje od prije poznajete.

Zdravlje - Počnite se odgovornije odnositi prema svom zdravlju. Izbacite iz prehrane suvišne masnoće i bijeli kruh te jedite više svježeg voća i povrća. Mogao bi vas mučiti izraženiji psihički umor pa ćete biti razdražljivi.

Najbolji dan: 17. srpnja

Najlošiji dan: 12. srpnja

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Osjećat ćete pad energije i bezvoljnost, pa ćete kasniti s izvršavanjem poslovnih obaveza. Bitne odluke, kontakte s administracijom i potpisivanje dokumenata zasad radije odgodite. Sad bi vam godio godišnji odmor.

Ljubav - Mogli bi ste održavati vezu s osobom koja živi u drugom gradu ili putem prijatelja upoznati nekog tko će vam se svidjeti zbog svojih životnih pogleda i inteligencije. Aktivniji društveni život pomaže vezanima da budu opušteniji, a time i strastveniji.

Zdravlje - Višak energije istrošite bavljenjem sportskim aktivnostima. Idealan je trenutak da se upišete u teretanu. Pripazite na zube koji bi vam mogli biti osjetljivi. Ako koji od njih trebate popraviti, sada to učinite.

Najbolji dan: 18. srpnja

Najlošiji dan: 14. srpnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Na pomolu su novi projekti ili promjene koje će zahtijevati prekovremeni rad, selidbu u novi radni prostor, pa i dodatno obrazovanje. S lakoćom ćete se prilagođavati novim uvjetima.

Ljubav - Venera vas i dalje mazi povoljnim prilikama, zaljubljivanjima i ulascima u nove veze. Ako ste na moru, mogli biste steći naklonost privlačnog stranca. Ako ste u braku, bit će svađa i netrpeljivosti, ali i obostrane želje da se pomirite.

Zdravlje - Razne viroze i sezonske prehlade zaobilazit će vas u širokom luku, a jedine će vam probleme zadavati manji pad raspoloženja. Mijenjat ćete raspoloženja pa ćete na trenutke biti veseli, a potom odsutni duhom i sjetni.

Najbolji dan: 12. srpnja

Najlošiji dan: 15. srpnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Merkur u Raku donosi vam povoljnije poslovne prilike. Sve što je „stajalo“ sada će se pokrenuti pa ćete uživati u plodovima svoga rada. Bit ćete posebno kreativni i puni idejnih rješenja zbog kojih će vam se kolege diviti.

Ljubav - Nemojte šutnjom produbljivati nesporazum. Otvoren razgovor s partnerom donijet će olakšanje kod oboje. Samci, napokon će se isplatiti vaša upornost oko osvajanja osobe u koju ste zaljubljeni. Nije isključeno da ovaj tjedan ostvarite vezu.

Zdravlje - Živciranje bi vam moglo prouzročiti nesanicu ili probavne smetnje, stoga pronađite adekvatan način za izbacivanje frustracija. Nemojte toliko ugađati drugima, ponajprije obitelji, a na sebe toliko malo misliti.

Najbolji dan: 13. srpnja

Najlošiji dan: 18. srpnja