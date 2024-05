Veliki tjedni horoskop: Djevice će se zabavljati na poslu, a Vage upustiti u ljubavne pustolovine

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Radni dani bit će prilično dugi, a uključivat će kontakte, pružanje intelektualnih usluga, a možda i obučavanje novih kadrova. Ne dopustite da vam zavidan suradnik pokvari dobro raspoloženje.

Ljubav - Ljubav neće biti lišena strasti, bilo da je riječ o nedavno započetoj romansi ili dugoj vezi. Bit ćete sretni u partnerovu naručju, prožeti dubokim osjećajima. Neki među vama novu bi ljubav mogli upoznati posredstvom posla i radnih kolega.

Zdravlje - Odlučite li sada prestati s pušenjem ili krenuti na dijetu, imat ćete volju i ustrajnost. Zdravlje će Ovnove dobro služiti, a

i sami će tome pridonijeti redovnim liječničkim kontrolama i zdravijim načinom života.

Najbolji dan: 28. svibnja

Najlošiji dan: 1. lipnja

Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Odlično je razdoblje za sve vas koji želite promjene ili okusiti izazov. Zarade vam se poboljšavaju, a nije isključeno da napredujete ili se napokon zaposlite. Lijepo ćete pisati i izražavati se.

Ljubav - Nakon napornog radnog dana opuštat ćete se u partnerovu zagrljaju i uživati u nježnostima. Slobodni Bikovi će svojim ponašanjem poticati zanimanje privlačne osobe, no imat ćete tremu u njenoj blizini. Neka vas ne zavara pomalo nadmeno ponašanje druge strane.

Foto: Dreamstime

Zdravlje - Ne biste trebali imati zdravstvenih problema. Posvetite se sportu i rekreaciji, ali i uljepšavanju. Bit ćete druželjubiviji pa će na vaše zdravlje odlično djelovati aktivan društveni život.

Najbolji dan: 25. svibnja

Najlošiji dan: 31. svibnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Znat ćete se nametnuti, a samopouzdanje i želja za djelovanjem poticat će vas na povećane napore. Sretni obrati koji će vas pratiti pomoći će vam da napredujete, stoga maksimalno iskoristite vladavinu svoga znaka.

Ljubav - Upoznat ćete nekog tko će vas zainteresirati i koga ćete poželjeti vidjeti ponovno. Krenete li u akciju osvajanja, nećete biti odbijeni, zato hrabro naprijed! Bračni odnosi Blizanaca se počinju raščišćavati pa ulazite u dane u kojima će biti više bliskosti.

Zdravlje - Vaše će se zdravlje naglo popraviti jer će vam Mars iz znaka Ovna te Jupiter u vašem znaku dati energije i samopouzdanja. Bit ćete iznimno otporni na stres i malo toga će vas moći iživcirati i izbaciti iz takta.

Najbolji dan: 29. svibnja

Najlošiji dan: 1. lipnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Imat ćete mogućnost utjecati na okolnosti i usmjeravati njihov tijek u željenom smjeru. Nametnut ćete se snagom intelekta, ali i šarmom i osobnom karizmom. Vaše će se riječi i odluke cijeniti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ljubav - Burne pustolovine pogađat će i slobodne i vezane Rakove. Ljubavni trokuti i tajne ljubavi podignut će mnogo prašine, tračeva i priča te protresti tlo vašeg obiteljskog života. No ovaj tjedan vam nudi odličnu priliku na napravite reda u svom intimnom životu.

Zdravlje - Bit ćete u dobroj psihičkoj kondiciji i otporni na stres, ali nepovoljni Mars vas ipak upozorava da smanjite tempo i ne izlažete se rizicima. Pazite se ozljeda, padova i nespretnih pokreta.

Najbolji dan: 31. svibnja

Najlošiji dan: 27. svibnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Sve što radite, radite teže nego obično. Osobitu pozornost posvetite odnosima s kolegama. Razvijajte diplomatske vještine i suzdržite se od ulazaka u rasprave. Čuvajte povjerljive dokumente.

Ljubav - Dobar Marsov utjecaj potaknut će Lavove na pozitivne promjene i dati uvid u osjećajno stanje. Znat ćete koje poteze trebate povući, kako biste privukli osobu koja vam se sviđa. Ako ste u braku, nemojte partneru spočitavati stvari iz prošlosti.

Zdravlje - Planeti vas čine psihički osjetljivima, ali ste zato fizički snažni i otporni. Čak i ako se s nečime jako iscrpite ili

umorite, jako brzo ćete se oporaviti. Godilo bi vam putovanje ili boravak na moru te plivanje.

Najbolji dan: 26. svibnja

Najlošiji dan: 30. svibnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Polazit će vam za rukom spojiti ugodno s korisnim pa rad neće biti lišen zabave. Odluke ćete donositi lako i brzo te se izvrsno snalaziti na menadžerskim položajima. Lakše ostvarujete ciljeve.

Ljubav - Slobodne Djevice će se slučajno naći u društvu osobe o kojoj već dulje maštaju. Imat ćete priliku više se zbližiti ili biti u položaju da o vama ovise buduća zbivanja. No pazite što govorite drugoj strani jer ste u razdoblju pojačanog stresa i nervoze.

Zdravlje - Vaša vitalnost je u porastu pa ćete se svakim danom osjećati sve bolje. Godit će vam meditacija ili trenuci koje ćete provesti sami sa sobom, kako biste smirili nemirne misli. Osjetljivije Djevice mogle bi imati nesanicu.

Foto: Dreamstime

Najbolji dan: 27. svibnja

Najlošiji dan: 31. svibnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Bit ćete izloženi pritiscima nadređenih, a možda ćete morati provoditi u praksu nečiju volju ili odluke. Projekte ćete dovršavati užurbano, s priličnom nervozom i u stresnim radnim uvjetima.

Ljubav - Poslušajte svoje instinkte, otisnite se u hrabrije veze ili pustolovine. Neće vas prevariti govor tijela, a malo ljubomore u vezi samo će potpaliti vatru strasti. Vage u braku, prihvatite partnerovu ruku pomirenja i nastojte ga ne kritizirati.

Zdravlje - Nećete biti u punoj formi. Izbjegavat ćete boravak u prirodi i neumjereno uživati u hrani i piću, što može biti podloga za probavne tegobe. Redovito mjerite krvni tlak i pokušajte unijeti više reda u svoj život.

Najbolji dan: 28. svibnja

Najlošiji dan: 26. svibnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Sjenu na postignuća mogao bi baciti neraščišćen odnos s autoritetima. Tražite li od nekoga nešto, povrat duga, naknadu za minuli rad, alimentaciju ili rješavate nasljedstvo, budite oprezni.

Ljubav - Orijentirani ste na posao, no i na radnom mjestu nije isključena kakva simpatija ili flert. Nove veze ulaze u mirnije razdoblje, s manje strasti, a više mudrosti. Škorpioni u ozbiljnoj vezi, nije isključeno da s partnerom razgovarate o zarukama.

Zdravlje - Poradite na svom imunitetu, hranite se zdravije i urednije živite. Starijima će se pojačati kronične tegobe pa ništa ne prepuštajte slučajnostima nego posjetite liječnika.

Najbolji dan: 1. lipnja

Najlošiji dan: 29. svibnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Nemate prostora za širenje svojih sposobnosti, a mogli biste ući i u sukob s autoritetima. Želja da sve bude po vašem mogla bi vam prouzročiti teškoće. Budite strpljivi i otvoreni za nove zamisli.

Ljubav - Nemate sluha za ustupke i previše ste nepopustljivi. Smirite strasti i izbjegavajte svađe jer bi one mogle ugroziti mir u privatnim vezama. Izbjegavajte verbalne sukobe i nepromišljenost, a ono što mislite zadržite radije za sebe. Strijelci samci bi mogli ući u posebno strastvenu vezu.

Zdravlje - Problemi s dišnim putovima bit će jasan pokazatelj da biste trebali smanjiti pušenje. Vježbajte i bavite se sportom jer će vam naklonjeni Mars dati energije i izdržljivosti. Lako ćete gubiti kilograme!

Annoyed man trying to explain something to his wife sitting on a couch in the cafe | Foto: 123RF

Najbolji dan: 30. svibnja

Najlošiji dan: 31. svibnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Nezaposlene Jarce će razveseliti dobra vijest, a nezadovoljni će dobiti prigodu pokazati svoje znanje i vještine. Znat ćete da je ono što radite vrlo dobro i da to prepoznaju ljudi koji prate vaš rad.

Ljubav - Osjećajna ulaganja vratit će vam se dvostruko, stoga učinite sve da vratite partnerovo povjerenje, osobito ako ste se udaljili jedno od drugog. Nova poznanstava prerastat će u iskrenu ljubav. U dugim vezama pojavit će se želja za novim zbližavanjem.

Zdravlje - Bit ćete vrlo otporni i samopouzdani. Nećete se živcirati zbog sitnica pa ćete u svemu vidjeti dobru stranu. No

kako ipak trpite nepovoljan Marsov utjecaj, pripazite se kakvih sitnijih nezgoda i ozljeda.

Najbolji dan: 26. svibnja

Najlošiji dan: 29. svibnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Budite oprezni u radu sa strankama, brojkama i povjerljivim dokumentima. Selidba ili promjena u životu jednog od roditelja, bit će vam dodatna briga pa ćete se teže koncentrirati na posao.

Ljubav - Širit ćete krug poznanstava pa će se povećati broj prilika u kojima bi se mogla roditi simpatija. Dobit ćete ljubavnu SMS poruku koja će vam otkriti nečije osjećaje, pa ste nadomak nove veze. No pazite da nešto ne pokvarite svojom brzopletošću!

Zdravlje - Napetost će Vodenjake pratiti tijekom cijelog tjedna, a mogući su i problemi s nesanicom. No od većih tegoba čuvat će vas naklonjeni Mars koji će vas „podizati“ iz depresivnih stanja pa ćete biti puni energije.

Najbolji dan: 28. svibnja

Najlošiji dan: 27. svibnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - S lakoćom ćete druge uvjeravati u ispravnost svojih aktivnosti, a vaše vještine naići će na plodno tlo i prikazati vas u boljem svjetlu. Briljirat će oni koji se bave istraživanjem ili su umjetnici.

Ljubav - Nekima Ribama je moguća romansa s osobom koju ćete upoznati putem društvenih mreža. Počet ćete se sve

češće dopisivati, a vrlo brzo doći će i do susreta. Vezani će ostvariti veću bliskost s partnerom, ali kroz odnos se ipak provlače neki neriješeni problemi iz bliske prošlosti.

Zdravlje - U dobrom ste razdoblju pa se bolje i osjećate. Sjajno je vrijeme za druženja i zabave jer vam treba opuštanje takvog tipa. Budete li se intenzivnije bavili sportom, vrlo brzo ćete vidjeti sjajne rezultate.

Najbolji dan: 1. lipnja

Najlošiji dan: 29. svibnja