Veliki tjedni horoskop: Jarce čeka dobra zarada, a Ribe će morati poraditi na ljubomori

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Bit ćete spremni izreći sve što dugo držite u sebi ili se suprotstaviti bahatim pojedincima. Radit ćete prekovremeno i dio posla nositi kući. Neki će prihvatiti ponudu za promjenu radnog mjesta.

Ljubav - Ohrabrit će vas uspjeh u zavođenju pa biste mogli češće mijenjati partnere. Tražite li novu ljubav, ona je u vašoj blizini promotrite malo bolje oko sebe! Nekima je izgledan i flert na radnom mjestu – mogli biste se zagledati u novog kolegu/icu.

Zdravlje - Osjetljive točke tijela bit će vam grlo i sinusi. Inhalacija eteričnim uljima mogla bi se pokazati korisnom u uklanjanju neugodnih simptoma. Više ćete voditi brigu o sebi, vježbati ili se uljepšavati.

Najbolji dan: 9. rujna

Najlošiji dan: 7. rujna

Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Razdoblje je povoljno za napredovanje. Rad u medijima, kao i sva kreativna zvanja bit će područja u kojima ćete se isticati. Utjecaj javnosti ili vanjskih partnera na vaš rad, bit će u porastu.

Ljubav - Pojednostavite odnos s partnerom i iskreno se postavite u svakoj situaciji. Nad nečim ćete strepiti i ne sumnjati - približite se jedno drugome i strahovi će nestati. Ako ste sami, planeti otvaraju priliku da upoznate nekog tko plijeni elokvencijom.

Foto: 123RF

Zdravlje - Psihički ćete biti u vrhunskoj formi, što će vam omogućiti da odlično pamtite ili da na poslu iskažete veću produktivnost. No Mars u vašem polju zdravlja ipak upozorava – čuvajte se ozljeda i tjelesnih iscrpljenja!

Najbolji dan: 11. rujna

Najlošiji dan: 10. rujna

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Situacija nije pogodna za izlete u nepoznato. Novčana ulaganja donose gubitke, a suradnja s kolegama bit će otežana. Promišljenost vaš štiti od pogrešnih izbora i sumnjivih pojedinaca.

Ljubav - Razgovorom ćete riješiti dvojbe, zbližiti se i učvrstiti odnos, no pričuvajte se nepovoljnog utjecaja vaših ili partnerovih roditelja. Slobodni će upoznati komunikativnu osobu s kojom će se često čuti telefonom te dopisivati mailom i SMS porukama.

Zdravlje - Pod povoljnim ste Marsovim utjecajem koji vam daje vitalnost i energiju. Izdržljivi ste pa možete podnijeti

mnoge psihofizičke napore. Iskoristite ove dane za zabavu, sport i što više druženja s prijateljima.

Najbolji dan: 13. rujna

Najlošiji dan: 8. rujna

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Odlično ćete komunicirati sa suradnicima i strankama. Bit ćete lucidni. Očekuje vas mnogo posla i kraćih putovanja. Moguć je i terenski rad koji će vam popraviti financijsku situaciju.

Ljubav - Zanesenost i strast dominirat će vašom ljubavnom situacijom. Čak će se i zauzetima otvoriti prilika za flert, ali neće ići dalje od bezazlenog zavođenja. Ako ste u vezi, uživat ćete u telefonskim razgovorima koji će nerijetko trajati satima.

Zdravlje - Imat ćete osjećaj da nigdje ne možete naći svog mira. Poslovni se stres povećava, a i u obiteljskom životu prisutna je nervoza koja vas iscrpljuje. Pripazite na dišne organe, a stariji će patiti od reumatskih tegoba.

Foto: 123RF

Najbolji dan: 7. rujna

Najlošiji dan: 10. rujna

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Rješavat ćete stambeno pitanje, napete međuljudske odnose ili razmatrati mogućnost pokretanja privatnog posla. Otvaraju vam se novi izvori zarade ili isplata novaca od prijašnjih poslova i ulaganja.

Ljubav - Neki će uspješno izaći iz zamorne i neperspektivne veze te donijeti kvalitetne odluke. Odnosi koji su bili nedorečeni, počet će dobivati svoj smisao i značaj. Ako ste u braku, odnos može nagrizati nepovoljna financijska situacija u kući.

Zdravlje - Venera koja je u vašem znaku zaslužna je za vaš proljepšan izgled i dobro raspoloženje. Druželjubivi ste i otvoreni za nova poznanstva, što će sjajno djelovati na vaše samopouzdanje.

Najbolji dan: 9. rujna

Najlošiji dan: 12. rujna

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Poboljšat ćete odnose sa suradnicima i šefovima. Imat ćete bolju koncentraciju, manje se umarati i biti učinkovitiji. Spletke koje su vam iza leđa radili pojedinci, bit će razotkrivene.

Ljubav - Iz vašeg života otići oni koje ste prerasli ili koji vam ne mogu pružiti ono što vam treba. Mogli biste obnoviti vezu iz prošlosti, ali to nije dobar izbor, što ćete s vremenom i sami shvatiti. Bilo bi bolje da se okrenete nekom novom.

Zdravlje - Puni ste energije i entuzijazma koji će vam omogućiti da se bavite svim vrstama tjelesnih aktivnosti, pa čak i onim najzahtjevnijima. Mlađi bi mogli imati problematičan ten, a stariji se žaliti na suhoću kože lica.

Najbolji dan: 11. rujna

Najlošiji dan: 8. rujna

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Zastoji u komunikaciji, nejasne poruke i otkrivanje tajni obilježit će dane. Povlačit ćete se u samoću i na taj način izbjeći tuđu znatiželju. Ipak, neke situacije i ljudi okreću se u vašu korist.

Foto: Dreamstime

Ljubav - Venera u Lavu otvara vam priliku da se zaljubite ili približite simpatiji. Bit ćete pozivani na zabave i

druženja – odazovite se jer su nova poznanstva zajamčena. Bračni odnosi bit će poljuljani

nepovjerenjem i sumnjičavošću, često bez pravog razloga.

Zdravlje - Nemojte ignorirati simptome koje vam organizam šalje. Vrijeme je da malo usporite tempo i provedete više vremena odmarajući se. Nemojte se toliko živcirati oko stvari na koje ionako nemate utjecaja.

Najbolji dan: 13. rujna

Najlošiji dan: 9. rujna

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Proširit ćete krug suradnika. Bit ćete prilično ratoborni i skloni prepirkama. Zdrav razum pomoći će vam u napetim međuljudskim odnosima, a smireni pristup u komunikaciji s nervoznim pojedincima.

Ljubav - Ako vam je do koga stalo, morate to i reći, inače nećete pokrenuti lavinu pozitivnih zbivanja. Samcima se preporučuju izlasci, jer vas prijatelji mogu upoznati s nekim posebnim. Ako ste u braku, vaš je odnos ojačan kvalitetnom komunikacijom.

Zdravlje - Suzdržite se od ikakvih potencijalno opasnih radnji, a tjelesnu aktivnost ograničite na laganu šetnju. Ne zaboravite na dobar provod s prijateljima, čije će vas društvo energetski puniti.

Najbolji dan: 7. rujna

Najlošiji dan: 12. rujna

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Prilagodite se okolnostima. Nemojte pod svaku cijenu provoditi promjene, samo kako biste drugima dokazali da možete. Poslušajte savjet, prihvatite pomoć ili zatražite uslugu ako vam je potrebna.

Ljubav - Samci bi se mogli zaljubiti u osobu iz drugog grada ili u nekog tko će na njih djelovati poticajno u intelektualnom smislu. Privlačit će vas kontakti putem interneta pa ćete se s nekime intenzivno dopisivati i uživati u međusobnom otkrivanju.

Zdravlje - Bit ćete u odličnoj formi i prilično izdržljivi. Zanimat će vas joga, ali i neke druge istočnjačke duhovne vještine. Za rješavanje zdravstvenih tegoba mogli biste kontaktirati bioenergetičara ili kiropraktičara.

Najbolji dan: 10. rujna

Najlošiji dan: 13. rujna

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Povoljni Merkur vas potiče na intelektualni rad, komunikaciju s ljudima, čitanje i pisanje. Povećat ćete utjecaj i proširiti poslove. Veća zarada neće izostati. Odličan posao sklopit ćete u drugom gradu.

Ljubav - Poželjet ćete nešto skriti i sačuvati od javnosti. Ljubavni trokuti mogli bi se u nekim slučajevima pokazati kao izvor uzbuđenja, ali i naglih zaokreta. Imate li simpatiju koju ste ovog ljeta upoznali na moru, vaš bi se odnos mogao učvrstiti.

Zdravlje - S imunitetom u padu, lakše ćete obolijevati od raznih viroza. Ne bi bilo loše da počnete uzimati vitaminske dodatke prehrani. Nemojte dopustiti da vas šefovi toliko tlače poslom jer ćete se iscrpsti.

Najbolji dan: 11. rujna

Najlošiji dan: 9. rujna

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Mogao bi vam biti ponuđen dobro plaćen posao ili ćete se isticati smislom za marketing i zarade. Svjesni

ste koliko vrijedite i možete. Očekujete li novac od davno obavljena posla, dobit će ga.

Ljubav - Nove ljubavne okolnosti bit će povezane s početkom zajedničkog života, kupnje vrijednih stvari koje će biti zajednička imovina ili pokretanja privatnog posla. Ako ste sami, pazite se upornog udvarača koji nije najiskrenijih namjera prema vama.

Zdravlje - Većina zdravstvenih problema bit će psihosomatske prirode. Pokušajte razmisliti što vas toliko frustrira i čini nervoznima. Nemojte toliko izgarati na poslu jer vaše zdravlje nema cijene. Usporite ritam!

Najbolji dan: 13. rujna

Najlošiji dan: 12. rujna

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Plijenit ćete pozornost javnosti svojim izjavama. U ruke će vam doći poslovni ugovor koji skriva razne zamke. Čuvajte se laži i podvala od strane kolega koje ste prije okarakterizirali kao pouzdane.

Ljubav - Ljubavni odnos mogao bi trpjeti zbog posla i sputavanja osobnosti. Dajte partneru onoliko slobode koliko i vi tražite od njega za sebe. Slobodne očekuje zanimljiv susret, razgovor ili nova simpatija kojoj će kumovati prijatelji ili kolege s posla.

Foto: 123RF

Zdravlje - Čuvajte zdravlje jer alkohol, cigarete i nespavanje mogu vas oslabiti. Loše ćete se nositi sa stresom. Umjesto da negativnu energiju potiskujete u sebi, istrošite je trčanjem ili vožnjom na sobnom biciklu.

Najbolji dan: 8. rujna

Najlošiji dan: 13. rujna