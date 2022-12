Veliki vodič autobusnih karata: Dječje karte za 8 kn ili u pola cijene, ali Flixbus ne da popust

Flixbus upao je ovih dana u nemilost glumice Uršule Najev nakon peripetija s njezinom kartom, koju je greškom kupila kartu za Split za pogrešan dan putovanja, a vozač ju je izbacio pa je nastao kaos. No nama je zapeo za oko Flix zbog neusklađenih, odnosno puno viših cijena u slučaju da starija osoba putuje s djecom.

Uzmimo, primjerice da starija osoba putuje za, ajmo reći Zadar s dvoje djece Flixbusom. Kartu ste kupili preko Flixbusove aplikacije i to će vas - putujete li primjerice 30. prosinca - koštati od 384 do čak 451 kunu. Ovisno o vremenu polaska i prijevozniku.

Pa ajmo reći da idete po najjeftinijoj Flixovoj cijeni, autobusnim prijevoznikom Francuzević za tih 384 kune. Kupljeno preko Flix aplikacije. Istovremeno, kupite li kartu za isti taj autobus na šalteru autobusnoga kolodvora, Francuzevićevim busom u istom terminu putovat ćete za 133 kune odrasla osoba i za cca pola cijene, odnosno 71 kunu ako je riječ o djetetu od pet do 12 godina. Sve skupa to je 275 kuna. Znači - u najgorem slučaju uštedjeli ste 109 kuna u odnosu na Flix. U jednom smjeru. Nije malo. Stariji od 12 imaju tek učenički popust pa im je karta 108 kuna.

- Ako je dijete mlađe od pet godina u pitanju, na šalteru kolodvora platit ćete za Francuzevićev bus svega osam kuna za rezervaciju sjedala i to je to. Autotransom će djeca do 12 godina platiti 83 kune do Zadra, Samoborčekom do pet godina ništa, a od pet do deset godina 76 kuna. Čazmatransom djeca do 12 godina 73 kune... - nabrojila nam je ljubazna gospođa na informacijama autobusnog kolodvora.

Provjerili smo i na internetskoj stranici 'getbybus', tamo je cijena za odraslu osobu i dvoje djece još povoljnija nego na šalteru, 251 kunu. Više-manje je isti princip kao Flixom, karta stiže mailom u PDF formatu. Samo 133 kune jeftinije. Potpuno istim autobusom, isti dan, u istom terminu.

Iako na Flixovoj stranici lijepo piše doslovce "da, naši najmlađi putnici i oni malo stariji, koji još nisu navršili 15 godina, ostvaruju pravo na povoljnije cijene putovanja", u praksi toga jednostavno nema. Ne ostvaruju. Aplikacija to ne prepoznaje. Flix na početnom meniju doduše traži da se ispuni koliko je odraslih osoba i koliko djece, no kad sve popunite u zbiru dobijete istu cijenu od primjerice 384 kune za odraslu osobu i dvoje djece kao i za troje odraslih. Nema popusta.

- Mi dobijemo mislim 125 kuna fiksno po karti. Kupite li kartu na autobusom kolodvoru, kod nas djeca imaju 50 posto popusta. Ne znam zašto je to tako s Flixom, zašto ne uračunavaju taj popust koji nudimo. Mi ga uvijek dajemo djeci. Morat ćete vidjeti s Flixom u čemu je stvar, no sretno s tim. U početku se sve zelenilo na autobusnom kolodvoru kad su tek krenuli, a sad ih je jako teško uopće dobiti na mobitel - kaže nam Josip Francuzević iz obiteljske autobusne kompanije.

I bio je u pravu.

"Operater na hrvatskom jeziku trenutačno je nedostupan. Molimo vas...", bilo je sve što smo zasad uspjeli dobiti iz Flixbusa. Poslali smo upit mailom.

No to je još i dobro u usporedbi s Hrvatskom udrugom autobusnih prijevoznika, tamo su nam još u srijedu rekli:

"A pošaljite upit pa ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Kad? Pa nadamo se u ponedjeljak."

