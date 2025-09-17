Veliki vodič kroz aplikacije za upoznavanje: Koje koristi elita, a koje oni željni avanture?

14. RAYA - Raya je najpoznatija ekskluzivna dating aplikacija koja se često opisuje kao "Tinder za slavne". Pokrenuta 2015. godine, dostupna je samo na iOS uređajima i zahtijeva rigorozan proces prijave. Korisnici moraju povezati svoje Instagram profile, dodati osobne informacije i stvoriti foto montažu za svoj profil. Aplikacija je poznata po svojoj privatnosti i sigurnosti; korisnicima nije dopušteno snimati screenshotove profila, a višestruko kršenje ovog pravila može rezultirati uklanjanjem s platforme. Pretplate počinju od 10 € mjesečno. | Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio