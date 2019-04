Veliki vodič: Na Bundeku ćemo chillati i grillati tjedan dana...

U zagrebačkom parku Bundek počeo je treći Chill&Grill, veliki festival klope, cuge i mjuze. Trajat će sve do 3. svibnja i odvesti vas na nezaboravno street food putovanje u kojemu možete okusiti interkontinentalne kuhinje i probati jela koja se na žaru peku u Aziji, Africi, Americi, Srednjoj i Južnoj Europi. Bez obzira na posebnost jela, kao i rang vrhunskih chefova koji su ih osmislili, cijene će biti vrlo pristupačne, a ulaz je besplatan. Prilika je to da probate sendviče s chimichurri umakom (argentinski umak od češnjaka, peršina, čilija, vinskog octa i maslinova ulja), teriyaki ražnjiće (u japanskom umaku baziranom na mirinu - rižinu vinu), bunny chow piletinu (južnoafrički curry u kruhu) i još cijeli niz jela u kojima uživaju gurmani diljem svijeta. Cijene jela u prosjeku se kreću od 35 do 40 kuna.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kad ožednite, tu su osvježavajuća piva i maštoviti kokteli. Chill&Grill 3.0 NEW EXPERIENCE trajat će punih sedam dana, svaki dan od 12 do 24 sata. Očekuje vas mnogo fine hrane, pića, glazbe i chillanja, kao i cooking showovi. Izađite iz kuće, posjetite nas na Bundeku i uživo pratite demonstracije vrhunskih chefova.

U večernjim satima Bundek se pretvara u veliku pozornicu s pravim glazbenim spektaklima. Nastupaju neki od najpopularnijih domaćih bendova i fantastični DJ-i. Sponzori Chill&Grilla su: Glavni partner Podravka, Mastercard® i Maestro®, koji omogućuju 10% niže cijene za kartično plaćanje, Pevec, Kisko i Permetal, Jack’s wings&things, Zvijezda, Petrol e-mobilnost i URBAN E projekt, Mitsubishi Motors, American Donut i Pekar, Kaltenberg – kraljevsko bavarsko pivo i Pivovara Medvedgrad, te Mesna industrija Ravlić, službeni svježeg mesa. Domaće meso za svjetske specijaltete. Organizatori festivala su i gastro.hr. Više informacija na Facebooku i službenoj stranici www.chillgrill.hr.

SUPER KONCERTI: STIŽU TBF, LET3, NIPPLEPEOPLE...

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL/Dreamstime

Na Chill&Grill navečer stižu i neke od najvećih zvijezda domaće glazbene scene. Odlična će mjuza svirati cijeli dan, a navečer vas očekuju besplatni koncerti. Zabavljat će vas TBF, Kojoti, Nipplepeople, Soulfingers i Let 3. Raspored održavanja koncerata pratite na Facebooku i službenoj stranici www.chillgrill.hr. Za zagrijavanje prije koncerata pobrinut će se fantastični DJ-i: DJ Fiddly Digits, DJ Werft, DJ G.O.C. iz Soul Shadowsa i DJTurk iz Taster Mastera.

TBF, legendarni momci iz Splita, jedan od najnagrađivanijih bendova u Hrvatskoj, na Bundeku će napraviti pravi spektakl za sve ljubitelje dobre glazbe. Mladen Badovinac, član TBF-a, na pitanje “Chill ili grill?” odgovara: “Prije sam bio više chill, trenutačno sam više grill”. Posebna glazbena atrakcija koju nikako ne smijete propustiti je riječki bend Let 3. Mrle iz Leta 3 otkrio je da mu je kuhanje u malom prstu te da će, osim nastupa na Bundeku, možda pokazati i kulinarske vještine na roštilju.

Foto: Marko Prpić Kojoti, stari rokeri, koji nisu nastupali čak 17 godina, a sad su se vratili u velikom stilu i s novim albumom, najavljuju pravi spektakl na Bundeku. Zagrebačke rokere zasigurno će željeti poslušati i mlađi i stariji jer Kojoti su vječni bend za sve generacije, a na najvećem festivalu klope, cuge i mjuze svirat će svoje najveće hitove.

Nipplepeople, tajanstveni maskirani dvojac iz popularne elektropop grupe, svojom vrhunskom glazbenom produkcijom zasigurno će oduševiti sve koji se taj dan nađu na Bundeku. Za Nipplepeople ne znamo kako izgledaju, ali znamo da odlično sviraju, zato ne propustite glazbeni spektakl.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL Apsolutna glazbena poslastica su i Soulfingersi, bend s iskustvom svjetskih pozornica i ovjenčan mnogim nagradama. Malo manje poznate, ali ništa manje zanimljive predgrupe nastupaju od 19.30 svaki dan. Mel Camino, Lili Gee, Terminator, U pol 9 kod Sabe i EoT dio su glazbene scene na koju bi svakako trebali obratiti pozornost.

SJEVERNA AMERIKA

Foto: skynesher

U subotu, 27. travnja Zvijezdin Servis za sendviče priprema radionicu Sweet&Spicy i Foodgasm, na kojoj ćete moći probati sendviče punjene mesnim okruglicama. Tijekom dana chef Marko Palfi pripremat će dimljeni juneći brisket s garden dry rumom. Gloria Berger kuha također na Cooking stageu, a podružiti se s njom možete i u našem New Experience restoranu te u JoomBoos zoni na meet upu.

Foto: 24sata/24sata

U Eko zoni moći ćete provozati automobil Mitsubishi Outlander Plug in Hybrid i upoznati Urban E projekt elektromobilnosti Petrola i Grada Zagreba, koji će na taj način u okviru projekta zajednički postaviti prvu javnu mrežu punionica na području Zagreba, što će omogućiti razvoj inovativnih usluga prijevoza putnika baziranih na elektromobilnosti, kao što su e-car sharing, e-taxi, e-logistika i sl. Na prvom danu očekuje vas hrana iz Sjeverne Amerike, zemlje koja je zaslužna za ukusna rebrica, sočni ramstek i da ne spominjemo pulled pork. Osim toga, tu su još razni specijaliteti, umaci i BBQ tehnika.

JUŽNA AMERIKA

Foto: Getty Images

U nedjelju, 28. travnja, na Cooking Showu Gastrolovci, uživajte u odresku s chimichurri umakom i pečenim batatom. Podravka organizira Kids table, gdje će chef Zoran Delić pripremati omiljena dječja jela. U Eko zoni ponovno ćete imati priliku provozati automobil Mitsubishi Outlander Plug in Hybrid i upoznati Urban E projekt elektromobilnosti Petrola i Grada Zagreba. Nedjelja je dan za Južnu Ameriku, zemlju koja je poznata po najzanimljivijoj i u posljednje vrijeme najpopularnijoj kuhinji u svijetu. Tako se u njezinoj kuhinji ističu razne vrste grahorica, korjenasto povrće, orašasti plodovi i, naravno – krumpir. Osim toga, vjerujemo da će vas posebno zanimati i argentinski steakovi i brazilski roštilj. Kisko vas poziva da sve dane festivala uživate u njihovu salatnom baru i isprobate nezaboravne okuse salata svijeta - Boston, Coleslaw, Brazilian, Chinese, Indian, Oktoberfest, Maroccan i Tunisia salad.

SREDIŠNJA EUROPA

Foto: 123RF

U ponedjeljak, 29. travnja, na meniju su jela iz Središnje Europe. Forking Croatia ekipa blogera za vas će pripremati piletinu mariniranu u pivu. Na cooking showu pod organizacijom Peveca moći ćete uživati u mediteranskim jelima Michelinova chefa Marina Rendića. Tijekom dana saznajte i party food ideje koje će predstaviti Podravkin chef Zoran Delić. Državama Srednje Europe grilanje je također omiljen društveni događaj.Možete očekivati sve delicije koje krase Njemačku, Slovačku, Češku i ostatak regije iz koje i naša kuhinja vuče mnogo korijena. U Njemačkoj grilanje obuhvaća nekoliko bitnih elemenata – svinjske kotlete, kobasice i različite salate. Neizostavno jelo su Bratwurst, kobasice od mješavine svinjetine i junetine. Za poljski grill također je karakteristična svinjetina. Ovog se puta radi o svinjskoj lopatici te kobasici kaszanka, koju mi nazivamo krvavicom. I za Čehe su kobasice nacionalno blago, baš kao i svinjetina, a prema nekim izvorima često grilaju i mariniranu piletinu. Mađarsku povezujemo uglavnom s gulašima i paprikašima, ali i ondje se može pronaći poneko jelo s grilla. Kušajte ovakve specijalitete u ponedjeljak na Chill&Grillu.

AZIJA

Foto: Seagull_l

U utorak, 30. travnja, pod organizacijom Zvijezdina servisa za sendviče moći ćete probati carsko meso u bao bun pecivu, koje će pripremati bloger Darko Kontin s Vedranom s bloga Začinjeno s ljubavlju.

Na cooking showu Šumski kuhar moći ćete saznati sve recepte iz šume sa samoniklim biljem. Podravkin chef Zoran Delić predstavit će još neke party food ideje. Utorak je dan za egzotični kontinent Aziju i njenu kuhinju prepunu čudesnog i aromatičnog bilja, tajanstvenih začina i svega drugog što se može pripremiti na žaru i oko njega.

Janjetina, puno povrća, manji komadi mesa na štapićima, kumin i med kao glavni začini i dobro društvo idealan su recept za savršen grill na kineski način. Kinezi grill vole pripremati uz velike količine lagano zapečenog povrća, od mesa najčešće biraju janjetinu okupanu u dobroj dozi kumina pa nabodenu na ražnjiće, a uz to poslužuju i salate koje, baš kao i mi, pripremaju unaprijed.

AFRIKA

Foto: Marks&Spencer

U srijedu, 1. svibnja, blogeri s bloga Kiwi go crazy i Mama Drama pripremat će bunny chow. Chef David Skoko na cooking showu spremat će South Africa braai grill. Očekuje vas raznovrsna kuhinja Afrike. Od sjevernih arapskih spicy specijaliteta pa sve do tajni afričkih dubina. Uostalom, prvi grill je nastao upravo na jugu ovoga kontinenta. Braai, jedan od načina pripreme hrane, od grilla se razlikuje po tome što se vatra održava tijekom pečenja, ali i nakon. Pridružite se i najvećem zajedničkom ručku na najvećem stolu u Hrvatskoj. Podravka časti, a kuhat će chef Zoran Delić. Tijekom popodneva ponovno ćete moći provozati automobil Mitsubishi Outlander Plug in Hybrid i upoznati Urban E projekt elektromobilnosti Petrola i Grada Zagreba. Za Praznik rada održat će se veliki JoomBoos Meet up, koji će predstaviti deset joomboosovaca iznenađenja.

Ne propustite cooking showove vrhunskih chefova: Skoke, Palfija...

Meso u ananasu Davida Skoke

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Na Chill&Grill vraća se chef David Skoko, vlasnik konobe Batelina i lice specijaliziranoga kanala 24Kitchen. Pripremat će South African braai, južnoafrički roštilj.

- Grilat ću janjetinu i piletinu u marinadi s egzotičnim voćem. Usitnit ću ananas u blenderu, dodati mu čili, med, začinsko bilje poput korijandera, kumin, kardamom...- otkrio nam je chef Skoko.

Fuzija kebaba i ćevapa chefa Rendića

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Chef zagrebačkog Bistroa Apetit, Marin Rendić, u suradnji s Pevecom pokušat će od jeftinije namirnice napraviti vrhunska jela. Prilagodit će tehnike kako bi jela pripremili brže, ali da zadrže izvorni okus. Samofino donosi njegove slasne mediteranske specijalitete - porchettu (svinjsku roladu), piletinu, srdele, fuziju kebaba i ćevapa te domaća peciva.

Rebrica s medom Zorana Delića

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Podravkini chef Zoran Delić pripremat će zdrave obroke koji su super i za djecu - salatu s kvinojom, piletinom, ananasom i grilanom bananom; arepas – pogačice od kukuruznog brašna, punjene povrćem, sirom, zatim rebrica s medom tipična za zemlje poput Češke i Slovačke, bramborak – slovački snack od krumpira, kobasice sa špekom...

Marko Palfi: Wrap s aromom Koreje

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Chef The Gardena, Marko Palfi, treći će put svoje vještine prezentirati u našoj festivalskoj kuhinji. Inspiraciju je povukao iz sjevernoameričke tehnike grilanja. Pripremat će dimljeni juneći brisket (prsa) s

garden dry rumom, specijalitet omiljen u Teksasu. Grilanje je u SAD-u umijeće koje se podrazumijeva, a oko njega se ljudi povezuju - upravo je to i cilj festivala.

Koncept New experience vodi na put od Amerike do Afrike

Posjetite naš pop-up restoran i isprobajte nove okuse svaki dan, a za vas kuhaju i poznati blogeri

Uz domaće grill specijalitete, gastro ponuda ove je godine bogatija za New Experience zonu, u kojoj ćemo svaki dan nuditi nova jela inspirirana internacionalnim grill specijalitetima. Osim što će poznati hrvatski chefovi spremati egzotične delicije iz Sjeverne i Južne Amerike, preko središnje Europe, do Azije i Afrike, u Chill&Grill pop-up restoranu New Experience svaki dan možete kušati neodoljive specijalitete koji će vas okusima povesti na put oko svijeta.

Foto: Stockfood

Njujorški hot-dog s lukom, južnoamerička tortilja, azijski woku s piletinom ili berlinskim curry kobasice

Danas možete uživati u sjevernoameričkim specijalitetima, poput New York hot doga s prženim lukom te pulled pork sendviča. Sutra vas očekuje južnoamerička fajita gallina (tortilja s piletinom i povrćem začinjena mješavinom južnoameričkih začina) i chimchurri sendvič s lungićem u začinskim travama). Na tematski dan Središnje Europe u ponedjeljak kušajte Currywurst - kobasice s curry umakom i krumpirićima, najpopularniji street food u Berlinu, ili carski kotlet u pecivu (marinirani svinjski kotlet bez kosti, narezan na trakice, pržen u marinadi, poslužen sa salaticom u pecivu). Utorak vam donosi okuse Azije - uživajte u sweet & chilli piletini paniranoj u sezamu sa slatko-ljutim umakom i krumpirićima, piletini u teriyaki umaku s kikirikijem ili azijskom woku s piletinom, povrćem i azijskim rezancima. U srijedu su na meniju južnoafrički specijaliteti - rolana kobasica boerewors, svinjski kotlet bez kosti u South Africa marinadi i bunny chow sendvič - marinirana piletina s umakom i salatom od mrkve u pecivu.

Kuhaju i blogeri

Foto: Kitchen&Grill Plac

Cijene ovih internacionalnih poslastica kreću se od 29 do 45 kuna. Ove smo godine gastronomski program najvećeg festivala cuge, klope i mjuze obogatili još jednom poslasticom - gostovanjem najboljih domaćih blogera u čak dva navrata. Gastrolovci, kako smo prozvali ekipu najboljih domaćih food blogera, na ovogodišnjem će Chill&Grill festivalu imati svoj cooking show. Vedran s bloga Začinjeno s ljubavlju, Kasandra i Zvonimir s bloga Forking Croatia, Matija i Željka kao Sweety&Spicy, Gracia s bloga Kiwi go crazy, Nevena Josipović poznatija kao Mama Drama, Ena s bloga Foodgasm te Darko Kontin, kažu, iznimno se vesele novom konceptu festivala koji uključuje sedam dana uživanja u specijalitetima internacionalne kuhinje.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Ostalih 12 vrhunskih restorana također će peći grill specijalitete za desetke tisuća posjetitelja. Svi su dorasli izazovu, a neki su se već dokazali i prošle godine, poput Pod zidom Bistro & Wine Bara, restorana Kitchen & Grill Plac i Submarinea, koji donose specijalne novitete. Na Chill&Grill po treći se put, sa svojim šarenim burgerima vraća i Kitchen & Grill Plac. Očekuju vas velike porcije specijalnih pljeskavica i ćevapa restorana Grašo iz Zaboka, a u ponudi Cheese bara bit će burgeri i tortilje, a koristit će atraktivnu talijansku megatavu za pripremu tjestenina i njoka.

Pivo i osvježavajući kokteli

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ako volite klasičan roštilj i želite cijelu obitelj izvesti na ručak povodom Praznika rada, onda je pravi odabir Kuća dobre hrane. U ponudi su grčka pljeskavica punjena sirom, ražnjići, rolane kobasice i grill plate za više ljudi. Uživajte uz osvježavajuća pića, hladna piva i vrhunske koktele. Možete isprobati i ginove inspirirane kontinentima u New Experience zoni i koktele sa svih strana svijeta u Jack Daniel’s zoni po cijeni od 40 do 45 kuna. Jack Daniels Smash, primjerice, sadrži Jack Daniels Old Number 7, svježu mentu, sok od limete i Monin Syrup Spicy Mango. U ponudi piva su, primjerice, Ludwigs session lager, Zlatni medvjed i Grička vještica, ali i novitet koji svi mogu isprobati - kraljevsko bavarsko pivo Kaltenberg. Cijene piva su od 12 do 23 kune.

GENERALNI SPONZOR CHILL&GRILLA

Podravka, jedna od vodećih kompanija u Jugoistočnoj, Srednjoj i Istočnoj Europi, koja prodaje svoje proizvode u više 50 zemalja na svih pet kontinenata, upoznat će posjetitelje festivala s posebnostima kuhinja cijelog svijeta. Podravkini chefovi prenijet će dio svog bogatog međunarodnog iskustva i ponuditi sasvim novi doživljaj hrane s grilla.

Cjelodnevni chill za velike i male...

Dok vi pijuckate omiljeno piće i chillate okruženi zelenilom, najmlađi se mogu zabavljati u Kids zoni uz stručne voditelje

Novi Chill&Grill New Experience koncept bogatiji je i zamašniji u svakom pogledu. Najveća platforma gastro, chill&music sadržaja u Hrvatskoj prostire se na još većoj površini, a vizualni identitet ovog jedinstvenog spektakla u skladu je s aktualnim trendovskim konceptom doživljaja hrane, glazbe i relaksacije koji nude potpuno nova iskustva. Chill&Grill 3.0 donosi brojne novitete i u Chill zoni. Sedam punih dana novih iskustava u prozračnoj, ugodnoj i urbano uređenoj površini najljepšeg parka u Zagrebu idealan su odmor nakon radnog dana ili tijekom vikenda.

Chill zona

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Chill zona je ove godine još veća, ugodnija, s više sadržaja, idealna za izležavanje, ispijanje kave, slaganje kulise za Insta story... U večernjim satima tamo se možete opustiti i isprobati ponudu koktela, poslušati neki od top bendova, uživati u najboljem društvu. Dok vi chillate, vaši najmlađi mogu uživati u sigurnoj Kids zoni, bogatoj raznim programima, radionicama, igračkama i nagradnim igrama, a sve uz stručne voditelje. Svaki dan mališane će razveseliti Pevec radionice. Od 12 do 14 ili od 16 do 18 mogu se okušati u ulozi malih vrtlara, a od 14 do 16 u likovnoj radionici. Od 18 do 19 sati očekuje ih sportska radionica - pikado, kuglanje, hulahup, taktila kutija, povlačenje konopca i puno zabave. U Pevec vrtnoj zoni s atraktivnim okomitim vrtovima možete se fotkati, otkriti koji ste tip grill majstora te osvojiti roštilj iz snova. Također, ove godine uveli smo novost u obliku Eko zone, namijenjene onima koji na Bundek dođu biciklom, rolama, koturaljkama, skejtovima, romobilima ili pješice.

Eko filozofija

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zaboravite na brige i sami sebe nagradite šetnjom ili pedaliranjem do omiljenog festivala, gdje vas čeka prava uživancija. Sukladno konceptu očuvanja okoliša, naša Chill zona izrađena je od prirodnih materijala kako bi se što bolje uklopila u zelenilo i ljepotu zagrebačkog jezera. Posjetitelji će imati mogućnost provozati i hibridno plug in vozilo te saznati sve o uštedi i napajanju vozila električnom energijom. Eko filozofija prati cijelu zonu u kojoj za sebe možete pronaći komad sunca ili hladovine, na udobnim ležaljkama ili pokriveni dekicom. Čeka vas ultimativna relaksacija uz jezero, bez obzira na to dođete li sami ili u društvu. Bogat sadržaj prilagođen je uživanciji cijeli dan.