Evo koji će sve restorani grilati za vas na trećem Chill&Grillu

Do trećeg izdanja festivala Chill&Grill preostalo je još samo osam dana i nekoliko uzbudljivih najava. Napokon vam možemo otkriti cijeli popis restorana koji će na zagrebačkom Bundeku od 27. travnja do 1. svibnja kuhati za desetke tisuća posjetitelja.

Svi su dorasli izazovu, a neki su se već dokazali i prošle godine, poput Pod zidom Bistro & Wine Bara, restorana Kitchen & Grill Plac i Submarinea.

Prvi put će se s dobrom atmosferom i gladnim posjetiteljima na Chill&Grillu susresti Bistro Deno, Cheese bar, Kuća dobre hrane i restoran Grašo.

Pod Zidom

Ekipa Pod zidom Bistro & Wine Bara prošle je godine na Chill&Grillu pokazala kako se jednako dobro snalaze s visokom kuhinjom i u festivalskom okružju. Iz skrovite ulice Pod zidom u blizini Dolca, nakratko će se preseliti na Bundek s prepoznatljivim roštiljem u obliku Bube i, vjerujemo, ponovno iznenaditi kreativnom i pristupačnom ponudom.

- Dolazimo opet s našom Bubom, kao i prošle godine, i donosimo street food klasike s našim potpisom - najavio je kratko vlasnik Borna Janeš. Jedva čekamo!

Submarine Burger

Submarine ima svoj recept za uspjeh, a to su burgeri od 100% junetine, bez aditiva, napravljeni od vrhunskih domaćih namirnica. Gosti su to odavno prepoznali, zbog čega se nedavno otvorio još jedan restoran – peti u Zagrebu i sedmi sveukupno. Česti su gosti na festivalima, a na Chill&Grill se vraćaju treću godinu zaredom.

Foto: Submarine

- Kako ove godine slavimo peti rođendan, sretni smo što ćemo ga provesti upravo s našim dragim prijateljima na Chill&Grillu. Dođite i uživajte u našim klasičnim burgerima, kao i specijalnim novitetima - tajnovit je bio voditelj marketinga Luka Jureško. Preostaje nam samo testirati i uživati!

Grašo

Restoran Grašo u Zaboku poznat je po velikim porcijama i tajnim začinskim mješavinama. Nisu nam otkrili recept, ali mi ćemo se zadovoljiti degustiranjem njihove bogate ponude na Chill&Grill festivalu.

- Grillat ćemo meso iz naših mesnica Grašo, koje možete posjetiti na Laništu i u Malešnici. Posjetitelje očekuju specijalne pljeskavice i ćevapi Grašo, gurmanske pljeskavice, odležani ramstek, rebarca i svinjski ražnjići od lungića i povrća - rekao nam je vlasnik Stjepan Škalec. Naravno, uz dobar komad mesa posluživat će i pekarske krumpiriće, lađice i salate. Ponuda je idealna za premijerno gostovanje na našem festivalu na Bundeku.

Kitchen & Grill Plac

Na Chill&Grill po treći se put, sa svojim šarenim burgerima, teletinom, šiš ćevapima, salatama i aromatičnim krumpirićima, vraća i Kitchen & Grill Plac.

- Ove godine očekujemo još više posjetitelja jer se festival tematski proširio, a veselimo se i novim internacionalnim okusima - rekao je vlasnik Josip Matijević.

U ovom restoranu, koji niste mogli promašiti ako subotom hodočastite po zagrebačkoj tržnici Dolac, kvalitetnim namirnica pristupaju s puno pažnje pa se gosti uvijek vraćaju. Vjerujemo da će tako biti i na skorašnjem Chill&Grillu!

Foto: Kitchen&Grill Plac

Bistro Deno

Deno, obiteljski bistro smješten na zagrebačkoj Ljubljanici, za treće izdanje Chill&Grilla priprema niz specijaliteta – mesne uštipke, svinjska rebarca, pileća krilca, šiš ćevape, hamburger od pečenice, domaće kobasice, kao i krumpir s vrhnjem te klasične umake i salate.

- Prvi put nastupamo na Chill&Grillu i nadamo se da ćemo se prezentirati u najboljem svjetlu. Željeli bismo ljudima pokazati da u Zagrebu postoji mjesto s 20-godišnjom tradicijom na kojem se može kvalitetno pojesti - rekao nam je vlasnik Denis Mohenski.

Cheese bar

- Na Chill&Grillu smo prvi put i očekujemo dobar program, dobru glazbu, puno ljudi i puno dobre hrane i piva. Uz izvrsnu hranu koju spremamo nadamo se i pozitivnim reakcijama novih posjetitelja, kao i naših već stalnih gostiju na food festivalima - rekla je Katarina Zirdum iz Cheese bara.

U ponudi cheese bara bit će burgeri,tortilje, pulled pork, janjeći ćevape, kao i njihove popularne plate sa sirevima.Uz to, koristit će atraktivnu talijansku mega tavu za pripremu tjestenina i njoka. Cheese bar će svakako doprinijeti raznolikosti ponude, u skladu s ovogodišnjom temom festivala – internacionalnom kuhinjom.

Kuća dobre hrane

Ako volite klasičan roštilj i želite cijelu obitelj izvesti na ručak povodom Praznika rada, onda je pravi odabir za vas Kuća dobre hrane. Imaju dugogodišnji staž pripreme specijaliteta s grilla na festivalima, a ovo će im biti prvo pojavljivanje na Chill&Grillu.

U ponudi će biti različite vrste piletine, ražnjići, rolane kobasice pa čak i grill plate za više osoba.

- Budući da je ove godine naglasak na internacionalnoj kuhinji, mi spremamo i grčku pljeskavicu punjenu feta sirom te ražnjiće u ukusnoj mediteranskoj marinadi - rekao nam je vlasnik Dražen Nikolić.

Foto: Getty Images

Chill&Grill 3.0 New Experience

Chill&Grill 3.0 New Experience U konceptu po imenu New Experience pozivamo vas da probate jela sa svih kontinenata za koja do sada vjerojatno niste ni čuli. U njemu će kuhati renomirani chefovi i najpoznatiji food blogeri, a svake ćemo se večeri isplesati na odličnim besplatnim koncertima Let 3, Nipplepeoplea, TBF-a, Kojota, Soulfingersa i mnogih drugih.

Također, ove godine uveli smo novost u obliku Eco zone, namijenjene onima koji na Bundek dođu biciklom, rolama, koturaljkama, skejtovima, romobilima ili pješice. Posjetitelji će imati mogućnost provozati i hibridno plug in vozilo te ujedno saznati sve o uštedi i napajanju vozila električnom energijom. U slučaju da dolazite s djecom, nemojte brinuti jer pripremamo i Kids zonu. Bezbrižno uživajte u iću i piću dok se oni zabavljaju u našoj sigurnoj zoni.

Do Chill&Grill 3.0 New Experience festivala preostalo je još nekoliko dana, koje ćemo popuniti ekskluzivnim najavama chefova, restorana i glazbenika. Pratite našu web stranicu, portal Gastro.hr i društvene mreže, uskoro otkrivamo zbog čega će treći Chill&Grill festival biti još veći, bolji i zanimljiviji od prethodnih!

Podravka, kao glavni partner Chill&Grilla, donosi sasvim novo iskustvo uživanja u hrani. Uz plaćanje Mastercard® i Maestro® karticama ostvarit ćete 10% popusta na svu hranu i piće.

U Pevec vrtnoj zoni s atraktivnim vertikalnim vrtovima, saznajte koji ste tip grill majstora i osvojite nagrade.

Službeni dobavljač festivala, Mesna industrija Ravlić, osigurava vrhunsko domaće svježe meso za svjetske specijalitete.

Kisko predstavlja najfinije salate iz cijelog svijeta, a ”Jack’s wings&things” restoran fantastične okuse koje još niste probali.

Petrol će vas upoznati s projektom elektromobilnosti kroz URBAN E projekt - prvom javnom mrežom električnih punionica u Zagrebu, a Mitsubishi s novim Outlander Plug in Hybridom.

Tu su i "Servis za sendviče" Zvijezda majoneze, American Donut i Pekar pekarski proizvodi, kraljevsko bavarsko pivo Kaltenberg i zagrebački craft Medvedgrad.

Vidimo se na Chill&Grillu od 27. travnja do 1. svibnja na Bundeku!

