Veliki vodič: Praznik rada u 15 gradova u kojima će besplatno dijeliti grah, ali i druge delicije

Posluži li vas vrijeme na Međunarodni praznik rada, obzirom da bi moglo biti i kiše, svakako iskoristite priliku i kušajte grah koji će građanima besplatno dijeliti u mnogim našim gradovima. Osim graha, imat ćete priliku probati i druge delicije, na primjer, u zagrebačkom Maksimiru poslužit će i 20.000 porcija štrukli, a u Dubrovniku neće biti graha već će građani imati priliku jesti kubansko narodno jelo 'Ropa vieja'.

Izdvojili smo 15 lokacija gdje se za Praznik rada možete dobro zabaviti u društvu cijele obitelji:

Zagreb

Park Maksimir

- Program za građane svih generacija organiziran je u srijedu, 1. svibnja i to na dvije maksimirske pozornice, a osim glazbenih nastupa, kreativnih i edukativnih radionica, posjetitelje očekuje 40 000 porcija graha i 20 000 porcija štrukli koje će se dijeliti od 10.30 sati - kažu u Gradu Zagrebu.

- Posjetitelji Maksimira uz finu hranu moći će uživati u nastupima brojnih izvođača među kojima je i najnagrađivaniji hrvatski izvođač Gibonni. Na velikoj pozornici nastupit će i Martin Kosovec pobjednik četvrte sezone emisije The Voice kojega će pratiti bend The Kazetofon. Nezaobilazni dio programa bit će i nastup Zagrebačkog orkestra ZET-a kojem će se pridružiti i gosti Šlageristi. Koncert će održati i bend Superstary, Ivana Galić i SoulBEAT te Tri soprana 'One' - dodaju.

Welcome Spring Festival

Počinje u podne na križanju Vukovarske ul. i Ul. Hrvatske bratske zajednice (kod kluba Route 66).

- Dođite probati domaći grah koji kuhamo za sve susjede (kako bi smanjili otpad ponesite svoje tanjuriće i pribor za svečani stol), a kojeg pripremaju organizatori udruge Priroda za sve. Besplatne porcije za najbržih 100 se poslužuju već od 13 sati. Za glazbeni dio zaduženi su nevjerojatni Soulectors kolektiv, Lana G i Pacho koji će uz soulful vibru izmamiti osmijehe i plesne korake kao i BRONZ one man band, zvan The Voice koji će prvomajsku festu začinit svojim glasovnim mogućnostima te vas prošetati kroz razne glazbene stilove - kaže organizator. Ulaz na festival je besplatan, a kućni ljubimci su dobrodošli.

Koprivnica

Osim zabave i uživanja u grahu, građani će u Koprivnici imati priliku degustirati pivo Zlatni pan, a navečer uživati u Prljavom kazalištu.

Program proslave:

7:00 Budnica ulicama grada Koprivnice

9:00 Registracija bicikala u suradnji s PP Koprivnica – Zrinski trg

10:00 Proslava 20. godišnjice djelovanja Old timer kluba Biciklin – Zrinski trg

12:00 Prvosvibanjski grah pod pokroviteljstvom Podravke – Gradski park

12:00 Degustacija Zlatnog pana pod pokroviteljstvom Carslberg Croatia – Gradski park

20:30 Večernji koncert PRLJAVO KAZALIŠTE – Zrinski trg

Slavonski Brod

Tamo se Praznik rada tradicionalno slavi na Poloju.

- Pozivamo građane na zajedničku proslavu Međunarodnog praznika rada u ponedjeljak, 1. svibnja 2024. godine, na Sportsko-rekreacijskom centru Poloj. Druženje uz glazbu započet će u 11.00 sati, a potom će se oko 12.00 sati podijeliti porcije graha. Vidimo se u srijedu, 1. svibnja 2024. godine, na Sportsko-rekreacijskom centru Poloj - rekli su u Gradu Slavonski Brod, a prenosi ebrod.net.

Osijek

- Grad Osijek organizira tradicionalno obilježavanje Međunarodnog praznika rada na lijevoj obali Drave kod katakombi. Za tu prigodu građanima će članovi udruge Majstori kotlića Slavonije i Baranje pripremiti 2500 porcija graha. Zajedničko blagovanje, u kojemu će sudjelovati i osječki gradonačelnik Ivan Radić sa suradnicima, započet će u 12 sati - kažu u Gradu Osijeku.

- Uz svaku porciju graha pripremljen će biti i komad tradicionalnog slavonskog kolača - gužvare, a dijelit će se i piće. Praznički ugođaj upotpunit će Slavonia Band koji sa svirkom počinje u 11.30 sati - dodali su.

Varaždin

Velika proslava organizirana je na izletištu Drava. Građane očekuje oko 6000 porcija besplatnog graha, glazbeno-zabavni program i tombola.

- Okupljanje na Dravi počinje od 9:30 sati, a u 10 sati s budnicom počinje glazbeno-scenski program u kojem sudjeluju Centar tradicijske kulture Varaždin, Plesni klub Feel, Varaždinske mažoretkinje i Glazbena radionica 'Mali slavuji' DVD-a Varaždin. Pet minuta prije podneva nastupaju kuburaši, već tradicionalni gosti iz Maruševca, a u podne slijedi obraćanje gradonačelnika Varaždina te podjela graha i zatim svirka tamburaškog sastava - kažu u Gradu Varaždinu.

Sisak

Program počinje u 10 sati u Perivoju Viktorovac.

- Na tradicionalnom programu u Šumici nastupit će brojna sisačka kulturno-umjetnička društva. U 12 sati počinje podjela tradicionalnog prvomajskog graha. Osim tradicionalnog programa za starije, za male Siščane bit će tu i zabavni park. Dođite i s nama proslavite Praznik rada 2024. godine, bit će super - kažu u Turističkoj zajednici grada Siska.

Karlovac

U Karlovcu će Praznik rada obilježiti biciklijadom namijenjenom i velikima i malima. Na cilju sve očekuju grah i zabava.

- 28. Prvosvibanjska biciklijada će krenuti s Korza, od 8 sati okupljanje je kod fontane, a nakon podjele majica, programskih letaka i kupona za sudjelovanje u nagradnoj igri, startat će u 10 sati. Vozit će se trasom dugom 19 kilometara: Korzo - Dubovac - Borlin - Donja Jelsa - Brodarci - Hrnetić -Donja Jelsa - Borlin - Dubovac - Novi Centar - Grabrik - Rakovac - ŠRC Korana. Biciklijada nije natjecateljskog duha i na njoj mogu sudjelovati svi, ali djeca mlađa od 16 godina moraju biti u pratnji odrasle osobe - kaže organizator.

- Po dolasku na cilj, na ŠRC-u Korana, slijedi podjela graha i pića, zabavni program, nagradne igre... Pozivamo obitelji da dođu i uživaju u događanjima koja smo pripremili ispod Aquatike, na livadi, bit će organizirane brojne zabavne aktivnosti, društvene igre za djecu i roditelje i rekreacija - dodali su.

Ogulin

Lokacija proslave ovisit će o vremenskim prilikama. Bude li sunčano, održat će se na prostoru ŠRC Kneja. Ukoliko bude kišilo, uputite se do gradske tržnice.

- Program počinje u 7:00 sati budnicom Puhačkog orkestra DVD-a Ogulin, podizanjem energije i buđenjem grada uoči bogatog dana slavlja. U 9:00 sati slijedi defile članova Moto kluba Vještice Grad Ogulin, gdje će se moći vidjeti impresivna vozila i osjetiti zajedništvo koje ova skupina donosi na ulice Ogulina. Središnji dio jutra, u 10:00 sati, bit će još jedan nastup Puhačkog orkestra DVD-a Ogulin, zajedno s Ogulinskim mažoretkinjama, koje će svojim koreografijama i sviračkim umijećem dodatno uveličati atmosferu - stoji na stranici ogulin.eu.

- Druženje se nastavlja od 10:30 do 16:00 sati uz besplatnu podjelu graha i Ogulinskih masnica, tradicionalnih delicija koje će zasigurno razveseliti posjetitelje. Tijekom popodneva, posjetitelji će uživati i u nastupu grupe Carismo, čiji će ritmovi doprinijeti veseloj atmosferi ovog prazničnog dana - pojasnili su.

Rijeka

- Riječki SDP i ove godine organizira tradicionalnu proslavu Međunarodnog praznika rada. Središnja proslava 1. maja treću godinu za redom bit će održana u parku kod Trsatske gradine. Raznovrstan program trajati će od 10 do 17 sati. Od 10 sati počinju prijave za kartanje briškule i trešete. Najmlađi posjetitelji moći će uživati u gumenim dvorcima na napuhavanje - kaže organizator.

- Kulturno-zabavni program započinje u 11:30 sati s nastupima Prvih Riječkih mažoretkinja, klape Nevera, KUU Jeka Primorja, Gradske glazbe Trsat te benda Swing Rijeka. U 12:00 sati okupljenima će se obratit riječki gradonačelnik Marko Filipović te Ivica Lukanović, predsjednik SDP PGŽ-a. Nakon obraćanja, slijedi ručak u 13:30 sati - dodaju.

Poreč

- Tradicionalna proslava Praznika rada uz Baredinosauruse, Alfa Time band i Magazin, bogata gastro ponuda, igre i turnir u briškuli i trešeti. Pripremili smo vam posve besplatan program, stoga dođite, zabavite se i uživajte s obitelji i prijateljima - kažu u Turističkoj zajednici Istre i dodaju da će za sve biti osiguran besplatni grah

Pula

- Program povodom prvomajske proslave u Šijanskoj šumi odvijat će se od 10,00 do 17,00 sati, a otvaraju ga pulske mažoretkinje. Pripremljen je i raznolik program za djecu kojoj je osigurana zabava i puno smijeha s Klaunom Martiniussom. Od 14,00 sati posjetitelje će zabavljati pulska grupa In vino Veritas. Od šumarije do centralne poljane moći će se besplatnim vlakićem, a u vrijeme ručka za sve posjetitelje osigurane su besplatne porcije graha - kaže organizator.

- Na prostoru poljane posjetitelji će se moći okušati u sportovima poput golfa i ragbija, a Klub rekreativaca u prirodi „Istra” Pula (KRUPP) pripremio je organizirano pješačenje. Laganom šetnjom po stazi Mali princ, dugoj oko jedan kilometar, KRUPP poziva sve zainteresirane građane posebice roditelje s djecom i starije osobe da se pridruže pješačenju, a sve s ciljem promocije zdravog života. Okupljanje je predviđeno u 11,30 ispred ploče „KRUPP Mali princ” gdje će sudionike dočekati članovi kluba u prepoznatljivim zelenim majicama. Program za djecu na poljani vodit će Žuti kišobran koji je pripremio potragu za blagom, a Zemlja zabave čeka ih s napuhancima - dodali su.

Šibenik

Grad Šibenik i Turistička zajednica grada Šibenika, u suradnji s Gradskom četvrti Jadrija, organiziraju tradicionalni izlet i druženje građana u povodu Međunarodnog praznika rada na gradskom kupalištu Jadrija.

- Program počinje u 14 sati tradicionalnom podjelom porcija fažola na dvije lokacije, kod restorana te na početku šume iza kafića, a posjetitelje potom očekuje i zabavni program uz grupu Fenix. I ove godine kao i prethodnih, organiziran je besplatni prijevoz za građane autobusom koji polazi s Vidika u 13 sati sa stajanjima na usputnim autobusnim stanicama do Jadrije. Povratak je predviđen u 19 sati s Jadrije - kaže organizator.

Zadar

Lokacija podjele graha u Zadru ovisit će o vremenu.

- Bit će podjela graha, a gdje će to biti ovisi o prognozi s obzirom da za sutra najavljuju kišu. Ukoliko je bude, proslava uz podjelu fažola bit će na Trgu pet bunara, a ako je ne bude, imat ćemo akciju čišćenja plaže Kolovare, uz podjelu fažola i karanfila. Pratimo vremensku prognozu i građane ćemo obavijestiti na vrijeme, kazao nam je Radeta, komentirajući i činjenicu da gradska izvršna vlast izbjegava organizirati proslavu, kazao je Daniel Radeta, predsjednik Gradskog odbora, a prenosi antenazadar.hr.

Split

Fešta će biti na Marjanu. Počinje u 11 sati, a završava u 18. Osim u finom grahu, mališani će imati priliku uživati u cirkuskoj predstavi i dječjem disku.

Ovo je program:

11:00 - Prvosvibanjski grah

11:30 - Svijet čarolije

- Dječja cirkuska predstava

- Mini disco

13:00 - Koncert - MJESNI ODBOR

Dubrovnik

Ove godine u Dubrovniku neće biti graha već će građani imati priliku besplatno kušati kubansko narodno jelo 'Ropa vieja'.

- Tradicionalno i ove godine organiziramo proslavu Međunarodnog dana rada - nekad znanog, a i danas zvanog ''Prvi maja''. Ove godine, odlučili smo se malo izaći iz okvira tradicije. Kako još traje naša gostujuća izložba Kubanski revolucionarni plakati 1968. - 1971., tako vam ove godine pripravljeno, umjesto graha, kubansko narodno jelo pod nazivom 'Ropa vieja'. O kojem jelu je riječ, saznat ćete kada dođete - kažu u Turističkoj zajednici grada Dubrovnika.

- Ne brinite, pripremamo ga u mesnoj i bezmesnoj varijanti. Zato, 01.05. svi u TUP. Ulaz na izložbu Kubansku revolucionarni plakati, kao i hrana su besplatni. ¡Nos vemos en el Museo de historia roja! Proslava Međunarodnog dana rada početak je i našeg programa 'Pred sezonu' koji organiziramo uz financijsku potporu TZ Dubrovnik i HTZ-a, a u kojem vas kroz svibanj i lipanj očekuje još i nekoliko filmskih projekcija te jedna izložba - dodali su.