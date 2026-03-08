Vesna iz Pule radi najfinije sireve koji osvajaju cijeli svijet!

Vesna Grubešić (65) iz Loborike kraj Pule radi najbolje sireve na svijetu. Nebrojeno svjetskih nagrada i priznanja je iza nje, a posljednje zlato osvojila je prošle godine na svjetskom natjecanju u Švicarskoj sa kravljim sirom "Rici", dok iste godine sir "Pegula" na Međunarodnom natjecanju sireva također osvojio zlato. "Vesna Loborika" obiteljski je obrt, a obzirom da je Vesna nedavno otišla u mirovinu, posao je preuzela kćer Fuma (45), dok im u svemu pomaže i sin Tone. Njihova priča počela je 1985. godine kada je kćer Fuma dobila kozu na dar,a kojou su nazvali po pjevačici, Brena. Tako je sve krenulo da bi danas proizvodili više od 20 vrsta raznih sireva: kravljih, kozjih, ovčijih, miješanih... I gotovo svaki je na natjecanjima po svijetu osvojio, ako ne zlato, onda srebro ili broncu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+