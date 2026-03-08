Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
OBITELJSKI BIZNIS PLUS+

Vesna iz Pule radi najfinije sireve koji osvajaju cijeli svijet!

Piše Dijana Marić-Odobašić,
Čitanje članka: 3 min
Vesna iz Pule radi najfinije sireve koji osvajaju cijeli svijet!
24SATA Pula: Vesna Grubešić bavi se proizvodnjom sireva | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Kraljica sireva Vesna Grubešić iz Loborike pokupila je sve svjetske nagrade za najbolje sireve. Njen najpoznatiji sir je 'Pegula', a sad obiteljski posao vodi kćer Fuma

Admiral

Vesna Grubešić (65) iz Loborike kraj Pule radi najbolje sireve na svijetu. Nebrojeno svjetskih nagrada i priznanja je iza nje, a posljednje zlato osvojila je prošle godine na svjetskom natjecanju u Švicarskoj sa kravljim sirom "Rici", dok iste godine sir "Pegula" na Međunarodnom natjecanju sireva također osvojio zlato. "Vesna Loborika" obiteljski je obrt, a obzirom da je Vesna nedavno otišla u mirovinu, posao je preuzela kćer Fuma (45), dok im u svemu pomaže i sin Tone. Njihova priča počela je 1985. godine kada je kćer Fuma dobila kozu na dar,a kojou su nazvali po pjevačici, Brena. Tako je sve krenulo da bi danas proizvodili više od 20 vrsta raznih sireva: kravljih, kozjih, ovčijih, miješanih... I gotovo svaki je na natjecanjima po svijetu osvojio, ako ne zlato, onda srebro ili broncu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Veliki tjedni horoskop: Biku uspjeh kuca na vrata, Blizance čekaju strastvene ljubavi
od 8. do 14. ožujka

Veliki tjedni horoskop: Biku uspjeh kuca na vrata, Blizance čekaju strastvene ljubavi

Saznajte što vas čeka ovaj tjedan. Od ljubavnih drama do poslovnih izazova, svaki znak Zodijaka ima svoje trenutke za pamćenje koji će mu obilježiti narednih sedam dana
11 poteza u intimnom odnosu koje žene obožavaju, ali ih muškarci ne mogu smisliti
PRIPAZITE NA OVO

11 poteza u intimnom odnosu koje žene obožavaju, ali ih muškarci ne mogu smisliti

Muškarci cijene kada partnerice žele isprobati nove seksualne poteze, no nisu uvijek oduševljeni svime. Neki su anonimno podijelili poteze koje bi radije izbjegavali. Ukusi se razlikuju, pa ono što jedan ne voli, drugi mogu itekako cijeniti
Ovo su tihi simptomi multiple skleroze koje mnogi ignoriraju
Imala ih je i Christina Applegate

Ovo su tihi simptomi multiple skleroze koje mnogi ignoriraju

Stručnjaci ističu da naizgled bezazleni simptomi često prate početak multiple skleroze. Među najčešćim ranim znakovima su trnci u nožnim prstima ili stopalima, osjećaj utrnulosti...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026