Vesta s mašnom: Autorica Elsa Schiaparelli osmislila majicu koja je popularna i danas

Tri četvrtine dnevne mode u Parizu je više sportskog tipa, pisao je Vogue 1921. godine pritom misleći na novi način života mladih žena. Naime, trebala im je roba mekane teksture, za lakše kretanje i šetnje.

Nakon Prvog svjetskog rata modni su horizonti promijenjeni, žena u svakodnevici treba nešto praktično i elegantno.

POGLEDAJTE VIDEO: Brda odbačene odjeće

Nekoliko godina kasnije, 1927., slavna dizajnerica koja je surađivala s umjetnicima poput Salvadora Dalija te uglavnom kreirala avangardu, donosi vestu s motivom mašne na ovratniku koja postaje super hit.

Pletenina je u to doba bila simbol sportskog načina odijevanja, odnosno onoga za kretanje i aktivan život.

Lifestyle u to roba nije bio okrenut prema sportu kao što je to danas, stoga su praktične i jednostavne, udobne stvari bile rijetkost. No, Elsa to mijenja spajajući modernost i praktičnost, koju su žene odmah prepoznale i prihvatile. Ovaj tip odjeće bio je idealan za putovanja, odlaske u odmarališta i slične aktivnosti.

I autoričina je priča zanimljiva - te 1927. godine Elsa Schiaparelli bila je 37-godišnja razvedena žena i samohrana majka koja je pokušavala zaraditi za život. Družila se s dizajnerima - odjeću joj je poklanjao veliki dizajner Paul Poiret.

S vremenom je postala veliki hit, hrabro dizajnirajući kreacije koje su bile pomalo začudne - poput šešira u obliku cipele.

Rođena u rimskoj aristokratskoj obitelji, Schiaparelli je šokirala svoje roditelje, prvo objavljivanjem knjige vlastite poezije kada je imala 21 godinu, a zatim odbijanjem da prihvati ruku muškarca za kojeg su njezini roditelji željeli da se uda. No, muškarac kojeg je sama odabrala napustio ju je nakon što je rodila kćer, stoga je morala sama zaraditi za život te je time krenula njezina velika karijera.

Uključila se u pokret Dadaista, među kojima je bio i Dali te se odlično uklopila u taj kreativan, avangardan svijet, piše Vogue.

Najčitaniji članci