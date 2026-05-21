Veterinarski fakultet u Zagrebu pokrenuo program darivanja krvi pasa - evo kako se prijaviti

Program uključuje odabir zdravih pasa donora uz provođenje kliničkih pregleda i krvnih pretraga za praćenje zdravstvenog stanja te testiranje na uzročnike zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti transfuzijom. Ukoliko pas ispunjava odgovarajuće kriterije provodi se postupak darivanja krvi, nakon čega se provodi kontrolirana izrada, pohrana i distribucija krvnih pripravaka. Posebna pažnja posvećena je dobrobiti i sigurnosti svakog donora kako bi cijeli postupak za psa bio što ugodniji i bez stresa.

Banka krvi VEF djeluje u okviru Klinike za zarazne bolesti Veterinarskog fakulteta. U početnom razdoblju, dok se ne uspostavi stabilna baza donora, Banka krvi VEF krvlju i krvnim pripravcima opskrbljivat će isključivo klinike Sveučilišne veterinarske bolnice. Trenutačno je uspostavljen program darivanja krvi pasa, dok je u skorije vrijeme planirano i uvođenje darivanja krvi mačaka, čime će se dodatno unaprijediti mogućnosti liječenja i skrbi za veći broj životinja.

Program darivanja krvi temelji se na dobrovoljnom sudjelovanju vlasnika i njihovih pasa. Jedno darivanje krvi može spasiti više života, zbog čega pozivamo vlasnike pasa da zajedno sa svojim ljubimcima postanu dio ove važne priče.

Sve detaljne informacije o programu, kriterijima za donore i samom postupku darivanja krvi dostupne su na web stranici Banke krvi VEF, gdje se nalazi i obrazac za prijavu pasa donora.