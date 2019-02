Masturbacija u braku je zdrava: Željet ćete seks još više i češće

Dugogodišnje veze i brakovi mogu biti ispunjeni ljubavi i poštovanjem, ali nije rijetkost da nedostaje početne strasti i uzbuđenja. Tu nastupa masturbacija kao odličan alat za podizanje seksualnog apetita. Stručnjaci su složni - što se više seksate, više ćete željeti seks. Na isti način djeluje i masturbacija.

- 'Solo akcija' podiže seksualni apetiti i pojačava želju. To vrijedi i za žene i za muškarce. Ako vam treba još razloga za masturbaciju, imajte na umu da ona održava zdravlje reproduktivnih organa - pojašnjava Sadie Allison, autorica knjige 'The Mystery of the Undercover Clitoris'.

Foto: 123RF

Još jedna dobra strana masturbacije je razvijanje mašte. Zaboravite na granice jer u ovom slučaju zaista ne postoje i pozabavite se zabavnim scenarijima. Dozvolite si maštanje i seks će vam uvijek lagano 'plesati' u podsvijesti što se će pozitivno odraziti na vezu ili brak. Allison pojašnjava da maštarije pojačavaju glad za seksom, a fantazije nisu ništa nemoralno ili zabranjeno. S druge strane, one su totalno privatna stvar za koju nitko nikad ne mora znati.

Samozadovoljavanje je vrlo često i pravi spas. Većini je dobro poznata situacija u kojoj jedan partner silno želi seks, dok se drugoj strani baš i ne da. Zašto forsirati seks koji na kraju može biti loš ako doslovno možete uzeti stvari u svoje ruke. Dobra stara masturbacija u tom nam slučaju omogućava shvatiti da ste sami kovači svog zadovoljstva i sreće.

Ponekad je teško biti ispunjen i sretan uz svakodnevan stres, žurbu i obaveze ali dobra je vijest da samozadovoljavanje briše tragove stresa. Naime, masturbacija potiče proizvodnju endorfina - hormona sreće koji su ključni za dobro raspoloženje. Zato pokažite sami sebi malo ljubavi i zaboravite na naporan dan iza vas.

I dok brišete stres sa malo solo akcije shvatit ćete što vam najviše paše ali i otkriti dodire koji vam ne pružaju zadovoljstvo. Naoružajte se tim znanjem i prenesite ga partneru da biste zajedno još više uživali u seksu.

- Imajte na umu da se tijelo mijenja s godinama, pa se i vaše seksualne želje mogu promijeniti. Još jedan razlog zašto je masturbacija u braku super stvar - savjetuje Sadie Allison.

I na kraju ne zaboravite da masturbacija nije varanje. Veza ili brak nisu zatvarač mašte, što znači da će vam drugi ljudi i dalje biti atraktivni i da nikada nećete doći u iskušenje. Samozadovoljavanje se još jednom predstavlja kao izvrsno rješenje problema, jer ćete zadovoljiti svoje seksi maštarije te istovremeno održati vatru u braku. Dvije muhe jednim udarcem.

