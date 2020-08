Viđate li često vilinske konjice? To je jako važna poruka s neba

Kad u svom životu primijetite vilinskog konjica, pozvani ste da se transformirate i evoluirate u bolju verziju sebe. Ova je duhovna životinjica poslana da nadahne one koji je imaju kao totem

<p>Kada naiđete na vilinskog konjica - kako se osjećate ili što mislite? Osjećate li se kao da ste postali svjetliji i radosniji?</p><p>Vilinski konjic je simbol za preobrazbu i promjenu. To je nešto što nas povezuje s duhovima prirode i nudi nam radost. Kad u svom životu primijetite vilinskog konjica, pozvani ste da se transformirate i evoluirate u bolju verziju sebe. Ova je duhovna životinja poslana da nadahne one koji je imaju kao totem kako bi ostvarili promjene koje su im potrebne u životu.</p><p>Vidite, vilinski konjic mijenja boje kako sazrijeva na način na koji vi sazrijevate iznutra. Svijetlo ove životinje trebalo bi nadahnuti one koji je imaju kao totem da iskoriste svoje sposobnosti u najvećoj mjeri i budu prilagodljivi u svim situacijama koje im se nađu na putu. </p><p>Za Maje je vilinski konjic bio povezan sa božicom kreativnosti, Ix Chel. Rečeno je da su njegova krila udružena s čarobnom pjesmom zapravo oživjela božicu nakon što je zamalo ubijena. </p><p>Vilinski konjici su čuvari naših snova i pomažu nam u traženju našeg istinskog potencijala. Krila ove životinjice sama po sebi odražavaju boje svemira i povezuju nas s njegovom energijom u nedogled. Prema švedskom folkloru, vilinski konjici dolaze provjeriti ima li loših duša oko nas. </p><p>Ova vrsta insekata nastanjivala je Zemlju prije nekih 300 milijuna godina, a njihova je prisutnost nešto posebno, piše <a href="https://thewildchild.co.za/dragonflies-carry-a-deep-and-significant-meaning-do-you-see-them-often/" target="_blank">The wild child.</a></p>