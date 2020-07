Sanjali ste neku životinju? Evo što to može značiti i predvidjeti

San da životinje mogu razgovarati predstavlja superiorno znanje. Sanjate li životinje u laboratoriju to ukazuje da niste u mogućnosti u potpunosti izraziti želje i osjećaje

<p>Životinje u snovima predstavljaju fizičke karakteristike, primitivne želje i seksualnu narav, ovisno naravno o kvalitetama životinje koja se sanja. One često simboliziraju divlje i necivilizirane aspekte ljudi koji ih sanjaju i zapravo označavaju skriveni dio u nama koji pokušavamo odbiti.</p><p>San da životinje mogu razgovarati, predstavlja superiorno znanje i često je poruka nekog oblika mudrosti. Spašavanje životinja u snu sugerira da uspješno priznajete određenu emociju i zapravo priznajete da ste osvojeni. Sanjate li životinje u laboratoriju to ukazuje da niste u mogućnosti u potpunosti izraziti svoje želje i osjećaje.</p><h2>Aligator</h2><p>Aligator u snu simbolizira izdaju, prijevaru i skrivene instinkte. To može biti signal da dajete novi pogled na neku situaciju. San s aligatorom također sugerira da niste osjetljivi. Bježite li od aligatora, voljni ste suočiti se s bolnim i uznemirujućim aspektima podsvijesti.</p><p>Tu su i neke potencijalno destruktivne emocije koje odbijate priznati. Aligator je simbol nekoga tko je nemilosrdan, bezosjećajan i podmukao. Ako sanjate da vas aligator siluje, povrijeđeni ste ili iskorišteni na neki način.</p><h2>Antilopa</h2><p>Antilopa u snovima sugerira da možete ostvariti svoje velike ambicije samo ako uložite puno energije. Propada li antilopa u snu, to bi mogao biti znak da osjećate krivicu zbog ljubavne afere.</p><h2>Majmun</h2><p>Majmun označava obmanu, nestašnost i laž, i znak je da se trebate smiriti. S druge strane to može simbolizirati vašu divlju unutarnju prirodu, posebice seksualnu.</p><h2>Šišmiš</h2><p>Šišmiš simbolizira nečistoću, smetnje i prave demone. Alternativno, taj san predstavlja preporod i nerealizirani potencijal. Vaš trenutni put nije kompatibilan s novim ciljevima koje imate i zato pustite stare navike. </p><p>Bijeli šišmiš označava smrt člana obitelji, a crni osobnu katastrofu. Prema kineskim vjerovanjima pet šišmiša u snu simbolizira dobro zdravlje, dugovječnost, bogatstvo i sreću.</p><h2>Medvjed</h2><p>Medvjed je znak da prolazite kroz razdoblje života u kojem puno razmišljate i na neki način tražite nezavisnost. Napad medvjeda u snu označava agresiju, neodoljivu prepreku i natjecanje te navodi da bi se mogli naći u prijetećim situacijama. Polarni medvjed u snu označava ponovno buđenje, ali alternativne i hladne emocije.</p><h2>Dabar</h2><p>Dabar simbolizira energiju, ambicioznost i produktivnost. Pokazatelj je da je vrijeme da svoje ideje pretvorite u djelo, ali težak posao je potreban da bi postigli svoje ciljeve.</p><h2>Bik</h2><p>Bik u snovima simbolizira tvrdoglavost, snažnu volju, snagu i moć, a alternativno označava bogat i uspješan život. San je znak da vaš stav bude više deklarativan i da se ponekad morate naučiti na kompromise u pojedinim situacijama.</p><p>Bikovi su također simboli potisnute seksualne energije, plodnosti i muževnosti. Nepripitomljeni, razjareni bik predstavlja strasti koje su izvan kontrole. Kupanje u krvi bika predstavlja besmrtnost i vječni život.</p><h2>Deva</h2><p>Deva znači da nosite previše obveza, tereta i problema na svojim leđima. Često ne izražavate svoje emocije, umjesto da ih izražavate. Alternativno, deva predstavlja izdržljivost.</p><h2>Mačka</h2><p>Mačka simbolizira nezavisni duh, žensku seksualnost, kreativnost i moć. Ona također predstavlja nesreću i lošu sreću. San ima različito značenje, ovisno o tome volite li mačke ili ne. Snovi o mački mogu značiti da je netko krajnje podmukao prema vama. Ako je mačka agresivna, imate problema sa ženskim aspektom sebe, a ako se bojite mačke, onda se bojite svoje ženstvenosti.</p><p>Nema li mačka rep, to znači gubitak samostalnosti i nedostatak autonomije. Grebe li vas mačka, vjerojatno se osjećate ugroženo.<br/> Crne mačke su krivo povezane sa zlom, uništenjem i lošom srećom. Konkretno, ugrize li vas ili napadne crna mačka, slušajte intuiciju.</p><p>Bijela mačka označava teška vremena. Mačići predstavljaju prijelaznu fazu prema neovisnosti, a alternativno simboliziraju nevinosti i čistoću.</p><h2>Krava</h2><p>Krava simbolizira vašu pasivnu i poslužnu prirodu. Alternativno, krava predstavlja majčinske instinkte i želju da brinete za nekoga. U nekim kulturama krava predstavlja božanske osobine plodnosti, prehranjivanja i majčinstva. Sanjate li krdo krava imate potrebu za pripadnošću. Mužnja krava predstavlja spremnost za naporan rad.</p><h2>Jelen</h2><p>Jelen u vašem snu znači milost, suosjećanje, nježnost, blagost i prirodne ljepote. On također predstavlja neovisnost, budnost i muškost. Alternativno, san predstavlja ranjivost, a kao rezultat toga, drugi bi mogli iskoristiti vašu lakovjernost.<br/> Ubijate li jelena, pokušavate potisnuti ženske osobine u sebi.</p><h2>Pas</h2><p>Pas simbolizira intuiciju, vjernost, velikodušnost i zaštitu. San će vam omogućiti da jakim vrijednostima i dobrim namjerama idete naprijed i ostarite uspjeh. Ako je pas opasan i reži, vjerojatno imate unutarnji sukob unutar sebe, a može ukazivati na izdaju. Ugriz u nogu pokazatelj je neodlučnosti u novim situacijama i nedostatak želje da se krene naprijed sa svojim ciljevima.</p><p>Alternativno, to simbolizira nevjeru. Sretno lajanje psa simbolizira užitak i društvenu aktivnost, dok zvjersko lajanje pokazuje vašu sklonost kontroliranju situacije oko vas. Kupovanje psa pokazuje sklonost kupovanja lažnih prijatelja ili pohvala od njih. Oblačite li psa, pokušavate prikriti vlastite nedostatke.</p><p>Štene u snovima simbolizira vašu zaigranu i bezbrižnu narav. Ako brinete o štencima u snu, znači da ste pouzdani, te da drugi mogu ovisiti o vama, posebno u teškim vremenima.</p><h2>Dupini</h2><p>Dupini u snu simboliziraju duhovno vodstvo, intelekt i emocionalno povjerenje. San je obično inspirativni jer vas ohrabruje da iskoristite svoje kapacitete i krenete prema naprijed u životu. Plivanje s dupinima pokazuje da ste optimistični, a umire li dupin u snu vjerojatno su ljudi očajni.</p><h2>Magarac</h2><p>Magarac predstavlja tvrdoglavost i nepopustljivu osobnost, ali i volju da ste spremni surađivati s drugima pa i pod cijenu ropskog rada. Također vjerojatno imate osjećaj preopterećenja ili ste pod stresom.</p><p>Odbačenost od magarca, označava nesklad u ljubavi, a udarate li magarca, bojite se da biste mogli biti uhvaćeni u nekim nezakonitim aktivnostima.</p><h2>Slon</h2><p>Slon je pokazatelj da trebate biti strpljivi i imate više razumijevanja za druge, ali i da trebate zaboraviti neke stvari iz prošlosti. On je simbol moći, snage, vjernosti i intelekta. Jašete li slona, kontrolirate ono čega ste se nekad bojali. Bojite li ga se, imate ogroman problem s kojim se bojite suočiti.</p><h2>Riba</h2><p>Plivanje riba u snu može simbolizirati začeće, jer mnoge žene sanjaju u njima ukoliko su trudne. One također mogu simbolizirati nedostižnu situaciju i pokazati da "postoji još mnogo drugih riba u moru". Kuhanje ribe pokazatelj je da imate nove spoznaje, znanja i duhovne osjećaje.</p><h2>Lisica</h2><p>Lisica predstavlja oštroumnost, lukavstvo i snalažljivost, a san vas upozorava da trebate neke od tih osobina češće koristiti u životu. Alternativno, lisica označava period izolacije ili samoće.</p><h2>Žaba</h2><p>Žaba znači neočekivane promjene, transformaciju, obnovu ili ponovno rođenje. Skakanje žabe pokazuje nedostatak predanosti i znak je da skačete s jedne stvari na drugu. Lovite li žabe u snu, nemarni se u vezi vašeg zdravlja. Čujete li kreket žaba u snu, niste postigli ono što ste htjeli.</p><h2>Žirafa</h2><p>Žirafa je znak da trebate širi pogled na život. Također je pokazatelj da želite pozornost, ali ju ne možete dobiti.</p><h2>Koza</h2><p>Koza predstavlja nedostatak prosudbe i pokazatelj je lakovjernosti. Alternativno, koza je simbol seksualnosti, želje i strasti. Također, može biti znak da ste nečije žrtveno janje i da ćete biti krivi za tuđe nedjelo.</p><h2>Konj</h2><p>Konj simbolizira snagu, moć, izdržljivost, muškost i seksualno junaštvo, ali i veliku energiju, što je znak da morate ukrotiti divlju snagu unutar sebe.</p><p>Crni ili tamni konj označava divljinu, pa bi se mogli susresti s nepoznatom situacijom. Bijeli konj označava čistoću i prosperitet, ali bi mogli imati poteškoće s intimnošću i seksualnosti.</p><p>Krdo konja označava osjećaj slobode i nedostatak odgovornosti i dužnosti, a može ukazivati na nekontrolirane emocije. Jahanje konja pokazuje da ste na poziciji moći, a alternativno to znači da ćete do uspjeha doći na nepošten način. Perete li konja, obnavljate snagu i vitalnost.</p><p>Poni označava razigrane aspekte vašeg života. On je pokazatelj neistražene, nerazvijene i nedisciplinirane moći.</p><h2>Klokan</h2><p>Klokan je pokazatelj da ste možda pretjerano zaštićeni, dok alternativno je znak agresije. Skače li klokan, prelazite s jedne stvari na drugu, a napada li u snu, ugled vam se vjerojatno dovodi u pitanje.</p><h2>Leopard</h2><p>Leopard sugerira da ćete prevladati teškoće kroz upornost. Ako je leopard u kavezu, prepreke ćete prevladati s relativnom lakoćom. Alternativno, sanjanje leoparda znači da ste to što jeste, baš kao što leopard ne može promijeniti svoje točke. <br/> Ubijete li leoparda, uspjet ćete u svojim projektima, a napada li vas znak je da ste pretjerano sigurni u budući uspjeh.</p><h2>Lav</h2><p>Lav simbolizira veliku snagu, hrabrost, agresiju i moć. Prevladat ćete neke emocionalne poteškoće. Kao kralj džungle, lav predstavlja dostojanstvo, vodstvo, ponos i dominaciju, što znači da imate utjecaj na druge.</p><p>Napada li vas lav, sila bi vas mogla dovesti do samouništenja. Crni lav predstavlja negativnu snagu i koristite svoju poziciju moći za zlo.</p><h2>Krtica</h2><p>Krtica simbolizira uništavanje i nepredviđene opasnosti. Potajno radite urotu protiv drugih ili netko drugi radi protiv vas. Netko oko vas ima skrivene namjere.</p><h2>Miš</h2><p>Miš označava strah i beznačajnost, što je znak da se skrivate u sjeni nekog drugog. Alternativno, ostavljanje sitnih problema ili beznačajnih pitanja neriješenim vas je možda izjelo iznutra. Sanjate li da je miš ulovljen, pokazatelj je da niste na vlastitim nogama, već vas uvijek drugi guraju naprijed.</p><h2>Hobotnica</h2><p>Hobotnica je znak upletenosti u težak posao. Alternativno, hobotnica pokazuje da ste pretjerano posesivni i previše nametljivi u odnosu.</p><h2>Kamenice</h2><p>Kamenice simboliziraju ljepotu, poniznost, bogatstvo i mudrost, a pokazatelj su seksualnih nagona i zadovoljenja. Alternativno su pokazatelj da ste poklopac svima drugima.</p><h2>Panda</h2><p>Panda je sugerira da imate problema s kompromisom u budnom stanju. Morate pronaći sredinu, tako da sve strane budu zadovoljne.</p><h2>Svinja</h2><p>Svinja simbolizira nečistoću lakomost, tvrdoglavost i sebičnost. Alternativno, svinja predstavlja proždrljivost, prejedanje i bogatstvo te se odnosi na nekoga tko je prljav. </p><p>Ako vam se svinja sviđa i mislite da su slatke, tada vaši snovi o prljavim svinjama predstavljaju zablude o nekim stvarima. Ono što vjerujete i ono što stvarno su dvije različite stvari.</p><h2>Zec</h2><p>Zec je označava sreću, magičnu moć i uspjeh, ali i vaš pozitivan pogled na život. Alternativno, zečevi simboliziraju obilje, toplinu, plodnost i seksualnu aktivnost. Ako zec uskače u vaš san, bit ćete okruženi djecom. Bijeli zec simbolizira vjernost u ljubavi, a usmjerava vas prema pravom putu. </p><h2>Ovan</h2><p>Ovan označava agresiju, energiju i impulzivnost. Odluke trebate donositi s više takta i razmatranja. To također simbolizira moćne prijatelje koji će koristiti svoje utjecaj i napore za vaše dobro.</p><h2>Štakor</h2><p>Štakor znači osjećaj sumnje, pohlepe, krivnje, bezvrijednosti i zavisti. Čuvate neku tajnu koja vas izjeda iznutra ili ste učinili nešto na što niste ponosni. Alternativno, štakor označava odbojnost, nečistoću, pa čak i smrt. Crni štakor predstavlja tajnu aktivnost, dok bijeli znači da ćete primiti pomoć od neočekivanog izvora.</p><h2>Morski pas</h2><p>Morski pas ukazuje na osjećaj bijesa i neprijateljstva. Prolazite kroz dugo i teško emocionalno razdoblje u kojem ste prijetnja sebi ili drugima. Možda se borite sa individualnošću i samostalnošću, posebno u nekim aspektima vašeg odnosa.</p><p>Alternativno, morski pas predstavlja ljude u vašeg životu koji su pohlepni i beskrupulozni. Ti ljudi odlaze nakon što dobiju što žele, bez obzira na dobrobit i osjetljivost drugih.</p><h2>Ovca</h2><p>Ovca je znak da vam nedostaje kreativnosti, individualnosti i inicijative te se uvijek povodite za grupom. San može biti znak da ste učinili nešto krivo i zbog toga se osjećate glupo.</p><h2>Zmija</h2><p>Zmija predstavlja skrivene strahove i brige koje vam prijete. San je upozorenje da će se pojaviti nešto čega još niste ni svjesni. Alternativno, zmija simbolizira iskušenje te opasnu i zabranjenu seksualnost. Konkretno, zmija na krevetu znači da se osjećate seksualno nemoćni.</p><p>Vi možete biti neiskusni, nervozni ili jednostavno ne možete pratiti ritam. Strah od zmija u snu, strah je od seksa i intimnosti. Kao pozitivan simbol, zmije predstavljaju ozdravljenje, transformaciju, znanje i mudrost. Vidite li kožu zmije u snu, to je znak zaštite od bolesti. </p><p>Zmija sa glavom na oba kraja znak je preopterećenosti, a može predstavljati neki komplicirani ljubavni trokut. Sanjate li da jedete zmiju upućuje da ste u potrazi za intimnošću ili seksualnim ispunjenjem.</p><h2>Vjeverica</h2><p>Vjeverica u snu označava besmisleni odnos bez ljubavi ili neprofitabilni poslovni projekt. S druge strane, vjeverica znači da morate rezervirati svoje vrijeme i energiju. Pregazite li vjevericu u snu pokušajte promijeniti svoja vjerovanje i ideje i uskladite ih s drugima</p><h2>Tigar</h2><p>Tigar predstavlja snagu i sposobnost da se napregnute u različitim situacijama. San također znači da morate preuzeti neku od vodećih uloga. Alternativno, tigar predstavlja žensku seksualnost, agresivnost i zavođenje. Tepih od tigrove kože u snu simbolizira život luksuza i jednostavnosti.</p><h2>Kornjača</h2><p>Kornjača simbolizira mudrost, vjernost, dugovječnost i odanost, a i ukazuje da je u nekim situacijama potrebno usporiti. S vremenom i strpljenjem napravit ćete napredak. Proganja li vas kornjača, vjerojatno ste se skrivali iza nečega, umjesto da ste se suprotstavili stvarima koje vas gnjave.</p><h2>Jednorog</h2><p>Jednorog je pokazatelj visokih ideala, nade i uvida u trenutnu situaciju. Također simbolizira snagu, nježnost i čistoću. Alternativno, predstavlja jednostrane stavove.</p><h2>Kit</h2><p>Kit je pokazatelj usklađenost s vašom duhovnosti. Alternativno, kit simbolizira vezu ili poslovni projekt koji se može pokazati kao preveliki zalogaj.</p><h2>Vuk</h2><p>Vuk simbolizira opstanak, samoću, misteriju, samopouzdanje i ponos. Sposobni ste biti pribrani u različitim okolnostima i uklopiti se u bilo koju situaciju s lakoćom. Također ste usamljenik po izboru.</p><p>Negativno vuk predstavlja neprijateljstvo i agresiju, te može ukazati na opsjednutost, ovisnost ili nešto što je izvan naše kontrole. Bijeli vuk označava hrabrost i pobjedu, a san da ubijate vuka ukazuje na izdaju.</p><h2>Zebra</h2><p>Zebra predstavlja savršenu ravnotežu, sklad i jedinstvo. Ukazuje da se suprotnosti privlače. Alternativno, sugerira da trošite previše vremena na nebitne stvari.</p>