VIDEO Bele krinjke i Dedi tjeraju zlo iz kuća i sela u okolici Tounja

HRVATSKA - Maškare u Tounjskom kraju karakteriziraju dvije vrste maškara: Bele krinjke i Dedi. Dedi su maškare koji idu noću, to su najčešće muškarci odjeveni u tamnu odjeću. Imaju i zvonce na sebi. Tako odjeveni obilaze kuće i proizvode buku te na taj način tjeraju zlo iz kuća i sela. Bele krinjke su skupina od nekoliko plesnih parova, grupe svirača, Babe i Deda. Krinjke idu u ophode i to danju, od kuće do kuće. Baba nosi košarum a Ded štap i zvonce, kažu u Općini Tounj.