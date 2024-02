Kreće ludilo fašnika: Veliki vodič gdje se možete dobro zabaviti

Fašnik, mesopust, poklade ili, kako ga u Rijeci nazivaju, peto godišnje doba omiljen je period malih i velikih, kad se diljem zemlje oblače maske i raspoloženje se diže. Karnevalski običaji sežu još u doba prije Krista, a kroz povijest su prihvaćeni u raznim dijelovima svijeta. Maskirane povorke nekad su šetale i kroz glavne trgove velikih gradova, no danas to, primjerice, u Zagrebu više nije slučaj. Tijekom prošlog stoljeća kod nas su popularne bile redute, maskirani plesovi, a često su ljudi znali reći da ljudi po maskama tek pokažu svoje 'pravo ja'. Maskirani plesovi i danas su uz povorke omiljeni način zabave, pa pokladnih veselja ne nedostaje.

Diljem zemlje možete uživati u veselim maskiranim manifestacijama, a za svakoga ima ponešto - od tradicionalnog, preko bogatog gastro iskustva sve do modernih paryja pod maskama.

Tradicionalne buše čekaju vas u Slavoniji, kao i na obali, a njihove strašne maske tu su kako bi otjerale zle zimske duhove i prizvale proljeće. U Baranji ćete moći pogledati kako izgledaju tradicionalni pokladni običaji, na splitskom krnjevalu plesati uz poznata lica domaće estrade, a u Rijeci se šetati u velikoj međunarodnoj povorci. One hrabrije u Opatiji čeka Balinjerada, utrka u vozilima kućne radinosti niz strmu cestu, a one koji se ne boje zime mogu zaigrati Kukalku u moru.

Maškarama se osobito vesele mališani, koje u većini gradova čeka bogati karnevalski program, pa će moći sudjelovati na raznim plesovima, pjevati s "velikima" na koncertima, naučiti poneki trik na radionicama i zabaviti se na bezbroj načina.

Maske su ovih dana dostupne u mnoštvu trgovina, pa se lako možete preobraziti u životinju, lika iz filma ili nakratko postati neki predmet. Možete pronaći gotovi kostim te ga samo odjenuti i na lice staviti masku, a možete se i snaći iz kućne radinosti. Uz malo kreative, kućnih potrepština i s nekoliko poteza šminkom možete bez troška složiti mnogo karnevalskih "lookova".

Uvijek su popularne maske koje svi prepoznaju, poput klauna, vještice, princeze i duha, a često možemo prepoznati i omiljeni lik iz filma ili crtića, kao i vrlo kreativne izvedbe uporabnih predmeta - poput cipele ili tube paste za zube. Pravila nema, jedino je važno zabaviti se i otjerati "zle duhove" prije nego što procvjetaju prvi vjesnici proljeća.

Foto: Nel Pavletić/Pixsell

Rijeka je u veselom petom godišnjem dobu

Peto godišnje doba u Rijeci traje od 17. siječnja do 14. veljače, s međunarodnom povorkom koja će se održati 11. veljače. U Tower Centeru Rijeka možete pogledati izložbu karnevalskih kostima tijekom cijelog karnevalskog razdoblja, a po cijelom gradu možete uživati u pokladnom programu i zabavama. Karneval završava paljenjem pusta 14. veljače u 19 sati.

Samobor je pod maskama 'Od mamuta do robota'

Samoborski fašnik počinje 2., a završava 13. veljače. Tema ovogodišnjeg, 198. fašnika je 'Od mamuta do robota', a slavi se uz tradicionalni program na Trgu kralja Tomislava, s fašničkom princezom Srakom, Princem, Fiškalom i Sucem. Tijekom fašničkih vikenda mališani će uživati u graffiti, breakdance i hip-hop radionicama, izradi životinjskih maski, predstavama, cirkusu, koncertima i šašavom vlakiću.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Karneval u Veneciji | Video: 24sata/REUTERS

U Opatiji uživajte u Balinjeradi i Kukalki

Karneval u Opatiji traje sve do 14. veljače, a u nedjelju, 4. veljače, posjetitelje očekuje Balinjerada, utrka vozilima iz kućne radinosti. - Balinjerada je utrka u kojoj se hrabri sudionici spuštaju niz strmu cestu u neobičnim i kreativnim 'karićima'. Ova luda utrka vozila na balinjerama pruža nezaboravnu zabavu kako za one najmlađe, tako i za one starije. Taxi balinjera je zabavan program koji omogućuje svima da dožive ovu ludu vožnju 'karićima' - ističu u TZ-u grada Opatije. U nedjelju u 13 sati održat će se i Kukalka, opatijska verzija Alke, koja se izvodi u moru.

U Đakovu bušari tjeraju zle zimske duhove

Najveća pokladna manifestacija istočne Hrvatske su 'strašni' Đakovački bušari, koji ove godine po 30. put tjeraju zle zimske duhove i prizivaju proljeće. - Manifestacija se sastoji od 'Bušarenja' 3. veljače, šetnje đakovačkim korzom, uličnih zabavljača, klauna te centralnog događaja Đakovačkih bušara i Pokladne povorke. Sastavni dio pokladne povorke su i konjanici s pokladnim jahanjem - kažu iz TZ-a Osječko-baranjske županije.

Split pleše i pjeva na krnjevalu

Splitski krnjeval, kao i svake godine, počinje tradicionalnom predajom ključeva danas u 10.30 sati. Karnevalsko veselje se nastavlja u subotu u Zoološkom vrtu Split, gdje u 10 sati počinje Maskembal ZOO. Na rivi će vesele maske zapjevati za udrugu 'Anđeli' uz Cambi i goste iznenađenja, a 12. veljače je slatka povorka Dječjeg krnjevala. Krnjeval završava 13. veljače maškaranom povorkom 'Ljubav pod maskama' uz Indiru Forzu.

Petaračke buše prikazuju običaje u Baranjskom Petrovu Selu

U Baranjskom Petrovu Selu male će Petračke buše otvoriti pokladno razdoblje 4. veljače u 15 sati. Na smotri folklora odraslih 11. veljače prikazivat će se izvorni običaj 'Lipe buše', dok će se za 12. veljače maskirati lokalci i gosti uz prikaz 'Lipih i strašnih buši'. Posljednjeg dana, 13. veljače, uz spaljivanje fašnika, posjetitelji će moći uživati u gastro ponudi i mimohodu.

Dubrovnik i Mokošica vesele se pod maskama

Dubrovački karnevo traje od 11. do 21. veljače pod poznatim sloganom 'Dođite svakako i svakakvi'. Velik dio programa namijenjen je djeci i mladima, pa ni ove godine neće izostati popularna događanja kao što su 'Maškarani školski dan', 'Faćenda od malih maškara' i 'Maškarani vrtićki dan'. Vrhunac poklada je 21. veljače - 'Ultime od karnevala'. Dubrovački karnevo i ove godine uključuje Mokošicu pa će se na pozornici kraj Kluba mladih Sveti Ivan Pavao II. u subotu, 18. veljače, održati 'Dječja maškarata u Mokošici'.

'Plima se klima' u Trogiru

Trogirski karneval će se održati 11. veljače na Trgu Ivana Pavla II. u 15 sati. Karneval sa stoljetnom tradicijom vodit će Trogirska karnevalska udruga Rašpin Jute, koji već godinama kroz nove fešte, nove maske i događanja prenosi duh maškaranja na sljedeće generacije te iz godine u godinu dokazuje kako je karnevalsko vrijeme - vrijeme igre, smijeha i zabave. Male maškare čekaju dječicu 10. veljače od 10 sati na istome mjestu.