Djedica Božičnjak ovih dana jako puno putuje, pa se sobovi lako umaraju, zbog čega je odlučio dati im slobodan vikend. Tako je iskušao nova prijevozna sredstva, avion i motor, što djecu je djecu posebno razveselilo
VIŠE MU NE TREBAJU SAONICE
VIDEO Djed Mraz u Pulu sletio, a u Osijek stigao motorom
Djed Božičnjak ovih dana stalno je na putu, a kako su se sobovi umorili u subotu je odlučio promijeniti prijevozno sredstvo.
POGLEDAJTE VIDEO: Djed Božićnjak stigao u Osijek motorom
POGLEDAJTE VIDEO: U Pulu je sletio avionom
