VIŠE MU NE TREBAJU SAONICE

VIDEO Djed Mraz u Pulu sletio, a u Osijek stigao motorom

Piše Goran Ivanović,
Foto: Canva/Pixsell/Srećko Niketić

Djedica Božičnjak ovih dana jako puno putuje, pa se sobovi lako umaraju, zbog čega je odlučio dati im slobodan vikend. Tako je iskušao nova prijevozna sredstva, avion i motor, što djecu je djecu posebno razveselilo

Djed Božičnjak ovih dana stalno je na putu, a kako su se sobovi umorili u subotu je odlučio promijeniti prijevozno sredstvo.

Više o njegovim avanturama možete pogledati OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Djed Božićnjak stigao u Osijek motorom

Pokretanje videa...

Moto Mraz u Puli 00:34
Moto Mraz u Puli | Video: srecko niketic/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO: U Pulu je sletio avionom

Pokretanje videa...

Djed Božićnjak avionom stigao u Osijek 00:40
Djed Božićnjak avionom stigao u Osijek | Video: PIXSELL.

