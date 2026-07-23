VIDEO Splitski fitness trener izazvao raspravu u teretani: 'Ovakvima bih zabranio ulaz!'

Ekipa, molim vas, 2026. je godina, počnite se tuširat, prat. Evo trenutno sam u teretani, pored mene je prošla ženska osoba, možda 25 do 30 godina ima, smrdi po ustajalom znoju. Ne mogu virovat, rekao je u objavi na Facebooku splitski inženjer radiologije i poznati fitness trener Stjepan Lončar. Objavom je društvenim mrežama izazvao veliku raspravu.

- Znam što znači ustajali znoj, radim i u bolnici i znam kako je to kod starih ljudi... Molim vas, ljeto je, 21. stoljeće je, otuširajte se bar dan prije, stavite dezodorans. Ja bi na svakom ulazu u teretanu stavio natpis ako se nisi oprao, ideš nazad na tuširanje. Mislim da je to osnovni bonton. Molim vas, vodite higijenu, jer ovo je nedopustivo - poručio je.

Neki od komentatora su se našalili kako se zna da se tušira jednom tjedno, ali bilo je i onih koji su spominjali da neke osobe jednostavno imaju zdravstvene probleme zbog kojih šire neugodne mirise i da tu ne pomaže higijena.

- Neki ljudi se tuširaju i nekoliko puta na dan ali valjda iz zdravstvenih razloga imaju taj smrad da ne možeš biti u njihovoj blizini. Žalosno, ali ima i toga - komentirao je netko, međutim mnogi su rekli kako su to izuzeci, a većina ljudi širi neugodan miris oko sebe, jer se ne tušira redovito.

- Radim na šalteru. Znam o čemu govorite. Ljudi se ne peru. Čast izuzecima. Bar danas ima vode i sapuna - stoji u jednom od komentara.

- Baš sramotno da se neki ljudi ne peru i ne održavaju higijenu uz toliko vrsta šampona, gelova za tuširanje, dezodoransa - stoji u drugom.