NEW DELHI - Slavljenici ponosno uranjaju u otrovnu pjenu u rijeci Yamuna, kako bi proslavili hinduistički festival Chhath Puju, u kojoj čitave obitelji posjećuju svete rijeke. To zahtijeva dugo stajanje u rijeci i kupanje dok oni prinose žrtve. Pjena dolazi od mulja i neobrađenog otpada, rekao je bivši savjetnik vlade New Delhija, dodajući da je gradska uprava za vodoopskrbu raspršivala kemikaliju za hranu kako bi to kontrolirala.