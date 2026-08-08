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Zagrebačka Kazališna kavana dobila novi interijer u koji stane više od 130 gostiju

Piše Marijana Matković,
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Zagrebačka Kazališna kavana dobila novi interijer u koji stane više od 130 gostiju
Foto: Facebook
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Vjenceslav Richter dugo je radio na izradi plana buduće kavane, koji bi zadovoljio i investitora i ugostiteljske poduzeće Mosor i želje Zagrepčana

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Ove jeseni počet će adaptiranje Kazališne kavane na Trgu maršala Tita. Bude li sve teklo po planu, u svibnju sljedeće godine na trgu pred kazalištem dobit ćemo novu, suvremeno uređenu kavanu prstenastog oblika za više od 130 gostiju. Nova kavana će biti oproštaj s lokalom bečkog tipa na koji smo navikli na ovome mjestu i u knjigama i razgovorima gostiju starog Kavkaza, piše Večernji list na današnji dan 1966. godine.

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