Zagrebačka Kazališna kavana dobila novi interijer u koji stane više od 130 gostiju

Ove jeseni počet će adaptiranje Kazališne kavane na Trgu maršala Tita. Bude li sve teklo po planu, u svibnju sljedeće godine na trgu pred kazalištem dobit ćemo novu, suvremeno uređenu kavanu prstenastog oblika za više od 130 gostiju. Nova kavana će biti oproštaj s lokalom bečkog tipa na koji smo navikli na ovome mjestu i u knjigama i razgovorima gostiju starog Kavkaza, piše Večernji list na današnji dan 1966. godine.