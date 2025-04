Villa Vitrenik: U zaleđu Omiša spavat ćete bolje nego igdje zbog svježih noći i zelenila

Prilikom projektiranja kuće bili smo izričiti da želimo modernu kuću, ali da se uklapa u vizuru sela i zbog toga smo se odlučili na tradicionalni krov, ali ipak s modernim dizajnom ostatka kuće. Bilo nam je jako važno da su materijali s kojima smo radili pogodni za podneblje u kojem je kuća stoga smo se odlučili na kamen travertin kojim smo obložili kameni obod oko same kuće, pričaju nam Josipa i Ivan Vučak, vlasnici jedne od najljepših vila u dalmatinskom zaleđu - Ville Vitrenik. S izgradnjom su počeli početkom 2022. godine, a sve dovršili u svibnju sljedeće godine. Kuća od 200 kvadrata koja prima osam ljudi, nalazi se u selu Vučki u Cisti Velikoj, u zaleđu Omiša.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:35 Bistrica Cottage nekada je bila stari mlin | Video: Privatna arhiva/Milka Planinc: Čisti računi željezne lady

- Moj suprug je rodom iz Ciste Velike i htjeli smo napraviti nešto dolje kako bi naša djeca imala gdje doći i kako bi još više zavoljela svoj kraj. Kad smo krenuli s izgradnjom odlučili smo da ćemo kuću i iznajmljivati jer smo uvidjeli da Dalmatinska zagora nudi zanimljiv turistički koncept koji ima što za ponuditi. Cista je mjesto koje obiluje bogatom poviješću, jedno je od važnijih nalazišta povijesnih civilizacija u Dalmaciji i netaknutom prirodom, svježim zrakom, te svježim ljetnim noćima i zato smo bili uvjereni da će gosti uvidjeti sve te prednosti. Najvažnije nam je bilo da gosti imaju potpuni mir i zato smo odlučili napraviti kuću okruženu zelenilom koja ima potpunu privatnost - govori nam Josipa.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Iz kuće se pruža predivan pogled na Biokovo i brdo Vitrenik po kojem je vila i dobila ime. S druge strane, Cista Velika je od Splita, Makarske rivijere i Imotskog udaljena samo pola sata vožnje pa njihovi gosti upravo radi toga vrlo često tamo odlaze na jednodnevne izlete, kupanje ili večere.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Svjesni smo da se kuća ne nalazi na moru pa smo zato odlučili napraviti vilu s 5 zvjezdica u kojoj će gosti imati dostupno mnoštvo sadržaja kako kuću ne bi trebali ni napuštati ako ne žele - wellness, grijani bazen, mini teretanu, veliko prostrano dvorište, dječje igralište, bicikle, igraće konzole, opremu za sportske aktivnosti, roštilj, prostranu terasu s lounge dijelom i prostranim stolom za druženje - opisuju vlasnici.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Kuća je opremljena Smart Home sustavom koji kontrolira rasvjetu, grijanje i hlađenje te alarmni sustav, videonadzor i kontrolu pristupa. Osim toga nudi i sound sistem za puštanje muzike na donjem dijelu kuće i na terasi te ima punilište za električna vozila.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Kuću je projektirao ured 4PLAY.design iz Zagreba koji je sve naše ideje prenio u ono što je danas Villa Vitrenik. Interijer kuće je bila naša vizija. Nismo htjeli hladni moderni prostor i zato smo se uz moderan sivi namještaj odlučili na drvene elemente u interijeru poput velikog drvenog blagovaoničkog stola, drvenog stubišta, drvenih podnih obloga i stolarije u kombinaciji drva i aluminija. Osim drvenih elemenata ubacili smo tople nijanse narančaste, smeđe i bakrene boje - tapete u blagovaoni, dekor zavjese i ukrasne elemente po kući. Oni su nam nekako dali toplinu koju volimo u interijeru - priča nam Josipa.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Ideje su, dodaje, većinom pronašli na internetu i uz pomoć stolara, pretočili u djelo.

- Sav namještaj u kući je rađen po mjeri prema našim zamislima i na to smo se odlučili jer smo nakon par uređenih interijera shvatili da jedino izradom namještaja po mjeri možemo dobiti ono s čim smo u potpunosti zadovoljni. Birali smo zaista kvalitetne materijale od same izgradnje kuće, do kamenih obloga i stolarije, zidnih i podnih obloga, materijala namještaja i ugrađene opreme. I tu se dobilo na dojmu luksuznosti. Palazzetti kamin u kući je bila suprugova želja. S obzirom da vikende tijekom godine i zimske praznike mi provodimo u kući, želja mu je bila imati taj topli zimski ugođaj koji daje kamin - govori Josipa.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

U prizemlju se nalazi veliki 'open space' dnevni boravak, kuhinja i blagovaona te gostinjski wc, ostava i wellness s vlastitim sanitarnim čvorom.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Wellness je opremljen saunom, hidromasažnom kadom, ležaljkama za opuštanje, a ima i vlastiti tuš te podno i zidno grijanje tako da je ugođaj za uživanje u njemu potpun. Na katu su dvije spavaće sobe koje dijele kupaonu i master spavaća soba s vlastitom kupaonicom kao i još jedan dnevni boravak te prostrana terasa.

- Gornji kat kuće namijenjen je za odmor, ali i ima dio u kojem djeca provode najviše vremena. Zamislili smo to kao dječji kutak gdje oni mogu igrati društvene igre, PlayStation ili gledati filmove i družiti se. Nismo htjeli napraviti uobičajeni dnevni boravak pa smo se odlučili na Meritalia razigranu modularnu sofu u bojama koja se može slagati prema željama i nama se savršeno uklopila u dječju oazu - zaključuju naši sugovornici.