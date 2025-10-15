Viralni hit: Recept za prhke keksiće od samo tri sastojka

Zaboravite na komplicirane recepte i duge popise sastojaka – ovaj kolačić od samo tri osnovna sastojka postao je hit među ljubiteljima slatkoga diljem svijeta! Za pripremu ovog prhkog keksa koji se topi u ustima potrebni su vam samo maslac, brašno i šećer – i to je to.

Sastojci:

Jedna šalica omekšalog maslaca

Polovica šalice šećera u prahu

Dvije šalice glatkog brašna (obično pšenično brašno)

Priprema je jednostavna: sve sastojke umiješate u tijesto, oblikujete po želji i pečete dok ne poprime zlatnu boju. Keksi se peku na 160–170 °C (pećnica s ventilatorom) ili 180 °C (klasična pećnica, bez ventilatora), oko 20 do 25 minuta, ovisno o debljini keksa. Bez praška za pecivo, jaja ili skupih dodataka, ovaj recept vraća nas osnovama – i podsjeća koliko jednostavno može biti ukusno.

Ovi keksi idealni su uz kavu, čaj ili kao brzi desert za iznenadne goste. Uz to, dugo ostaju svježi ako ih čuvate u kutiji. Želite ih dodatno „pojačati“? Dodajte malo vanilije, limunove korice ili komadiće čokolade – ali i u originalnoj verziji su apsolutno savršeni.