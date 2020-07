Više od čak 100 organizacija od UN-a traži novo ljudsko pravo - pravo na zdrav planet

'Upravo sada naš planet nikada nije bio bolesniji. Kriza klime i bioraznolikosti već su zaprijetile opstanku čovječanstva, a ova pandemija gurnula nas je korak bliže rubu'

<p>Više od 100 organizacija civilnog društva diljem svijeta putem kampanje #1Planet1Right pozvalo je Ujedinjene narode (UN) da dodaju novi članak Općoj deklaraciji ljudskih prava - opće pravo na zdrav prirodni okoliš, izvijestila je udruga Biom u ponedjeljak. Ako uspiju, taj amandman bio bi prvi dodatak deklaraciji otkad je zaživjela 1948. godine, stoji u priopćenju. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Mikroplastiku sve češće pronalaze u ribama koje jedemo:</p><p>- Pravo na zdrav prirodni okoliš je pitanje ljudskog dostojanstva. Dok EU zeleni oporavak stavlja među svoje prioritete, Hrvatska zaštitu prirode značajno marginalizira. Stoga ćemo prepoznavanjem tog ljudskog prava barem simbolično prirodu vratiti tamo gdje pripada jer zdrava priroda zapravo nema alternativu - istaknula je<strong> Željka Rajković </strong>iz Bioma. </p><p>Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, 23 posto smrtnih slučajeva na svijetu povezano je sa štetom i uništenjem našeg prirodnog okoliša, dok stotine milijuna ljudi pati od bolesti povezanih s nezdravim i neprirodnim okolišima, navodi udruga.</p><p>Klimatske promjene izravno rezultiraju češćim i intenzivnijim olujama, sušama, požarima i dizanjem razine mora, što prijeti životima milijardi ljudi, dok pandemija COVID-19 ima svoje korijene u gubitku staništa i ilegalnoj trgovini divljim životinjama. </p><p>Ovo novo ljudsko pravo može pomoći osigurati da globalni zeleni oporavak uzme u obzir izvanredna stanja vezana i uz bioraznolikost i uz klimu, smatraju u udruzi. </p><p>Kampanja #1Planet1Right od UN-a je na Dan planeta Zemlje službeno zatražila novo ljudsko pravo, a pritisak na UN će nastaviti i pokretanjem globalne peticije.</p><h2>Pravo na zdrav okoliš treba biti tema i UN-ova samita o bioraznolikosti</h2><p>Kampanja poziva UN da glasa za uključivanje prava na zdrav prirodni okoliš na Vijeću za ljudska prava UN-a, na Općoj skupštini UN-a, te kao hitnu temu na UN-ovom samitu o bioraznolikosti sredinom rujna 2020. godine, kako bi u konačnici uključili pravo u Opću deklaraciju o ljudskim pravima do 2023. godine.</p><p>Kampanju predvodi najveće svjetsko partnerstvo u zaštiti prirode BirdLife International, čija je glavna izvršna direktorica <strong>Patricia Zurita</strong> istaknula da je zdravlje našeg planeta i naše zdravlje. </p><p>- Upravo sada naš planet nikada nije bio bolesniji. Kriza klime i bioraznolikosti već su zaprijetile opstanku čovječanstva, a ova pandemija gurnula nas je korak bliže rubu. Kako bismo transformirali i spasili društvo, početna točka mora biti da osiguramo da svaka osoba ima istu osnovu - jamstvo svakome na pravo na zdrav planet - smatra Zurita.</p><p>Kampanji su se pridružile i druge organizacije civilnog društva kao što su ClientEarth i Global Pact for Environment, a podržao ju je i posebni izvjestitelj UN-a za ljudska prava i okoliš <strong>David R. Boyd</strong> koji smatra da bi pravo na zdravi planet bilo snažan dodatak alatima za spas planete. </p><p> -Pravo na zdravi okoliš već pruža temelj za veliki dio napretka koji vidimo u različitim zemljama diljem svijeta. Sada trebamo iskoristiti taj trenutak globalne eko-krize da osiguramo da Ujedinjeni narodi priznaju ovo pravo tako da svi i svugdje od toga imaju koristi - poručio je, dodavši da bi to pravo moglo biti najvažnije ljudsko pravo 21. stoljeća. (tk)</p>