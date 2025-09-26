Obavijesti

Lifestyle

TOP 5

Vita ore trenutačno ima fantastične narukvice, a ovih pet su naši favoriti

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 2 min
Vita ore trenutačno ima fantastične narukvice, a ovih pet su naši favoriti
2
Foto: Argentum

Ako je suditi po trendovima u nakitu, 2025. će biti godina u kojoj narukvice igraju važnu ulogu u svakodnevnom stilu. Ne nose se više samo za posebne prilike – sada ih kombiniramo uz poslovne, ležerne i večernje outfite, kao detalj koji cijelom izgledu daje osobnost

Upravo tu dolazi do izražaja ponuda brenda Vita Ore, koji u svojim kolekcijama spaja jednostavnost, kvalitetu i dozu posebnosti. Izdvojili smo pet modela srebrnih narukvica koji se trenutno nalaze u njihovoj ponudi, a svaki od njih pokazuje različito lice ovog nakita. 

Srebrna narukvica Grančica 

Priroda je često najveća inspiracija, a ova narukvica u obliku grančice to potvrđuje. Tanke linije podsjećaju na grančicu koja se lagano povija, pa cijeli dizajn djeluje organski i nenametljivo. Idealna je za sve koji vole komade koji imaju suptilan, ali prepoznatljiv karakter – može se nositi samostalno ili slojevito s drugim narukvicama. 

Srebrna narukvica s cirkonima 

Ovdje se radi o klasici u najboljem smislu riječi. Čista forma i svestran dizajn omogućuju da se nosi u gotovo svakoj prilici. Bilo da ste odjeveni u traperice i majicu ili elegantnu haljinu, ova narukvica s cirkonima diskretno prati svaki stil. To je onaj tip nakita koji brzo postaje nezaobilazan dio svakodnevne rutine. 

Srebrna narukvica s pozlatom 

Ovaj model donosi poseban dojam zahvaljujući sloju pozlate koji srebru daje drugačiji karakter. Zlatni ton unosi mekoću i toplinu, pa narukvica s pozlatom djeluje profinjenije i lako se ističe u kombinaciji s ostalim nakitom. Upravo ta igra srebra i zlata čini je savršenim izborom za one koji žele klasičan komad s modernim linijama. 

Srebrna narukvica lanac 

Ova narukvica odmah privlači pažnju svojim lančanim oblikom, koji joj daje snažan i odvažan karakter. Radi se o statement komadu koji se nosi samostalno ili u kombinaciji s jednostavnijim nakitom, a upravo ta igra volumena i ritma u dizajnu čini je idealnim izborom za trenutke kada želite da ova narukvica u obliku lanca bude u središtu pažnje. 

Srebrna narukvica sa slatkovodnim biserima 

Biseri su uvijek u modi, a u kombinaciji sa pozlaćenim srebrom dobivaju suvremeniji izgled. Ova narukvica sa slatkovodnim biserima spaja dva različita svijeta – čvrstoću metala i nježnost bisera – u skladnu cjelinu. Svaki prirodni biser je jedinstven, pa je i svaka narukvica na svoj način posebna, što je čini odličnim izborom za one koji traže nakit s osobnim pečatom. 

 

Foto: Argentum

Zaključak 

Narukvice su jedan od onih komada nakita koji se često podcjenjuju, a zapravo imaju moć da potpuno promijene dojam. Vita Ore to dokazuje svojom raznovrsnom ponudom – od inspiracije prirodom, preko minimalističkih modela, do kombinacija s biserima. Ovih pet favorita pokazuje da se srebrni nakit može nositi svaki dan, a opet iznova iznenaditi i otkriti novu dimenziju stila. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Koje je značenje vašeg? Prvo slovo imena otkriva karakter
ABECEDA OSOBNOSTI

Koje je značenje vašeg? Prvo slovo imena otkriva karakter

Prema alternativcima, po prvom slovu imena možemo saznati tko je uvijek u ljubavnim problemima, čije je prijateljstvo dragocjeno, za koga se kaže da je vrijedan...
23 stvari koje su bogatašima normalne, a ostalima luksuz
KAKO JE KOD VAS?

23 stvari koje su bogatašima normalne, a ostalima luksuz

Jaz između bogatih i svih ostalih se produbljuje, čineći ga vidljivijim nego ikad. Iako se milijarderi mogu razmetati privatnim zrakoplovima i vilama, postoji svakodnevni luksuz koji viša klasa uzima zdravo za gotovo
Rujan je idealno vrijeme: Evo koje trajnice treba sada posaditi
NEOPISIVO LIJEPE!

Rujan je idealno vrijeme: Evo koje trajnice treba sada posaditi

Rujan je idealno vrijeme za sadnju trajnica jer je tlo još toplo, a korijenje može dobro zaživjeti prije zime. Trajnice koje posadite sada donijet će brzo jesensko cvjetanje ili pripremiti vrt za proljeće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025